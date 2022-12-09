Потолок цен, установленный странами ЕС для российской сырой нефти, уже значительно снизил её стоимость.

Потолок цен, установленный на российскую сырую нефть, обрушил стоимость нефти бренда Urals.

К вечеру среды она торговалась в районе 56 доллара за баррель. Это – абсолютный минимум нынешнего года.

Самая высокая цена на этот продукт была зафиксирована через пару недель после вторжения в Украину. 8 марта нефть Urals стоила более 111 долларов за баррель.

1 баррель равен 159 литрам.

Стоимость барреля нефти марок Urals и Brent в 2022 году (в долларах США)

Подготовил Йоонас Лайтинен / HS. Источник: REFINITIV

В понедельник вступил в силу потолок цен на российскую нефть, установленный “Большой семёркой”, Евросоюзом и Австралией. Теперь танкеры стран G7 и ЕС, а также страховые компании и кредитные организации могут заниматься транспортировкой российской нефти в третьи страны только при условии, что она приобреталась по цене не более 60 долларов за баррель.

Это соглашение было достигнуто в предыдущий четверг. На тот момент рыночная стоимость нефти Urals составляла более 70 долларов. Сразу после заключения договора она упала.

Снижалась на этой недели и стоимость нефти марки Brent, которую добывают в Северном море. Ещё в понедельник она стоила 82,7 доллара за баррель. К вечеру среды – 79,7 доллара.

Это тоже значительно меньше пиковых показателей 2022 года.

Впрочем, мы уже рассказывали, что потолок цен на сырую нефть существенно не снижает нефтяные доходы России. Поэтому он вряд ли окажет серьёзное влияние на “военную казну”.

“Если, как прогнозируют зарубежные эксперты, Россия сократит добычу нефти, а потолок цены останется на отметке 60 долларов за баррель, то в следующем году это может привести к сокращению нефтяных доходов государства примерно на 25 миллиардов долларов”, считает старший экономист Института исследования развивающихся экономик Банка Финляндии Хели Симола.

Это приведёт к сокращению валового национального продукта примерно на 3%.

Согласно анализу информационного агентства Reuters, опубликованному во вторник, сокращение “военной казны” России, возможно, и не было главной целью западных стран при введении потолка цен. По информации Reuters, власти США, например, пытались таким образом сбить цену на нефть на мировом рынке.

Результаты можно увидеть уже на бензоколонках. Как сообщает статистическое управление Финляндии, на прошлой неделе средняя стоимость 95-го бензина в стране упала ниже психологически важной отметки в 2 евро за литр. Она составила 1,98 евро.

Последний раз цена самого популярного вида бензинового топлива опускалась до таких показателей в конце февраля.

Дизель на прошлой неделе стоил заметно дороже “девяносто пятого”. Его средняя цена по Финляндии составила 2,14 евро за литр.

Статья впервые опубликована 7.12.2022.

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