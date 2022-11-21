К таким выводам пришли социологи, проводившие опрос по заказу Министерства иностранных дел. И всё же половина взрослых россиян по-прежнему относятся к Суоми положительно.

Встреча Деда Мороза и Йолупукки на пограничном переходе Ваалимаа в 1997 году. Как сообщили тогда российские власти, отсюда они полетели "на вертолёте в Европу, чтобы нести мир". Фото: Яакко Юлкунен / HS

Согласно результатам социологического исследования, проведённого по заказу МИД Финляндии, отношение россиян к северному соседу стало значительно более прохладным, чем год назад.

Опрос показал, что 51% россиян, достигших совершеннолетия, относятся к Финляндии положительно. 22% относятся отрицательно, ещё 27% затруднились ответить на вопрос.

Хотя половина россиян по-прежнему настроена доброжелательно, общее ухудшение отношения в сравнении с прошлым годом весьма значительно. В ходе аналогичного опроса, проведённого в 2021 году, 68% респондентов заявили, что относятся к Суоми положительно, и лишь 5% – отрицательно.

Ещё радикальнее изменилось отношение россиян к межгосударственным отношениям. Исследование 2022 года показало, что 46% жителей России считают отношения между нашими странами "прохладными" или "напряжёнными". В 2021 году таковых было всего 16%.

"Дружескими" или "спокойными" отношения назвали сейчас 35% респондентов; на 30% меньше, чем год назад.

Несомненно, охлаждение вызвано вторжением России в Украину и реакцией Финляндии на эту несправедливую войну.

Пласт россиян, поддерживающих войну, достаточно обширен. А вот Финляндия отреагировала на агрессию достаточно резко: в частности, подав заявку на вступление в НАТО и заметно ограничив доступ россиян на свою территорию.

МИД Финляндии заказывает подобные социологические исследования с 2017 года. Их техническим исполнителем является "Левада-центр", объявленный в России "иностранным агентом".

В последнем общероссийском опросе приняли участие в общей сложности 1617 человек из 141 населённого пункта России. Отдельного анализа в части отношения к Финляндии удостоились приграничные регионы восточного соседа.

Кроме того, у респондентов спрашивали – кто, на их взгляд, является самым известным финном? Актёр Вилле Хаапасало по-прежнему уверенно возглавляет этот рейтинг. О нём знали примерно пятая часть опрошенных.

11% назвали маршала Карла Густава Маннергейма и двукратного чемпиона мира по автогонкам "Формула-1" Мику Хаккинена.

Имя президента Финляндии Саули Ниинистё знают 1,3% респондентов, а премьер-министра Санны Марин – 1,9%. 60% опрошенных россиян вообще не смогли назвать ни одного известного им финна. Впрочем, в Москве таковых оказалось 36%, а в северо-западном регионе России – 33%.

Статья впервые опубликована 17.11.2022.

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