В конце 2013 года HS провёл опрос о финско-российских отношениях среди влиятельных людей Суоми. Большинство респондентов были настроены позитивно и верили, что Россия изменится к лучшему. Через полгода она ввела войска в восточную Украину...

Результаты опроса HS про финско-российские отношения в ноябре 2013 года. 64% - поддерживают безвизовый режим и инвестиции 12% - поддерживают безвизовый режим, не поддерживают инвестиции 10% - поддерживают инвестиции, не поддерживают безвизовый режим 7% - отрицательно относятся к обоим предложениям 7% - затруднились ответить Фото: HS

"Мы были слегка наивны", признаёт исполнительный директор организации Nordic West Office (она занимается международным бизнес-сотрудничеством между Западом и Востоком) Ристо Пенттиля. И добавляет: "Оглядываясь назад, кажется, что мы должны были обратить на это внимание [значительно] раньше."

Пенттиля приобрёл репутацию настоящего провидца в вопросах безопасности после того, как ещё в декабре 2021 года заявил в прямом эфире Yle, что Финляндия должна подготовиться к принятию решения о вступлении в НАТО в ближайшие несколько месяцев.

Теперь он признаёт определённую наивность в его предыдущем отношении к России. Впрочем, Пенттиля не одинок в этом вопросе. Подавляющее большинство финской элиты смотрело на восточного соседа точно так же.

Ристо Пенттиля говорит, что поддерживает идею членства Финляндии в НАТО с конца 1990-х годов. В прошлом декабре он спрогнозировал вступление Суоми в Альянс публично. Фото: Жасмин Фярлинг / HS

Практически ровно девять лет назад HS опубликовал материал об отношении влиятельных людей Финляндии к России. Вопросы звучали так: следует ли ввести между нашими странами безвизовый режим и должна ли Финляндия способствовать крупным российским инвестициям в свою экономику?

Их задавали членам своего рода "общественного совета HS", в который вошли сто влиятельных финнов по выбору редакции. Среди них известные деятели политики, культуры и науки. В общей сложности, в опросе приняли участие почти 90 человек.

64% из них положительно ответили на оба вопроса. То есть Финляндия, по их мнению на тот момент, должна была поддерживать и безвизовый режим, и крупные инвестиции. Наиболее оптимистичные даже призывали "открыть окна на Восток". Через четыре месяца Россия вторглась в Крым...

Отрицательно на оба вопроса ответили всего 7% респондентов.

Это профессор Яаакко Хямеен-Анттила, доценты Маркку Руотсила и Сюксю Рясянен, писательница Пирьо Хассинен, бизнесмен Кари Вяйсянен и депутат парламента Пиркко Руохонен-Лернер.

22% участников ответили отрицательно на один из вопросов. 7% затруднились дать ответ.

Многие из тех, кто в 2013-м поддерживали безвизовый режим и инвестиции, впоследствии изменили своё отношение к России. Среди них депутат финского парламента Элина Валтонен, бывший депутат Европарламента Лииса Яаконсаари, а также уже упоминавшийся выше Ристо Пенттиля.

В нынешнем году в Финляндии вообще достаточно много обсуждался вопрос о необходимости определённой "зачистки" отношений с Россией, которые сложились в прошлые годы и даже десятилетия.

Говорил об этом и президент Финляндии Саули Ниинистё во время открытия традиционного курса национальной обороны 7 ноября:

"Драматические изменения нынешнего года вызвали и в Финляндии дискуссию о том – должны ли мы были сделать что-то раньше или по-другому? Должны ли мы были иначе строить наши отношения с Россией? Должны ли были раньше подать заявку на вступление в НАТО? Конечно, всегда есть место для самокритики. Хорошо, что мы ищем ошибки в своём прошлом. И там, где они будут найдены – уроки должны быть выучены. Однако самокритика должна быть лишь инструментом [поиска недочётов] , а не самоцелью."

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время открытия курсов национальной обороны 7 ноября. Фото: Веса Мойланен / HS

Ристо Пенттиля считает великолепным, что в Финляндии общественную дискуссию по этому вопросу начал президент. Например, во Франции и Германии эти вопросы подняло отнюдь не руководство страны.

"Я тоже придерживаюсь мнения, что анализ должен вести к какому-то улучшению, а не быть самоцелью", говорит Пенттиля.

