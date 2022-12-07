Государственная компания Fingrid, осуществляющая эти поставки, подчёркивает, что на безопасности Финляндии они не скажутся.

Fingrid направляет в Украину, в частности, оборудование для подстанций. Фото: Раймо Исо-Эттала

Финский национальный оператор электросетей Fingrid отправит в Украину запасные части, которые можно использовать для ремонта инфраструктуры, разрушенной российскими атаками.

В пресс-релизе организации сообщается, что Fingrid получила запрос от Украины через европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Подвергшаяся агрессии страна с осени страдает от масштабных отключений электроэнергии – Россия постоянно бомбит её критическую инфраструктуру.

В частности, Fingrid направит в Украину оборудование для подстанций: реле, защищающие сеть, и трансформаторы тока.

Сообщается, что это – демонтированные с финских электростанций приборы, которые изначально подлежали переработке. Директор Fingrid Тимо Киивери подчеркнул, что поставки не отразятся на энергетической безопасности компании.

”У нас также есть достаточное количество запчастей на случай поломки оборудования”, добавил он в пресс-релизе.

По оценкам представителей Fingrid, оборудование отправится в Украину в январе сразу после того, как будут улажены все вопросы. Кроме того, в Финляндии надеются, что смогут оказывать аналогичную помощь и в дальнейшем.

Различные компании Финляндии уже оказывают помощь энергетическому сектору Украины. Туда направлены трансформаторы, реле и генераторы. Кроме того, Суоми планирует поставить украинцам ещё более крупные генераторы, а также отопительное оборудование. Помощь будет отправлена в декабре и в начале следующего года.

Статья впервые опубликована 2.12.2022.

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