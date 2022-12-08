Журналисты HS выяснили – каким образом нарушители чаще всего переходят российско-финскую границу. Многие из них заявляют о сложностях и преследованиях на родине.

Здесь – под Лаппеенрантой – 14 июня 2020 года нелегально пересёк границу мужчина в камуфляже. Его след помечен тремя палками, а на заднем плане виден пограничный забор, который он преодолел. Фото: Пограничная охрана Финляндии

Два с небольшим года назад в деревенский магазинчик общины Париккала зашёл необычный посетитель. Было 19 часов 15 минут, обычный пятничный июльский вечер.

Это был мужчина средних лет, который за несколько часов до этого нелегально пересёк российско-финскую границу, оставшись при этом незамеченным для дозорных обеих стран. Перед этим, по его словам, он больше недели добирался от Санкт-Петербурга до границы: пешком и на велосипеде.

“Мужчина сказал нашему сотруднику, что хочет подать прошение о предоставлении убежища и попросил его вызвать сюда представителей власти”, рассказывает Йоуни Суппола, который в те времена был владельцем этого магазинчика.

”Наш сотрудник предложил ему кофе, но тот взял чай и попытался расплатиться рублями. Но его угостили бесплатно. Мужчина было абсолютно спокоен и ждал прибытия пограничников.”

Вскоре он рассказал во время допроса – почему он нелегально пересёк восточную границу Финляндии и как ему удалось сделать это без ведома властей.

От границы до магазинчика в районе Париккалы всего около пяти километров по прямой. 17 июля 2020 года сюда пешком пришёл нарушитель границы, попросивший в Финляндии убежище. Фотография сделана вскоре после происшествия. Фото: Артту Муукконен

О случаях несанкционированного пересечения границы становится известно регулярно. О самих подобных фактах Пограничная охрана обычно сообщает, однако предыстория таких пересечений редко становится достоянием общественности.

Сейчас – из-за войны – вопрос нелегальных переходов границы стал особенно актуальным.

Журналистам HS удалось ознакомиться с некоторыми материалами предварительного следствия Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии. В них содержатся, в частности, рассказы самих нарушителей о том, как они переходили границу и как были пойманы.

Среди них есть дело этого необычного посетителя магазинчика, а также четырёх других мужчин. Все они пересекли сухопутную границу России и Финляндии в районе между Лаппеенрантой и Париккалой с 2019 по 2021 год.

Собаки помогают пограничникам выслеживать нарушителей. На фото – след одного из них в июне 2020 года. Фото: Пограничная охрана Финляндии

Где переходили границу?

Согласно его собственным показаниям, “посетитель магазина” в общей сложности потратил около полутора недель, чтобы добраться до Финляндии. Его родной город находится примерно в 2000 километрах от финской границы. Перед отъездом он продал всё своё имущество.

Сначала он прилетел в Петербург. Оттуда он хотел отправиться на Запад. Выбор пал на Финляндию.

Мужчина рассказал, что в Петербурге купил через Интернет 5-скоростной велосипед и отправился на нём в сторону Лахденпохьи.

По его воспоминаниям путь занял 5-6 дней. Ночевал он в лесах и по краям дороги, в спальном мешке.

В Лахденпохье мужчина сделал необходимые для перехода границы покупки: перекусывать в дороге было решено хлебом и мясными консервами; в универмаги были приобретены пассатижи для разрезания пограничного забора.

Поначалу он отправился на велосипеде из Лахденпохьи в сторону Финляндии, однако затем вернулся на одну ночь: он подумал, что может показаться окружающим подозрительным.

Поэтому во второй раз он бросил велосипед в Лахденпохье и дальше пошёл пешком. В какой-то момент он обнаружил, что ходит по кругу.

“В основном, я шёл по дорогам и тропинкам. Иногда сворачивал на пересечённую местность. Путь от Лахденпохьи до Финляндии занял одну ночь”, сообщил нелегал финским пограничникам.

