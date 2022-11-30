Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо в конце лета видел безымянные могилы в Буче. Он верит, что до конца 2023 года Россия проиграет эту войну.

Члены комитета по иностранным делам парламента Финляндии недавно вернулись из США. Там они встречались, в частности, с сенаторами. В том числе – с демократом Эми Клобушар и республиканцем Сьюзан Коллинз. Говорили о мрачных событиях вроде вторжения Владимира Путина в Украину и, разумеется, о вступлении Финляндии в НАТО.

Когда парламентарии вернулись домой, в Хельсинки шёл снег. Было обычное финское ноябрьское утро.

Председатель комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо пришёл в комната для совещаний так называемого Малого парламента – это здание в центре Хельсинки где располагаются рабочие кабинеты депутатов. Один из элементов внутреннего убранства – сужающаяся к потолку серая колонна. Она напоминает крылатую ракету, купленную у обанкротившегося Советского Союза.

51-летний Халло-ахо – четвёртый человек во внешней политике Финляндии: после президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Возглавляемый им комитет отвечает за международные связи парламента, а финский парламент, в свою очередь, играет важную роль во внешней политике страны. Поэтому, например, депутаты должны были согласовать заявку на вступление в НАТО.

Решения о войне и мире находятся в сфере ответственности президента, но даже они принимаются только после согласия парламента.

Поскольку Халла-ахо председательствует в комитете, он является одним из самых осведомлённых людей в стране в вопросах внешней политики и политики безопасности. К тому же он прекрасно говорит на украинском и хорошо знает эту страну.

В 1997–1998 годах Юсси Халла-ахо жил и работал в Киеве. Поначалу изучал украинский язык, а затем трудился в визовом отделе посольства Финляндии в Украине. По образованию он лингвист, доктор философии. В начале 2000-х годов даже работал над составлением финско-украинского словаря, однако политическая карьера прервала научную деятельность.

За российским вторжением в Украину Халла-ахо, разумеется, следил очень внимательно. Сейчас в войне произошёл важный поворот. Она вступила уже в третью стадию. Важно обсудить с председателем комитета все ключевые моменты как этого вооружённого конфликта, так и финской (да и вообще европейской) внешней политики.

Первая фаза войны пришлась на февраль-март: Россия пыталась с ходу захватить Киев и всю Украину, однако не преуспела. Вторая фаза продолжалась с конца марта до сентября: в это время линия фронта была в целом стабильной. Третья стадия началась в сентябре 2022 года, когда на севере, в Харьковской области, российские захватчики отступили под натиском ВСУ, и Украина смогла освободить не менее 12 000 квадратных километров своей земли. После этого – уже в октябре – российский фронт обрушился и на юге, в районе Херсона. Украинцы смогли занять этот важный во всех отношениях город.

Сейчас в войне три основных направления: восточный фронт на Донбассе, разделённом на Луганскую и Донецкую области; а также два южных фронта – в Запорожье и на Херсонщине.

Юсси Халло-ахо считает, что в районе Херсона война превратится в позиционную. Ни у одной из сторон нет ни желания, ни возможности форсировать Днепр.

А вот в Запорожье украинцы могут попытаться прорваться к Азовскому морю, предполагает финский политик. Это отрезало бы российскую группировку войск от Крыма и стало бы для неё настоящей логистической катастрофой.

А что с очень протяжённым фронтом на Донбассе? ”На мой взгляд, россияне больше не считают Луганскую область стратегически важной. Разве только в политическом и символическом плане. Для них куда важнее сохранить сухопутное сообщение с Крымом”.

Крымский полуостров, захваченный Россией в феврале-марте 2014 года, – важнейший аргумент путинской пропаганды. Крым имеет огромное историческое значение. Не факт, что путинский режим сможет пережить возможную потерю этих территорий.

В августе Юсси Халло-ахо был в Украине. Вместе со своими коллегами из Прибалтийских стран он посетил Киев и Чернигов, а также Ирпень, Бучу и Бородянку, где, согласно докладу комиссии ООН российская армия совершила многочисленные военные преступления.

