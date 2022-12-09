Вопросы безопасности были в центре внимания во время традиционного праздничного приёма во дворце президента, посвящённого Дню независимости Финляндии. Их значимость подчеркнули даже церемониалом: первой руку президенту пожала бывший министр обороны Элизабет Ренн, которая в 1990 году стала первой женщиной в мире, занимающей подобную должность на постоянной основе.

Саули Ниинистё и Йенни Хаукио перед журналистами в Президентском дворце. Фото: Саара Маниккамяки / HS

“Это был триумф демократии. Имею в виду, разумеется, вступление в НАТО”, сказал журналистам президент Финляндии Саули Ниинистё вечером 6 декабря. Он поблагодарил политическое руководство страны и все партии за совместную работу и быструю ратификацию заявки.

Российское вторжение в Украину, вступление в Финляндии в НАТО и политика безопасности в целом стали основными темами разговоров на праздничном приёме. Чего и следовало ожидать.

Война в Украине повысила значение независимости, сказал финский президент.

“Часто бывает так, что когда кому-то угрожают - как сейчас Украине – это [то есть независимость] становится ещё более ценным.”

В интервью Yle Ниинистё заявил, что бои в Украине потребуют, к сожалению, ещё больших жертв. А также выразил надежду, что послевоенное будущее Украины будем таким же, каким стало послевоенное прошлое Финляндии.

Даже после вступления в НАТО основы политики безопасности Финляндии останутся прежними, сообщил президент журналистам Yle. И добавил: “Теперь мы, безусловно, можем чувствовать себя в большей безопасности”.

В самый разгар украинского кризиса, а также европейского энергетического кризиса Саули Ниинистё выразил поддержку всему финскому народу, отметив его историческую гибкость.

“Я твёрдо верю в человека. И в [наших] людей вместе. Именно поэтому мы считаем финское общество сильным.”

Министр обороны Антти Кайкконен сказал, что “финский поезд НАТО движется хорошо”. Хотя новостей касательно финальной ратификации в последнее время не было. Венгрия и Турция до сих пор не согласовали заявки Финляндии и Швеции, и когда это собирается сделать, в частности, Турция – по-прежнему неясно.

Кайкконен рассказал, что во время праздничного вечера встретился с послом Украины и пожелал ему сил.

“К сожалению, похоже, что война будет продолжаться ещё долго.”

Что же касается безопасности Финляндии, то в ней министр обороны не сомневается.

“Осмелюсь заявить, что мы приняли решения, которые обезопасят нас и позволят нам спокойно спать по ночам.”

Тот факт, что первой на приём к президенту вошла бывший министр обороны Элизабет Ренн стал важным символическим моментом, который подчеркнул особое внимание к истории финской оборонительной политики.

Под руководством Ренн ВВС Финляндии в 1990-е годы закупили у США первые истребители “Хорнет”. Именно в её бытность министром, началась общественная дискуссия по вопросу прохождения добровольной военной службы женщинами. Такая возможность была законодательно утверждена в 1995 году.

“Это должно было случиться ещё быстрее. Я всегда настаивала на том, что военная служба должна быть доступна для всех”, сказала Элизабет Ренн журналистам в президентском дворце.

Уходящий год, по её мнению, стал шокирующим. Она напомнила, что скачки инфляции и повышение стоимости жизни – это цена, которую платят финны за поддержку Украины и противодействие России.

За вступление в НАТО Ренн, по её словам, выступала ещё с 1994 года.

“Можно было бы сделать это и побыстрее”, добавила она.

Бывший министр обороны Финляндии Элизабет Ренн стала первым гостем праздничного вечера. Фото: Паула Каскимаа / HS

Среди многочисленных гостей торжественного приёма был, в частности, и профессор Университета Ювяскюля, бывший заместитель начальника разведки финского Генштаба Мартти Кари.

Он снова подчеркнул свой тезис о том, что мир должен был открыть глаза на истинные намерения России уже много лет назад. По мнению Кари, поворотным моментом должна была стать речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

“Война в Грузии уже продемонстрировала их планы. Нам говорят, что ситуация с безопасностью изменилась. Но она изменилась ещё в 2007 году, в Мюнхене.”

К счастью, мы наконец сняли розовые очки, добавляет Кари.

“Теперь вступаем в НАТО и закупаем оружие”.

Бывший заместитель начальника разведки финского Генштаба, профессор Университета Ювяскюля полковник Мартти Кари с супругой Ниной. Фото: Юсси Хелттунен / IS

Директор Института внешней политики Мика Аалтола успокоил финнов в отношение перспектив вступления в НАТО. Даже несмотря на задержку со стороны Турции и Венгрии.

“Несомненно, и Будапешт и Анкара рано или поздно ратифицируют соглашение. Куда важнее, что мы однозначно являемся частью Западного мира.”

Аалтола считает, что Финляндию уже можно считать членом НАТО, даже несмотря на отсутствие ратификации со стороны двух стран. Он сказал, что Суоми может сейчас сосредоточиться на том, чтобы “полным ходом” идти в сторону Альянса.

“Украина научила тому, что в трудную минуту очень нужна помощь.”

Директор Института внешней политики Мика Аалтола с супругой Кирси. Фото: Юсси Хелттунен / IS

Глава полиции Финляндии Сеппо Колехмайнен рассказал, что и у его ведомства появились новые задачи и вызовы в связи с войной в Украине.

“Наш разведывательный аппарат настроен на работу с гибридными угрозами”.

По мнению Колехмайнена, война продемонстрировала, что ситуация с безопасностью может измениться буквально за несколько дней.

“Сейчас среди нас есть силы, которые хотят подорвать наше единство. Все вместе мы можем работать над предотвращением трудностей и трудных времён.”

Помимо войны и безопасности, говорили в День независимости в президентском дворце и о другом крупном кризисе последних лет – пандемии коронавируса. Среди гостей, как и ожидалось, был руководитель отдела социального обеспечения Финского института здоровья и благополучия Мика Салминен, который стал широко известен в период эпидемии.

По его оценке, Финляндия справилась с коронавирусом “выше среднего”.

“Хотя мне давать оценку достаточно сложно”.

На протяжении долгих лет ограничительные меры, связанные с пандемией, вызывали разногласия как среди политиков, так и среди простых граждан. Дискуссии и сомнения вызывали также разногласия между Институтом здоровья и благополучия и Министерством социальных дел и здравоохранения, которые также существовали в разное время.

По мнению Салминена, эти разногласия – лишь доказательство исключительности сложившейся тогда обстановки.

“Было бы удивительно, если бы мы два года находились в кризисе, но никто ни с кем бы не спорил.”

Отдельно Салминен поблагодарил президента за приглашение нескольких медицинских работников на первый после пандемии торжественный вечер в честь Дня независимости.

Руководитель отдела социального обеспечения Финского института здоровья и благополучия Мика Салминен с супругой Теей. Фото: Веса Мойланен / Lehtikuva

Статья впервые опубликована 6.12.2022.

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