“Я переночевал в спальном мешке в лесу, рядом с речкой. Нашёл вытоптанное ровное место. Думаю, что этот привал сделал медведь, а не человек.”

Ориентировался он по скриншотам с Гугл-карт, которые заблаговременно сделал в своём телефоне. Также ему помогал компас.

В телефоне перешедшего границу мужчины были обнаружены скриншоты Гугл-карт (эти области помечены красными прямоугольниками). Место пересечения границы отмечено красным кружком. Снимок взят из материалов предварительного следствия Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии. Фото: Пограничная охрана Финляндии

Недалеко от государственной границы мужчина встретил лагерь охотников, несколько автомобилей и одного велосипедиста. Тот спросил его – не убегает ли он случайно в Финляндию?

“Ответил, что я просто обычный турист, путешествующий по этим краям.”

Во время допроса мужчина сообщил, что пересёк границу пешком. Примерно за пару часов до своего появления в сельском магазине. Пограничный патруль с собаками впоследствии установил, что граница была нарушена в районе Салокюля, в 500-х метрах от пограничного знака II/111.

Материалы предварительного следствия показывают, что и другие мужчины, переходившие границу, приобретали в пути аналогичные вспомогательные средства: компас, приложение Гугл-карты, бумажные карты, телескоп, нож, камуфляжную форму и кусачки для пограничного забора.

Один из перебежчиков на допросе описал процесс перехода границы так: “Затем были столбы и колючая проволока. Не очень высокие. Была и расчищенная земля. Как-то разрезал проволоку. Разрезал, чтобы, насколько я помню, пробраться через забор”.

Из тех нарушителей границы, с делами которых ознакомился HS, лишь один признался, что осуществлять побег ему помогали и другие лица.

Речь – не о дорогостоящей контрабанде людей. Просто в августе 2021 ему пришлось заплатить порядка 115 евро за автомобильную поездку из Москвы до границы с Финляндией. Вместе с ним в машине было ещё три человека, которые тоже планировали перейти границу.

Мужчина рассказал, что на территории Финляндии он продолжал идти пешком через леса до тех пор, пока его не поймали официальные власти. Что случилось с тремя его московскими попутчиками он не знает.

“Когда меня задержали, я даже не знал – был ли я уже на территории Финляндии или меня поймали россияне.”

Пограничники отметили точное место где летом 2020 года был совершён нелегальный переход. Фото: Пограничная охрана Финляндии

Зачем переходили границу?

У всех пяти нарушителей границы есть и ещё одна общая черта: они утверждают, что отправились в путь из-за сложностей, с которыми пришлось столкнуться на родине. Некоторые из этих сложностей напрямую связаны с российскими властями.

Например, “мужчина из магазина” на допросе назвал своё существование в России невыносимым.

По его словам, он писал в Интернете статьи о социально-экономическом положении страны и предлагал меры по его улучшению. С его слов, власти сообщили ему, что в связи с этими публикациями ему будет предъявлено объявление в публичном подстрекательстве к терроризму.

Другой перебежчик сообщил на допросе, что является противником нынешней российской системы и поэтому приехал просить убежища в Финляндии. Кроме того, он утверждает, что власти обвиняют его в преступлениях по сфабрикованным обстоятельствам:

“Российские власти преследовали и намеревались убить меня. Я подвергался пыткам и жестокому обращению [данный пункт в материалах предварительного следствия был отредактирован – прим. ред.] в августе 2019 года.”

” “В России меня насильно привлекли к наркоторговле.”

Третий мужчина рассказал, что начал планировать побег из России после того, как во время пандемии коронавируса условия стали тяжёлыми. Ещё раньше он приехал в Россию из третьей страны из-за долгов. Он планировал через Финляндию пробраться в Швецию, где один знакомый обещал устроить его на работу.

Четвёртый тоже сообщил, что приехал в Россию из третьей страны, потому что там полиция приходила к нему по несколько раз в неделю. По его словам, на родине его осудили за убийство лошади, хотя он не совершал этого преступления.