Он считает важным подвергнуть анализу прежние финско-российские отношения, однако убеждён, что после этого критика должна распространяться на всех.

"Сейчас я вполне самокритично признаю, что идея о российских инвестициях и безвизовом режиме не была мудрой. По-моему, хорошо, что президент призвал нас сделать выводы из наших ошибок. Несомненно, это относится и ко мне лично, что тоже неплохо."

Пенттиля думает, что одна из причин ошибочного восприятия России многими финскими деятелями – долгая история внешней политики Суоми по отношению к своему восточному соседу. Начиная ещё со времён её автономии в составе Российской Империи.

С ней, в частности, связано мнение, что финны способны значительно лучше других анализировать и контролировать Россию. Во многом неверное представление основывалось и на том, что самой Финляндии удалось преуспеть в этом мире.

"Финляндия пыталась работать с Россией точно так же, как США, Германия или Франция. То есть надеялась обеспечить мир за счёт усиления взаимозависимости”, объясняет Пенттиля.

”Я и сам придерживался такого же мнения. Более того, считаю, что это весьма похвальная попытка со стороны Финляндии и Запада в целом."

Депутат парламента Элина Валтонен тоже напоминает, что Финляндия была отнюдь не одинока в принципах своей внешней политики по отношению к России.

"Я бы сказала, что когда в последние годы мы здесь, в Финляндии, хвалили себя за качественную экспертизу и хорошие отношения с Россией, то во Франции, Германии и Италии думали точно так же. Это совершенно нельзя назвать исключительно нашей фантазией."

Вы были наивны по отношению к России?

"Пожалуй, да. Для меня ключевым фактором изменения мышления стала оккупация Крыма."

Валтонен говорит, что именно Крым в конце концов продемонстировал, что в реальной политике практически нет места для доверчивости, к которой тогда был склонен весь мир.

Элина Валтонен призывает пересмотреть вопросы ответственности, связанные с недавней историей. Фото: Алекси Ялава / IS

Валтонен считает, что в западном обществе необходимо провести широкую и публичную дискуссию обо всём том, что случилось в последнее время.

"Общественная власть – это по сути ответственность. Да, вопросы ответственности должны рассматриваться в нашем обществе даже постфактум. Вопрос не в том, чтобы оглядываться назад, а наоборот – смотреть вперёд и учиться на будущее."

"Я сама была одним из тех людей, кто годами не совсем поддерживал политику Финляндии по отношению к России. У меня нет никакой личной обиды или требования что-либо установить."

Бывший депутат финского парламента и Европарламента Лииса Яаконсаари, которая долгое время занимала должность заместителя главы делегации Европарламента по связям с Россией, признаёт, что "конечно, была наивна".

Она считает, что сейчас – несомненно, самое время обсуждать этот вопрос.

"Нужно ли делать какие-то хирургические вмешательства в этот период? Точно нужно. И так нужно делать постоянно."

Лииса Яаконсаари признаёт ошибочность былых надежд в отношении России. Фото: Вилле Хонконен

По мнению Яаконсаари, отношения между странами раньше строились на убеждении, что чем ближе мы к России, тем больше у нас возможностей влиять на неё, порождать там какие-то изменения.

Хорошей иллюстрацией этого идеализма, по её словам, были многочисленные семинары о границах Евросоюза. Там всерьёз рассматривался вопрос, что когда-нибудь Россия станет членом ЕС.

В Финляндии характер России, её история и низкий уровень демократии не были проанализрованы должным образом. Лииса Яаконсаари предполагает, что это могло быть связано с желанием верить в лучшее даже в ситуации, когда реальность уже выглядела иначе.

Бывший депутат говорит, что она и сама хотела бы видеть в политике больше возможностей для развития, чем угроз. Но в отношении России такой подход оказался, увы, ошибкой.

"Сейчас всё так, как есть. Стало понятно, что это были пустые фантазии."

"В определённом смысле это был традиционный для финнов способ мышления: всегда пытаться найти способы сотрудничества. В то время такой подход был ещё сильным и распространённым. Конечно, в Финляндии всегда были люди, настроенные против любых контактов с россиянами, но это точно не было мейнстримом."

Статья впервые опубликована 15.11.2022.

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