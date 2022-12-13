Село Посад-Покровское в Херсонской области восемь месяцев находилось на линии огня. Порой россияне выпускали по нему сотни ракет ежедневно. Теперь Юрий Немна вернулся и увидел – что осталось от его дома.

Посад-Покровское

Если вам нужен памятник, который увековечит нынешнюю российско-украинскую войну, то село Посад-Покровское прекрасно подходит для этой цели. К сожалению.

Даже в многострадальной Украине более печальное зрелище нужно ещё поискать: здесь разрушен до основания населённый пункт, в котором раньше жили более 2000 человек. С автодороги Николаев - Херсон, которая идёт через всё Посад-Покровское, не видно практически ни одного дома, который не пострадал бы от российского огня.

В магазине пусто, бензоколонка и практически новое кафе сгорели дотла. Огромный Дом культуры превратился в руины, которые, по ощущениям, были заброшены десятилетиями.

Россияне обстреливали Посад-Покровское восемь месяцев. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Руины Дома культуры. Фото: Оути Пюхяранта / HS

АЗС и кафе Посад-Покровского представляют из себя печальное зрелище. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Говорят, что больше всего пострадала местная школа: в ней размещались украинские войска. Однако с дороги её не видно, а подойти ближе нельзя - могут быть мины.

Лишь считанное количество зданий чудом избежали разрушений.

Теперь, после освобождения Херсона, в этот центр абсолютной разрухи возвращаются местные. Пока ещё не жить, а лишь для того, чтобы осмотреть повреждения и, возможно, постараться их восстановить.

На крыше одного из относительно целых домов развевается тент от палатки ООН. Им прикрыта дыра – крышу пробил осколок российской ракеты.

Дверь болтается на петлях, окна разбиты, кухня частично разрушена. Поэтому хозяин дома Юрий Немна, его сын Андрей и невестка Лена вынуждены перекусывать в гостиной.

Юрий Немна в дверях своего не пригодного для проживания дома. Он пришёл, чтобы защитить его на зиму брезентом и плитами. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Кухня в доме Юрия Немны. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Они извиняются за запах. Весной, когда семья убегала из дома, в морозилке осталось мясо. Оно сгнило.

В деревню Немна вернулся только в ноябре.

“Первый раз я приехал сюда четыре дня назад”, рассказывает Андрей. ”Мы хотели закрыть окна и крышу на зиму. Чтобы вода не просачивалась внутрь. Ещё нужно выкачать воду из батарей. В общем, пытаемся спасти всё, что можно спасти.”

В начале войны ситуация в Посад-Покровском была неопределённой.

“Русские колонны ездили здесь в сторону Николаева и обратно. Моя 9-летняя внучка Амелия смотрела из окна и считала танки и грузовики”, вспоминает Юрий.

Затем они передавали эту информацию Андрею, а тот, в свою очередь, сообщал её украинским военным.

В начале войны Юрий вывез Амелию сюда из Херсона. Надеялся, что здесь будет безопаснее. Идея оказалась плохой. В марте именно в Посад-Покровском установилась линия фронта.

Россияне построили укрепления в соседней деревне Благодатное, в трёх километрах отсюда. Граница проходила по оросительному каналу между деревнями, пересечь который можно только по автомобильной дороге.

Украинские войска укрепились в Посад-Покровском, о чём напоминают, например, заграждения из мешков с песком, которые до сих пор лежат перед крайними домами.

До войны в Посад-Покровском жили 2000 человек. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Чудовищные разрушения Посад-Покровского объясняются тем, что россияне в течение почти восьми месяцев непрерывно обстреливали село из всего, что только возможно: пушек, гранатомётов, ракет, танков... Использовали и кассетные боеприпасы. В самые страшные времена сюда прилетали ежедневно сотни снарядов.

После начала активных боёв Юрий Немна с внучкой Амелией продержались здесь три дня.

“Я подъезжал к дому на велосипеде, когда в небе засвистело. Мгновенно бросился на землю. Снаряд взорвался рядом вон с тем забором, осколки прилетели в мой дом. Будь я метров на 30 ближе, он попал бы в меня.”