Вспоминая ту поезду, Халла-ахо не может вспоминать ту поездку без содрогания: ”Посещение зоны боевых действий – довольно травмирующий опыт для человека, который никогда раньше не был в подобных местах. Прочувствовать всё это по-настоящему можно, только побывав там. Ты понимаешь весь ужас войны, когда смотришь на всё это с расстояния метра, а не по фотографиям”. На кладбище Бучи – длинный ряд безымянных могил. Образцы ДНК этих людей уже извлечены для последующего установления личности. ”Самые разные люди: взрослые и дети”.

Халло-ахо критически относился к России и раньше. Однако многие другие члены партии ”Истинные финны” долгие годы проявляли определённое добродушие к политике Путина.

Во время опроса, проведённого в декабре 2016 года – через два года после того, как был аннексирован Крым и на востоке Украины началась война – половина сторонников ”Истинных финнов” заявила, что доверяет Путину. В самой партии тоже нашлись известные политики, выступившие в поддержку России.

Предшественником Халло-ахо на посту председателя комитета по иностранным делам парламента был Мика Ниикко. В феврале этого года – ещё до начала вторжения – он был вынужден уйти в отставку после своего твита о том, что ”президент Франции или кто-нибудь ещё” должен публично пообещать, что Украина не вступит в НАТО.

”Хотя моё собственное понимание ситуации отличается от взглядов Ниикко, я всё-таки считаю, что реакция других партий и СМИ [на это заявление] была чрезмерной и была продиктована в большей степени негативным отношением лично к Ниикко, и к “Истинным финнам” в целом”, – говорит Халло-ахо.

Юсси Халло-ахо верит, что в следующем году война в Украине закончится. Фото: Сами Керо / HS

Юсси Халло-ахо рассказывает нам небольшую лекцию об Украине. По его словам, это не столь однозначная страна, как многие в Финляндии думают. Не то, чтобы до войны была ориентированная на Европу западная Украина, говорившая на украинском языке, и русскоязычная восточная Украина, смотревшая в сторону России. ”На самом деле всё было значительно сложнее”, – уверен финский политик.

Однако война сделала Украину куда более контрастной, чёрно-белой. Это то, что всегда делает любая война. Например, после 2014 года Киев стал украиноязычным и ориентированным в основном на Запад. До этого столица страны была двуязычной и точки зрения здесь тоже высказывались разные.

”И вовсе не потому, что сюда приехали люди из других мест, а потому, что местные жители сами поменяли язык повседневного общения. Произошло национальное и языковое возрождение, которое было очень трудно представить всего 20 лет назад”.

А ваше личное отношение к Украине изменилось?

”Я бы не сказал, что в моём отношении что-то поменялось. Но наблюдать за этой эволюцией было очень интересно”.

Кто-нибудь из ваших старых друзей сейчас на фронте?

”Не знаю. Есть несколько старых друзей, от которых я давно ничего не слышал. Но я не стал их беспокоить”.

Юсси Халло-ахо старается следить за войной по украиноязычным источникам. По его мнению, западные СМИ часто пытаются представить вещи в чересчур позитивном, или наоборот – в чересчур негативном – ключе.

Он записывает в блокнот имена трёх медийных лиц, которых считает особенно достойными: это журналист ”24 телеканала” Андрей Дрозда, военный эксперт полковник запаса Олег Жданов и создатели Youtube-канала ”Фабрика новин”.

Также Халло-ахо говорит, что доверяет официальной информации украинской администрации и сил обороны: ”Там никогда не сообщают о каких-нибудь победах, которые не могут быть подтверждены другими источниками”.

В политической элите Финляндии отношение к России изменилось, наверное, навсегда. Время совместного пения здравиц закончилось.

Юсси Халло-ахо – как лакмусовая бумага этих перемен. Будучи специалистом во внешней политике, он говорит о России совсем не так, как мы в Финляндии привыкли. В части понимания Украины и военной стратегии он, наверное, куда более продвинут, чем большинство его финских коллег. С другой стороны, в первые недели войны он был излишне эмоционален и даже был вынужден извиняться за пару своих твитов в марте 2022 года.

В частности, в одном из своих сообщений на английском языке он призвал НАТО, ООН и ЕС остановить российские войска, ”пока новый Грозный и Алеппо не появились в центре Европы”.

