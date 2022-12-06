Татьяна Пеек, Владимир Пеек и Елена Настасиенко во дворе дома, который находится в паре сотен метров от Антоновского моста. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Украина взорвала Антоновский мост через Днепр, Россия добила сооружение. Неподалёку живёт семья Пеек. Над их домом всё чаще летают снаряды и ракеты.

Вид на Антоновский мост – как военная почтовая марка. Северная сторона переправы лежит в Днепре целиком, вместе с опорами. Южная ещё держится. Но проломана посередине.

Люди идут к берегу, чтобы подключиться к российской сотовой сети. Фото: Оути Пюхяранта / HS

На юге через Днепр есть только два моста. Построенный в 1985 году Антоновский мост – важный транспортный узел на пути из Крыма в Одессу. После того, как он был разрушен, снабжение российской военной группировки в Херсоне оказалось настолько затруднено, что оккупанты предпочли отступить.

На противоположной стороне реки примерно через километр начинаются рубежи российских войск. Видны ряды домов, но никакого движения не наблюдается. Говорят, что на берегу прячутся снайперы.

С северного берега россияне ушли полторы недели назад. Теперь он под контролем Украины. У самой реки стоят люди с мобильными телефонами. Они пытаются поймать российскую сотовую сеть, чтобы связаться с родственниками на оккупированной территории.

В паре сотен метров от моста живёт семья Пееков. В этой семье девять человек. В этот дом в Антоновке они перебрались в августе. Хозяева участка уехали от войны в западную Украину. ”Они хотели, чтобы кто-нибудь присмотрел за домом. Пустующие строения грабили и русские, и местные бандиты, – рассказывает Володя Пеек, – мы тоже довольны. В Херсоне нам приходилось жить в тесном общежитии”.

Татьяна Пеек, Елена Настасиенко и другие члены семьи во дворе дома в Антоновке. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Впрочем, новое место жительства мирным не назовёшь. Россия и Украина сражаются в этих краях практически с самого начала войны, с 26 февраля. Россия тогда захватила мост и пошла дальше, на Херсон.

Но как только Украина получила американские системы залпового огня Himars, она стала с успехом использовать их для ударов по мосту. Первый обстрел случился 19 июля. Атака 27 июля была настолько разрушительной, что мост пришлось на некоторое время закрыть для движения.

Пееки рассказывают, что после того, как они переехали в Антоновку, Украина один-два раза в неделю непременно атаковала мост ракетами Himars.

”Они не промахивались. Каждый удар приходился либо точно по самому мосту, либо по понтонной переправе. Чего не скажешь о беспорядочной стрельбе русских”, – оценивает Володя Пеек.

Понтонный мост, который россияне построили в качестве резерва, Украина, по словам Пеека, обстреливала исключительно по ночам. Именно в это время по нему переправлялись войска. Днём его использовали для переправы гражданских.

Чем больше отступали россияне на Херсонщине, тем оживлённее становилось движение по мосту. Ко всему прочему, оккупанты украли у местных жителей лодки. Тоже чтобы переправиться.

Хотя Украина регулярно обстреливала отступающего противника, Пееки говорят, что не видели в Антоновке много жертв. На краю дороги видны останки БТР и автоцистерны. В другой раз они видели трактор, который тащил деревянный прицеп с трупами.

Уход россиян с этого берега Днепра в Антоновке слышали все без исключения. Ранним утром в пятницу, 11 ноября, российские войска подняли на воздух почти треть моста.

”Взрыва такой силы я до этого никогда не слышала. Взрывная волна была чудовищной. В ближайших к мосту домах вышибло стёкла и двери. У нас тоже весь дом затрясся, и разбилось два окна”, – рассказывает бабушка Елена Настасиенко. Семья быстро укрылась в подвале. В последние месяцы они провели здесь немало времени.

Дети Юля и Олег смотрят на осколки, которые Володя Пеек нашёл во дворе. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Приход украинских войск стал для всех большой радостью. Бабушка рассказывает, что деревенская детвора кричала солдатам ”Слава Украине”, а те обнимали детишек.

Впрочем, освобождение не сделало жизнь семьи Пееков легче. Теперь линия фронта проходит по Днепру. Ракеты летают над их домом и днём, и ночью.

Мы встречаемся в субботу. Этим утром российские ракеты попали в два жилых дома в Антоновке. Два человека погибли. Когда приехали спасатели на пожарной машине – россияне попытались расстрелять их с противоположного берега. За день до этого захватчики обстреляли ещё два дома. Накануне погиб один человек.

”Три дня были абсолютно ужасными. Ракеты летали постоянно. Ночью мы не спали. Русские начинали бить с наступлением темноты, наши отвечали по утрам”, – рассказывает Татьяна Пеек. Во время нашего разговора вдалеке слышны выстрелы гранатомётов.

Володя дарит нам в качестве сувенира осколки, упавшие к ним на крышу. Он думает, что это остатки российской ракеты, которую сбили украинские зенитчики.

Володя Пеек демонстрирует найденные осколки. Фото: Оути Пюхяранта / HS

В Антоновке нет воды и электричества. Татьяна жалуется, что сюда не привозят ни воду, ни гуманитарную помощь. Правда, работает магазин. Там можно достать хлеб. ”За всем остальным нужно ехать в город. Но путь опасный, ехать страшно”, – говорит она.

Татьяна волнуется за то, как война повлияет на детей. Тем не менее, уезжать из Антоновки она не хочет. ”Если случится что-нибудь серьёзное, возможно, нам придётся подумать об этом. Но пока мы не хотим уезжать. Этот дом – в отличие от общежития – можно отапливать дровами. А вон там – подвал, в котором можно спрятаться”.

В общем, жизнь в разрушенной Антоновке продолжается. А вот когда восстановят мост – неизвестно.

Фото: Оути Пюхяранта / HS

Статья впервые опубликована 21.11.2022.

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