В начале прошлой недели пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков попал в заголовки мировых новостей, сказав одно-единственное слово: ”Нет”.
Журналист CNN попросил Пескова прокомментировать недавнее высказывание сенатора и заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачёва, который заявил изданию ”Аргументы и факты”, что ”реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине”.
Косачёв – профессиональный дипломат, который вот уже восемь лет заседает в Совете Федерации. До этого он работал в скандинавском отделе Министерства иностранных дел России, а его первая должность – советник посольства РФ в Швеции.
Песков ответил в свойственной ему манере: ”Россия в ходе специальной военной операции на Украине намерена достичь своих целей – и она их достигнет”. На уточняющий вопрос – является ли смена руководства Украины ”целью специальной военной операции”, Песков ответил: ”Нет”.
Песков – это уста Путина. Значит, российский президент изменил свою точку зрения с минувшей весны, когда он декларировал, что руководство Украины необходимо сменить? Прямо как в басне ”Лиса и виноград”: ”Ну, что ж! На взгляд-то он хорош, да зелен – ягодки нет зрелой: тотчас оскомину набьёшь”.
Если позиция и впрямь изменилась, то явно не в сторону примирения. Об этом говорит хотя бы речь Путина 30 сентября, когда он ”навеки присоединил” к России четыре украинских региона.
”Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем, такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии, наоборот, откровенного сатанизма”, – заявил 30 сентября российский лидер. И добавил: ”В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: ’По плодам их узнаете их’. И эти ядовитые плоды уже, очевидно, люди, не только в нашей стране, во всех странах, в том числе и для многих людей на Западе”.
Мелочиться Путин не собирается: когда становится ясно, что украинский режим не свергается, а ”освобождение” украинских губерний явно срывается, он заявляет, что ведёт войну против всего западного мира и его гнилых ценностей.
Издание ”Медуза” сообщило, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. ”Медуза” выяснила, на что рассчитывают власти Война якобы закончится до голосования, конкурентов не будет ”даже для вида”, а Путин получит ”тотальную поддержку”. Информация “Медузы” основана на двух анонимных источниках, близких к Администрации президента.
Манипуляция на выборах и их фальсификация будут продолжаться до тех пор, пока российский народ будет оставаться пассивным. А что, если не будет?
По информации ”Медузы”, Путин хочет получить ”рекордные результаты” на предстоящих выборах. Однако оперативная обстановка в Украине выглядит не слишком здорово. Поэтому остаётся два варианта: либо объявлять военное положение и отменять выборы, либо продемонстрировать населению нечто, похожее на победу. Такой ”победой” могли бы стать переговоры с участием США и их союзников, на которых Путин выступил бы в сокровенном для него образе творца мировой истории.
И даже если никто ни о чём не договорится, президент России всё равно сможет выставить себя человеком, который пытается изменить мировой порядок. Конечно, только в том случае, если ситуация на фронтах останется более-менее неизменной.
Президентские выборы в России обычно проходят во второе воскресенье марта. В настоящий момент не похоже, что Кремль может оперативно переломить ситуацию – ни на фронте, ни в переговорном процессе.
Год и четыре с небольшим месяца кажутся не таким уж и большим сроком для этой войны.
Статья впервые опубликована 22.11.2022.
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