Многие посчитали, что подобными призывами Халло-ахо подстрекает НАТО к прямому противостоянию с Россией. Спикер парламента Матти Ванханен обратил внимание депутата на то, что в Финляндии за внешнеполитический курс страны отвечают президент и правительство.

Сейчас от прямого ответа на вопрос – должны ли страны НАТО посылать свои войска на войну в Украине – Халло-ахо уходит. Но косвенно даёт понять, что его позиция не изменилась: ”Я думаю, что давление в этом направлении будет возрастать”.

Здесь, в конференц-зале Малого парламента, царит особая атмосфера. Юсси Халло-ахо говорит подчёркнуто спокойно, однако использует в своей речи сильные сравнения. Например, он сравнивает стратегию Владимира Путина со стратегией Адольфа Гитлера. Конечно, важно, что сейчас подобное сопоставление не кажется никому совершенно невозможным.

По мнению Халло-ахо, окружение Путина работает сейчас в Украине точно так же, как в 1944 году окружение Гитлера работало по всей Европе: агрессивная война продолжается, хотя конечный результат – неизбежное и катастрофическое поражение – уже очевиден.

Политик считает весьма вероятным, что до конца 2023 года Россия окончательно проиграет эту войну. Под поражением он понимает отступление российских войск за пределы границ 1991–2013 годов. То есть в том числе и уход с Крымского полуострова.

Однако для этого необходимо, чтобы западные союзники – включая Финляндию – увеличили уровень поддержки Украины.

”Эта война могла бы закончиться и раньше, если бы западные страны были более решительны”, – считает Халло-ахо. Однако главная трагедия заключается в том, что до окончания войны путинский режим будет готов бросить на убой ещё десятки тысяч человек. В том числе граждан своей стран.

Халло-ахо объясняет такой подход общим мировоззрением российской политической элиты: ”Русские не думают о победах и поражениях так, как это делают нормальные люди. Они не считают собственные потери, как это происходит в любой западной армии. Да и вообще почти в любой армии мира”.

По мнению председателя комитета, Россия вряд ли обратит внимание на собственные потери, если ей удастся уничтожить большое количество украинских мирных жителей и разрушить инфраструктуру соседней страны. ”Они будут считать, что этот успех оправдывает жертвы”.

Даже на Западе сейчас всё чаще слышны разговоры о том, что Украине стоит начать переговоры с Россией о прекращении огня. Например, генерал армии США, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли предложил провести такие переговоры в ноябре, потому что у Украины, по его мнению, в это время будет сильная переговорная позиция.

Внутри Соединённых Штатов тоже становится всё труднее обосновывать многомиллиардные пакеты помощи Украине. Однако Юсси Халло-ахо считает идею переговоров с Путиным абсурдной. Ведь любой исход, который Россия могла бы интерпретировать как свой успех, будет означать победу авторитаризма над демократией. Другие мировые страны-изгои воспримут подобный месседж как обнадёживающий.

”Это могло бы стать стимулом для России для продолжения своих военных интервенций. Особенно после того, как благодаря перемирию, она сможет перегруппировать свои силы”, – говорит политик.

И всё-таки сейчас, по мнению Халло-ахо, время работает против России. Даже если в Кремле считают иначе. И хотя скоро практически по всей Европе начнутся заморозки, неизбежный энергетический кризис уже вряд ли сломит единство западного фронта. Запад уже столько вложил в Украину материально и политически, что просто не может позволить себе отступить.

”Поражение Украины будет интерпретировано в России – да и в остальном мире – как победа России над коллективным Западом”, – напоминает Халло-ахо.

По мнению Халло-ахо, Финляндия вполне может предложить украинским гражданам военное обучение. Фото: Сами Керо / HS

А что Юсси Халла-ахо думает про Финляндию – страну с более чем 1 300-километровой общей границей с Россией, чьё вступление в НАТО пока тормозят Турция и Венгрия?

В этой войне Финляндия однозначно выступила на стороне Украины. Халла-ахо не использует это понятие напрямую, но не исключено, что западный альянс – и Финляндия в том числе – ведёт суррогатную войну против России с помощью Украины.

