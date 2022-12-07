Импорт товаров из России в Финляндию по сравнению с прошлым годом уменьшился более чем на 80%. Уже в феврале показатели сократятся ещё больше: Финляндия перестанет закупать у восточного соседа нефтепродукты.

Произведённые в России покрышки ещё можно приобрести в Финляндии. Импорт прекратился, но на складах они ещё есть. Фото: Вилле-Вейкко Каакинен / HS

Импорт из России в Финляндию продолжает сокращаться, однако по некоторым категориям товаров он по-прежнему остаётся достаточно активным.

Согласно предварительным данным таможни, в сентябре общая сумма импорта составила около 257 миллионов евро. Это на 66% меньше, чем в сентябре 2021 года.

На ситуацию влияют не только официальные санкции, но и собственные решения отдельных компаний о выводе бизнеса из России. Об этом рассказал руководитель отдела контроля Финской таможни Сами Ракшит.

“Разграничить последствия санкций и персональных решений руководства различных компаний о приостановке или выводе своего бизнеса из России достаточно сложно. Конечно, санкции имеют огромное значение. Они очень широкомасштабны. Однако спад в торговле с Россией настолько резкий, что трудно сказать – что именно повлияло на те или иные показатели.”

К настоящему моменту Евросоюз ввёл в отношении России уже восемь пакетов санкций. Сейчас Еврокомиссия готовит девятый.

Тем не менее, большое количество товаров под санкции не подпадает. Например, в санкционном списке нет урана. И финская государственная компания Fortum по-прежнему использует российский уран в качестве топлива для атомных электростанций.

По оценкам таможни, в октябре различные товары из России импортировали в общей сложности около 90 финских компаний.

Впрочем, Ракшит обращает внимание, что точные цифры привести невозможно: санкции постоянно оказывают влияние на торговлю с Россией:

“Однако в целом это достоверные показатели: компаний [импортирующих из РФ] осталось не так много.”

Сейчас финские компании импортируют из России на 80% меньше товаров, чем год назад, говорит исполнительный директор Торговой палаты EastCham Finland Яна Реколайнен. Раньше эта организация называлась Финско-российской Торговой палатой.

Так какие же товары по-прежнему поступают из России в Финляндию? В предварительных данных Таможни за сентябрь этот список достаточно внушительный, несмотря на сокращение общих объёмов.

Первое место в нём занимает никель и изделия на его основе. Реколайнен говорит, что никель импортируется, в первую очередь, для производства аккумуляторов.

“Также он используется для изготовления нержавеющей стали”, добавляет она.

Второе место по стоимости импорта занимают продукты нефтепереработки в любой форме. Реколайнен объясняет, что к данному типу товаров относится, в том числе, лёгкий мазут, используемый для отопления в сельском хозяйстве, а также дизельное топливо для транспорта.

В финансовом эквиваленте и никель, и нефтепродукты в этом сентябре импортировались даже в больших объёмах, чем год назад.

Однако Реколайнен обращает внимание, что в случае с нефтепродуктами, это может быть обусловлено как повышением цен, так и полным запретом на их импорт, который – в соответствии с санкционными правилами – вступит в силу уже в феврале 2023 года.

“Отчасти это может быть связано к подготовкой компаний к данному запрету”, предполагает она.

Импорт сырой нефти из России будет запрещён уже в декабре, а нефтепродуктов – в феврале. На фото: нефтяной танкер в порту Усть-Луга в 2015 года. Фото: Юха Метсо

Рост объёмов импорта никеля в денежном эквиваленте также можно отчасти объяснить подготовительным периодом: в конце года финские железные дорогие (VR) окончательно прекратят все перевозки между Россией и Финляндией.

“Никель, в основном, перевозился по железной дороге, а новые логистические цепочки проходят по морю. Компаниям приходится искать новые маршруты, которые могут быть дольше и дороже”, объясняет Яна Реколайнен.

А представитель Таможни Сами Ракшит добавляет, что в целом объёмы импорта нефтепродуктов и никеля невелики.

“По сравнению с обычными годами эти относительно высокие показатели на самом деле можно назвать низкими.”

Потребительских товаров, по словам Реколайнен, из России в Финляндию импортируется немного.

“Готовых продуктов и раньше поставлялось совсем немного. Теперь же часть из них – например, изделия из дерева – и вовсе попали под полный запрет”.

А вот на продукты питания санкции ЕС не распространяются.

“Некоторые продовольственные товары по-прежнему импортируются, однако в основном [в этой статье] – это кормовое сырьё.”

Также из России продолжают поступать зерно и некоторые фрукты.

“Однако в очень скромных количествах. Также нет информации – идут ли они напрямую в промышленность. Вряд ли речь идёт о готовых продуктах.”

Сами Ракшит также считает, что в отношении импорта потребительских товаров российские объёмы являются просто мизерными. При этом рядовой покупатель всё-таки может встретить в магазинах продукцию российского производства. В качестве примера он приводит автомобильные шины.

“Резина в целом и покрышки в частности попали под санкции ещё в самом начале года, однако не исключено, что шины российского производства где-то ещё продаются. Всё зависит от того, сколько их было на складах.”

С момента введения первичных санкций до полного запрета на импорт автомобильных шин из России несколько месяцев продолжался переходный период. В это время поставки увеличились.

“Если на товар наложено эмбарго или его производство остановлено, это не обязательно значит, что он совсем не доступен для конечного потребителя. Вопрос в соотношении спроса к объёму, хранившемуся на складах”, объясняет Ракшит.

Впрочем, минувшей весной многие финские компании объявили о том, что прекращают реализовывать произведённую в России продукцию.

Крупный холдинг Kesko ещё в феврале перестал закупать товары российского производства, однако входящие в её состав сети супермаркетов K-Rauta и К-Ruoka самостоятельно определяют ассортимент и производителей.

Впрочем, представители Kesko заявляли, что ещё весной ритейлеры, работающие под маркой K, убрали с полок товары российского производства.

Другая популярная в Финляндии сеть супермаркетов, S-группа, в конце февраля объявила, что все российские товары будут удалены из всех её магазинов. Исключение было сделано лишь для некоторых строительных товаров, которые могли оставаться на полках до момента распродажи всех складских запасов.

Впрочем, в официальном уведомлении S-Group, направленном в редакцию HS, сообщается, что даже эти продукты к настоящему моменту исключены из ассортимента.

Статья впервые опубликована 29.11.2022.

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