Финская общественная организация Mieli, занимающаяся укреплением психического здоровья, в сентябре запустила "горячие линии" на русском и украинском языках. Самая распространённая причина звонков – тревога и проблемы в повседневной жизни.

В сентябре финская общественная организация Mieli ry открыла кризисные телефонные линии для нуждающихся в психологической помощи на русском и украинском языках. За два с небольшим месяца поступило уже около 150 звонков. И их число постоянно растёт.

В основном, звонят люди в возрасте от 18 до 40 лет, большая часть которых предпочитает разговаривать на русском. 60% позвонивших – женщины.

Обе горячие линии (на русском и на украинском) работают по будням четыре часа в день. Помощь и консультации оказывают специалисты психологи, занимающиеся кризисными ситуациями. Им помогают и специалисты в других областях, которые из-за войны были вынуждены перебраться в Финляндию.

Чаще всего на горячую линию обращаются из-за определённых проблем в повседнейной жизни – например, чувства тревоги. Об этом сообщила в официальном пресс-релизе специалист организации Mieli ry Юлия Багрова. По её словам, звонящих часто интересует информация о финских услугах: например, как можно записаться ко врачу или в школу?

Среди других распространённых причин: беспокойство за близкого человека, собственная болезнь, одиночество, суицидальные мысли и психологический кризис, связанный с переездом в другую страну.

Багрова подчеркнула в пресс-релизе, что лишь малая часть беженцев, оказавшихся в Финляндии, знала о существовании этой горячей линии.

"В первую очередь, людям нужна крыша над головой и хоть какая-то обустроенность в жизни”, объясняет она.

”А уже потом можно говорить о чувствах и сложностях, вызванных ситуацией. Поэтому количество обращений постоянно растёт."

Журналистам HS удалось пообщаться с одним из тех, кто позвонил на горячую линию. Им оказался мужчина русского происхождения, который родился в Финляндии. Сейчас ему за 30 и он чувствует себя одновременно и русским, и финном. А также считает себя убеждённым пацифистом. Кроме того, у него есть дальние семейные корни в Украине.

Поэтому вот уже больше полугода мужчина живёт в обстановке, которую называет "изрядной кучей дерьма". Российское вторжение в Украину вызвало у него тревогу и панические атаки.

"Я долго думал – действительно ли мне так плохо? Достаточно ли важна моя ситуация, чтобы звонить на горячую линию?"

Мужчина предпочёл воспользоваться русскоязычной кризисной линией. Русский для него – родной, и именно на нём ему проще излагать свои чувства. Он рассказал, что после начала войны стал ставить под сомнению собственную "русскую идентичность".

По мнению мужчины, в России по-прежнему много хорошего и прекрасного. Кроме того, у него очень тёплые воспоминания о проведённом там детстве. Однако из-за войны всё лучшее, что есть в России, стало прямо противопоставляться её нынешней жестокости в Украине.

"У меня возник внутренний конфликт ценностей: можно ли продолжать гордиться своей идентичностью, если сейчас всё русское ассоциируется только с войной?", признался мужчина и добавил, что в последние месяцы его психика окончательно запуталась.

"Я очень резко реагировал на всё, что связано с войной. Позвонил на кризисную линию, чтобы понять – как мне продолжать повседневную жизнь после всех моих чувств и переживаний."

Специалисты психологической поддержки предложили ему несколько простых способов, которые могут помочь улучшить его состояние. В частности, дали советы по дыхательной гимнастике.

Сейчас они кажутся ему, конечно, само собой разумеющимися, однако до обращения на линию всё было совершенно иначе.

Благодаря специалистам организации, мужчине удалось разобраться в ситуации, определить проблемы и потребности, а также понять причины своего плохого состояния.

"Я слишком долго преуменьшал влияние войны на моё эмоциональное здоровье”, признал звонивший.

”На кризисной линии поняли мою проблему и объяснили, что с ней можно сделать."

Телефоны службы психологической поддержки организации Mieli ry:

На русском языке: 09 2525 0115

На украинском языке: 09 2525 0114

Статья впервые опубликована 17.11.2022.

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