Он говорит, что военная помощь могла бы быть ещё значительнее. И всё-таки, по мнению Халло-ахо, Финляндии не нужно стыдиться уровня своей военной поддержки Украины. Пусть даже он заметно ниже, чем у скромной Эстонии.

Финский политик считает, что по факту Суоми даёт Украине значительно больше, чем это может казаться, если оценивать исключительно валютный эквивалент военной помощи. Финляндия пожертвовала со своих складов множество единиц оружия ещё советских образцов, которые по-прежнему с успехом использует украинская армия. Подобное вооружение, возможно, стоит не очень дорого на мировом рынке, зато имеет ”значительную потребительскую ценность для украинцев”.

По состоянию на конец ноября Финляндия предоставила Украине вооружений на общую сумму около 160 миллионов евро. В Хельсинки уже намекнули, что это далеко не конец. Кроме того, два десятка финских офицеров находились на английской военной базе, где обучали премудростям войны украинских гражданских лиц.

Может ли Финляндия проводить подобные тренировки для украинцев и на своей территории?

Юсси Халла-ахо поддерживает эту идею. По его мнению, беспокоиться о реакции России на подобный шаг в нынешней ситуации нелепо: ”Не знаю, какое политическое оправдание может быть для отказа, к примеру, в обучении”.

Ключевой вопрос звучит так: что будет с властью Путина когда военная агрессия России начнёт превращаться в серию всё более унизительных поражений? Надежд на честную борьбу за власть практически нет. Кремль – это закрытая для общества территория, откуда просачивается только тщательно отфильтрованная и цензурированная информация.

Однако Халло-ахо напоминает, что ”после того, как события начнут стремительно развиваться” в России может произойти многое и очень быстро . В августе 1991 года тоже немногие могли предсказать что произойдёт в казавшемся вечном Советском Союзе.

Столь же быстрый конец может случиться, по мнению финского политика, и с правлением Путина. Впрочем, это может означать лишь то, что какая-то другая российская элита при поддержке силовиков свергнет нынешнего президента и захватит власть.

Халла-ахо говорит, что по имеющейся у него информации, Путин достаточно одинок: как физически, так и морально. Он лично встречается только с очень ограниченным кругом людей. Важные вопросы президент обсуждает с главой внешней разведки Сергеем Нарышкиным и председателем Совбеза Николаем Патрушевым, говорит Халла-ахо. Министр обороны Сергей Шойгу, возможно, ближайший друг Путина, с которым тот общается более тесно.

В октябре Юсси Халло-ахо опубликовал на английском серию твитов, которая заканчивалась так: ”Единственный выход из этой спирали – свергнуть господина Путина. Думаю, это наиболее вероятный вариант. Его отправляют ’в отпуск’, затем Совет Безопасности вводит коллективное управление, которое стремится к прекращению огня и какому-то компромиссу”.

Однако даже дворцовый переворот вряд ли поменяет империалистическое мировоззрение российского руководства. Представление о России как о пра-родине всех славян, сидит достаточно глубоко.

Вот почему Халло-ахо предостерегает от излишнего оптимизма: ”Надежда на то, что в России к власти придёт какая-то мирная или интеллектуальная оппозиция – это слишком наивно”.

За восточной границей Финляндии сейчас тише, чем когда-либо в течение последних десятилетий, а может – даже столетий. За исключением Алакуртти, российские военные базы на севере пустуют: все уехали в Украину.

Нынешняя война наглядно продемонстрировала, что российская армия хуже оснащена, хуже управляется, менее мотивирована, дисциплинирована и профессиональна, чем казалось на Западе на протяжении всего XXI века.

Что же касается Финляндии, то очень скоро она будет защищена надёжным щитом 32-х стран НАТО, против которого слабеющая Россия ничего не сможет противопоставить в военном отношении.

”В этом смысле я не думаю, что Финляндию могут ждать какие-то драматические негативные последствия”, – уверен Юсси Халла-ахо. Тем не менее, по его оценке, отношения между Финляндией и Россией останутся ”проблематичными ещё долгое время”.

Когда-нибудь мы вернёмся к какой-либо торговле, говорит он. Но никогда больше – к тем оковам из российской нефти, газа и угля, в которые заковала себя Западная Европа.

Статья впервые опубликована 25.11.2022.

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