Юрий и Амелия прятались в тесном погребе на заднем дворе. В таких же сырых, тёмных и холодных ловушках были вынуждены скрываться тысячи других украинцев. В погребе нашлись матрас и пара одеял. Дедушка говорит, что обнимал внучку, чтобы она согрелась.

В этом подвале Юрий Немна прятался с внучкой во время самых тяжёлых обстрелов. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Двор Юрия Немны. Слева – вход в подвал, справа – туалет. Фото: Оути Пюхяранта / HS

В результате перестрелок было убито несколько жителей села, а раненым просто не могли оказать необходимую помощь. Через три дня Юрий и Амелия эвакуировались в Николаев.

“Все уезжали отсюда. Кто – на автобусах, кто – на своих машинах. Оставаться здесь было просто невозможно.”

Животным было ещё хуже. В селе было много коров, свиней и домашних птиц, которых люди не могли взять с собой в эвакуацию. Многие из них погибли от взрывов или от голода.

Кошка Немны пропала во время обстрелов. Фото: Оути Пюхяранта / HS

У Юрия Немны были курицы. Он думает, что их сожрали собаки.

По его словам, одному из жителей деревни удалось найти часть своих коров. Его дом находился дальше всего от русских позиций, поэтому он иногда возвращался, чтобы ухаживать за животными.

Впрочем, в селе были только украинские войска. Посад-Покровское выстояло. Россия не смогла его захватить. Зато спалила практически дотла.

До сих пор передвигаться по селу достаточно опасно. Можно подорваться на мине.

По словам Андрея Немны, Россия использовала здесь мины ПФМ-1 “Лепесток”, так называемые “мины-бабочки”.

“Они могут по-прежнему оставаться в земле, поэтому я хожу только там, где почва твёрдая. Если наступишь на такую мину – оторвёт ноги.”

Впрочем, по своему двору Андрей приглашает пройтись без опаски. Они его уже проверили. Сами. Ногами.

Чем прикрыть зияющие дыры на зиму? Фото: Оути Пюхяранта / HS

Юрий Немна чудом остался жив, когда во двор прилетел снаряд. На фотографии, вероятно, часть детонатора. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Кирпичная стена летнего домика была разрушена взрывной волной упавшей поблизости ракеты.

Посреди двора чернеет воронка от гранаты. Андрей предполагает, что она прилетела сюда всего 2-3 недели назад. Пули перерезали лозу со спелым виноградом.

“Они ушли из Благодатного всего две недели назад.”

Юрий сейчас проживает в Николаеве. Амелию ещё весной отправили в Польшу.

“В один из первых дней в Польше она услышала как грохочет мусоровоз. Она сразу упала на землю и закрыла голову руками”, рассказывает Андрей Немна. И вдруг начинает безудержно плакать.

Когда общаешься с людьми в Украине подобное происходит довольно часто.

Андрей Немна (справа) пришёл помочь отцу подготовить дом к зиме. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Юрию Немне придётся ещё долго жить не дома. На то, чтобы перезимовать в Посад-Покровском, надежд нет. В селе нет ни газа, ни электричества. Идущий над землей газопровод выглядит как решето. Многие дома не подлежат восстановлению.

В Посад-Покровском практически невозможно найти уцелевшие здания. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Отец и сын прикрыли разбитую ракетой крышу брезентом с логотипом ООН. В некоторых местах острые листы черепицы его уже прорвали. Фото: Оути Пюхяранта / HS

В Украине планируют принять закон о выплате компенсаций за разрушенное жильё. Однако большой вопрос – когда эти выплаты можно будет получить. Украинское государство живёт сейчас на деньги зарубежной помощи.

Андрей Немна считает, что Посад-Покровскому в первую очередь будут нужны брезент и всевозможные плиты, чтобы защитить здания зимой. Материалы поступают, но их недостаточно.

Информации о сроках восстановления села у Немны нет.

“Может быть, сюда приедет комиссия, чтобы задокументировать разрушения. Но всё это будет позже. Сначала нам надо выиграть эту войну”, говорит он.

Статья впервые опубликована 7.12.2022.

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