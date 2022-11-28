Международный обозреватель HS Пекка Хакала из комментариев Кремля делает вывод, что смена украинского руководства уже не является для России существенной задачей.

Две недели назад Владимир Путин побывал на московской выставке, посвящённой ноябрьскому параду 1941 года. 81 год назад этим парадом другой диктатор Иосиф Сталин поднял моральный дух советских войск, когда фашисты стояли уже на пороге столицы. Фото: Алексей Никольский / Спутник

В начале прошлой недели пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков попал в заголовки мировых новостей, сказав одно-единственное слово: ”Нет”.

Журналист CNN попросил Пескова прокомментировать недавнее высказывание сенатора и заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачёва, который заявил изданию ”Аргументы и факты”, что ”реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине”.

Косачёв – профессиональный дипломат, который вот уже восемь лет заседает в Совете Федерации. До этого он работал в скандинавском отделе Министерства иностранных дел России, а его первая должность – советник посольства РФ в Швеции.

Песков ответил в свойственной ему манере: ”Россия в ходе специальной военной операции на Украине намерена достичь своих целей – и она их достигнет”. На уточняющий вопрос – является ли смена руководства Украины ”целью специальной военной операции”, Песков ответил: ”Нет”.

Песков – это уста Путина. Значит, российский президент изменил свою точку зрения с минувшей весны, когда он декларировал, что руководство Украины необходимо сменить? Прямо как в басне ”Лиса и виноград”: ”Ну, что ж! На взгляд-то он хорош, да зелен – ягодки нет зрелой: тотчас оскомину набьёшь”.

Если позиция и впрямь изменилась, то явно не в сторону примирения. Об этом говорит хотя бы речь Путина 30 сентября, когда он ”навеки присоединил” к России четыре украинских региона.

”Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем, такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии, наоборот, откровенного сатанизма”, – заявил 30 сентября российский лидер. И добавил: ”В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: ’По плодам их узнаете их’. И эти ядовитые плоды уже, очевидно, люди, не только в нашей стране, во всех странах, в том числе и для многих людей на Западе”.

Мелочиться Путин не собирается: когда становится ясно, что украинский режим не свергается, а ”освобождение” украинских губерний явно срывается, он заявляет, что ведёт войну против всего западного мира и его гнилых ценностей.

Издание ”Медуза” сообщило, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. ”Медуза” выяснила, на что рассчитывают власти Война якобы закончится до голосования, конкурентов не будет ”даже для вида”, а Путин получит ”тотальную поддержку”. Информация “Медузы” основана на двух анонимных источниках, близких к Администрации президента.

Манипуляция на выборах и их фальсификация будут продолжаться до тех пор, пока российский народ будет оставаться пассивным. А что, если не будет?

По информации ”Медузы”, Путин хочет получить ”рекордные результаты” на предстоящих выборах. Однако оперативная обстановка в Украине выглядит не слишком здорово. Поэтому остаётся два варианта: либо объявлять военное положение и отменять выборы, либо продемонстрировать населению нечто, похожее на победу. Такой ”победой” могли бы стать переговоры с участием США и их союзников, на которых Путин выступил бы в сокровенном для него образе творца мировой истории.

И даже если никто ни о чём не договорится, президент России всё равно сможет выставить себя человеком, который пытается изменить мировой порядок. Конечно, только в том случае, если ситуация на фронтах останется более-менее неизменной.

Президентские выборы в России обычно проходят во второе воскресенье марта. В настоящий момент не похоже, что Кремль может оперативно переломить ситуацию – ни на фронте, ни в переговорном процессе.

Год и четыре с небольшим месяца кажутся не таким уж и большим сроком для этой войны.

Статья впервые опубликована 22.11.2022.

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