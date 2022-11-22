News in Russian

В Украине стал активно распространяться приказ Карла Густава Маннергейма, изданный в марте 1940 года.

Первый снег на тысячах украинских флагах на Майдане незалежности. Каждый флаг символизирует погибшего на этой войне. Фото: Сергей Супинский / AFP

”После 16 недель кровопролитных сражений, без дня и ночи отдыха, наша армия стоит сегодня также непоколебимо перед врагом, чья численность – несмотря на ужасающие потери – только увеличилась. Не дрогнул и наш тыл, где бесчисленные воздушные налёты сеют смерть и ужас среди женщин и детей”.

Это – фрагмент приказа маршала Карла Густава Маннергейма от 14 марта 1940 года. Он был издан сразу после окончания Зимней войны. Маннергейм говорил в нём о ”наших сожжённых городах и разрушенных деревнях”.

С весьма незначительными корректировками всё вышесказанное может быть применено и к отважной обороне Украины наших дней. Именно поэтому приказ финского маршала 82-летней давности стал активно распространяться в украинских соцсетях. Об этом на днях сообщило британское издание The Economist.

Зимняя – или советско-финская война – продолжалась 105 дней. За плечами Украины сейчас уже 38 недель отважного сопротивления агрессору, а впереди – как раз зимняя война, то есть война в зимний период. В Киеве уже выпал первый снег.

Когда в феврале Россия вторглась в Украину, аналогии с Зимней войной 1939-1940 года напрашивались сами собой. О ней вспоминали как в Финляндии, так и в Украине, да и в других странах тоже.

Ничего удивительного: во время значимых и шокирующих событий люди склонны обращаться к историческим параллелям. Удивительным можно, пожалуй, считать лишь то, что сравнение нынешней войны с Зимней до сих пор актуально.

В недавней публикации американского журнала Foreign Affairs российский исследователь Андрей Колесников сравнил двух хозяев Кремля: советского диктатора Иосифа Сталина и нынешнего российского тирана Владимира Путина.

По его мнению, Зимняя война была для Сталина тем же, что и нападание на Украину для Путина. У Колесникова солдиные аргументы. Сталин начал вторжение из-за того, что Финляндия не поддалась его угрозам. Сталин хотел забрать землю у своего меньшего по размерам соседа. Сталин начал наступение под ложным предлогом, назвав операцию ”оборонительной”.

Колесников наглядно демонстрирует, что слова ”Сталин и Финляндия в 1939 году” могут быть успешно заменены на слова ”Путин и Украина в 2022 году”.

”В обоих случаях диктаторы говорили о сосредоточении сил противника, которых на самом деле не было, – пишет Колесников, – и они оба заметно недооценили решимость, с которой защищающиеся народы были готовы давать отпор”.

”Точно так же, как Сталин ожидал, что финский пролетариат встретит товарищей из рабочего класса [Красной армии] букетами цветов, так и Путин предполагал, что украинцы будут приветстовать россисйких солдат как освободителей. Оба самодержца испытали горечь разочарования”.

Есть и другие параллели. Финны могут гордиться сейчас тем, что стойкость и непоколебимость их предков зимой 1939–1940 годов снова получает широкое – пусть и косвенное – признание в наши дни.

Однако нельзя забывать, что аналогия не должна повториться на 100%. Зимняя война закончилась большими территориальыми уступками и тяжёлыми условиями мирного договора.

В том самом мартовском приказе Маннергейм писал: ”К сожалению, очень важное обещание помощи со стороны западных держав, не могло быть выполнено”.

В современном мире есть вещи, на которые Финляндия может повлиять. И на которые влияет. На прошлой неделе наша страна определилась с десятым пакетом военной помощи Украине. Это будет самая большая к настоящему моменту поставка: примерно на 56 миллионов евро.

Огромное количество простых финнов также помогало и продолжает помогать Украине в меру своих возможностей. Украинцы очень ценят эту помощь, которая – будем надеяться – будет оказываться ещё долго. Ведь она защищает и Финляндию.

Статья впервые опубликована 19.11.2022.

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