“Поначалу я собирался остаться в России, но затем услышал про Финляндию и решил приехать сюда в поисках убежища”, сказал он.

Пятый причиной своего побега в Финляндию назвал проблемы с российскими властями и российскими криминальными структурами:

“В России меня насильно привлекли к наркоторговле. Я должен был продавать наркотики, но не хотел делать этого. Если бы я отказался, меня бы убили.”

Четверо из пяти нарушителей (включая “посетителя магазина”) официально попросили в Финляндии убежища. Поэтому их имена и гражданство не упоминаются даже в материалах предварительного следствия.

На основании данных материалов, а также информации, полученной HS из других источников, можно предположить, что некоторые из этих мужчин были гражданами России. Другие же имеют гражданство третьих стран.

” Мужчина появился в своём камуфляже в частном владении и попросил вызвать полицию.

Как ловили нарушителей границы?

Из пяти описанных здесь примеров, троих нарушителей пограничники поймали самостоятельно.

При этом в одном случае Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии не стала сообщать предварительному следствию информацию о том, каким образом ей стало известно о факте пересечения границы. Известно лишь, что патруль с собаками задержал мужчину после срабатывания сигнализации.

В другом случае нарушителя зафиксировала пограничная камера наблюдения. Патруль поймал нарушителя четыре часа спустя.

В третьем случае сообщается, что мужчина был замечен при пересечении границы в 3:22 ночи, однако из материалов предварительного следствия неясно – каким образом велось наблюдение. Патруль задержал перебежчика через два с небольшим часа.

Двое из пяти нелегалов самостоятельно сообщили о себе властям. Один из них – уже хорошо знакомый нам мужчина, которого угостили чаем в Париккале. Другой появился в своём камуфляже в частном владении и попросил вызвать полицию.

Ни один из этих пяти мужчин не был привлечён к уголовной ответственности за нелегальное пересечение границы, хотя они и подозревались в совершении данного преступления.

С четверых были сняты обвинения в связи с тем, что они попросили в Финляндии убежище. По закону, иностранец, ходатайствующий о предоставлении убежища или вида на жительства на основании статуса беженца, не может быть осуждён за нелегальный переход границы.

В отношении пятого уголовное дело было возбуждено, однако впоследствии прокуратура его прекратила, так как перебежчик к этому моменту был уже возвращён в Россию.

Как война повлияла на ситуацию?

К настоящему моменту нельзя говорить о том, что российское вторжение в Украину привело к значительному увеличению количества незаконных переходов финской границы. Однако Пограничная охрана усилила уровень своей готовности в связи с ситуацией в соседней стране.

По информации пограничников, в общей сложности в этом году с востока в Финляндию нелегально проникло 26 человек. Это чуть выше средних показателей, однако не капитально.

“Обстановка по-прежнему стабильная и спокойная. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе она сохранится. Однако в целом в области безопасности произошли весьма радикальные изменения, поэтому нет никаких гарантий того, что ситуация будет оставаться такой же на протяжении более длительного периода времени”, говорит руководитель центра по оценке рисков Пограничной охраны Финляндии Микко Лехмус.

Подавляющее большинство тех, кто нелегально пересекает восточную границу – это граждане России.

“Летом и осенью мотивом решившихся на побег россиян было уклонение от военной службы. Однако это не единственная причина. Помимо неё, называлась, например, общая ситуация и поиск лучших условий для жизни”, продолжает Лехмус.

А вот оценивать количество нарушителей границы, которые так и остались непойманными, он не готов. Лехмус уверен, что подобных случаев ничтожно мало.

В следующем году Финляндия начнёт на восточной границе строительство заборов общей стоимостью около 380 миллионов евро. Их протяжённость составит около 200 километров. Заборы будут установлены неподалёку от действующих пунктов пересечения границы.

По мнению пограничников, эти сооружения помогут как в выявлении отдельных случаев нелегальных переходов, так и для предотвращения возможного роста их числа.

Статья впервые опубликована 2.12.2022.

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