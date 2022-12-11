По информации финского МВД, в общей сложности из Суоми в Украину планируют отправить не менее 20 автобусов. Там они будут развозить школьников и студентов.

В среду первые пять автобусов компании Koivisto отправились из Финляндии в Украину. Фото: Koiviston Auto

На этой неделе Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что первые пять рейсовых автобусов отправились в Украину в качестве гуманитарной помощи. Планируется, что там они будут заниматься школьными перевозками.

До конца года по этому же маршруту отправится ещё несколько машин. В общей сложности – не менее 20. Это – подарок от автобусных компаний Финляндии.

Одна из компаний, участвующих в акции – фирма Koiviston auto, которая заявила, что предоставит Украине не менее 15 автобусов.

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что до логистического центра в Польше, расположенного у самой границы с Украиной, машины поведут её собственные финские сотрудники.

“Мы хотим помогать наиболее естественным для нас способом. Мы знаем как сложно найти водителей, особенно в Украине. Поэтому решили сами пригнать автобусы к украинской границе”, сообщил в пресс-релизе генеральный директор Koiviston auto Юрки Вайнионпяя.

Первые автобусы отправились из Финляндии утром в среду. Следующие две колонны поедут в начале января.

Как сообщили в компании, все подаренные машины до этого момента продолжали работать в Финляндии. Они высвободились в том числе потому, что часть автобусов в Хельсинском регионе будут заменены на новые электробусы.

В Украину машины едут не пустыми. В салонах – гуманитарная помощь. Например, в одном из первых автобусов едет полевая кухня, которую Министерство внутренних дел Финляндии приобрело у Красного креста и направило в дар украинскому государству.

Поставки автобусов – часть общей компании солидарности Европейской комиссии. В Финляндии государственную помощь Украине гражданского характера координирует МВД.

По данным Еврокомиссии, российское вторжение коснулось до 5,7 миллионов детей школьного возраста в Украине; более 2800 школ были разрушены или повреждены.

Статья впервые опубликована 7.12.2022.

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