В традиционной рубрике “Точка зрения” своим мнением по актуальным вопросам с читателями HS делятся сторонние авторы. Сегодня о внешней политике и вступлении в НАТО рассуждает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

В [прошлый] понедельник Госсовет представил в парламент предложение правительства о вступлении Финляндии в НАТО. Парламентские слушания – это возможность продолжить дискуссию о том, что такое НАТО и что для нас означает членство в Альянсе. Таким образом растёт и осведомлённость финнов в отношении НАТО.

Во время предварительных консультаций мы в министерстве иностранных дел получили около 1600 отзывов и мнений. Финны активно интересуются этим вопросом. В конце концов, это самое крупное внешнеполитическое решение, а также решение в области безопасности, с момента вступления в Евросоюз в 1995 году. Тогда внешняя политика Финляндии стала частью союзной политикой. С предстоящим вступлением в НАТО мы станем частью союза и в военном отношении.

Наша среда безопасности изменилась из-за действий России. Своим решением мы демонстрируем, что внешняя политика и политика безопасности Финляндии идут в ногу со временем.

То же самое делает НАТО.

Альянс был создан США и странами Западной Европы в ответ на военную угрозу со стороны Советского Союза. После развала Советского Союза он сосредоточился на борьбе с терроризмом и урегулировании кризисов. Возвращение к истокам началось в 2014 году, после незаконного присоединения Крыма к России. Альянс сфокусировался на совместной обороне своих территорий.

НАТО – это оборонительный союз, основной задачей которого является защита своих членов по принципу мушкетёров Дюма: “один за всех, и все за одного”. Риторических гипербол организация избегает. Её сила основана на коллективной обороне и сдерживании.

НАТО подчёркивает, что Альянс не угрожают ни одному государству в мире. НАТО действует предельно осторожно, чтобы не стать участником войны. Несмотря на то, что Россия постоянно использует безответственную ядерную риторику, заявления ядерных стран НАТО – США, Великобритании и Франции – на редкость спокойны.

В разгар войны Евросоюз – наряду с Соединёнными Штатами – стал самым важным партнёром Украины.

Санкции ЕС в отношении России широки и эффективны. Материальная поддержка обороне Украины, которая оказывается через Европейский фонд мира, значительна. ЕС пообещал заняться восстановлением Украины; кроме того, ЕС – а также его отдельные государства-члены – являются крупнейшими поставщиками гуманитарной помощи Украине. Достигнута и договорённость о потолке цен на нефть.

Способность ЕС мобилизоваться для поддержки Украины оказалась выдающейся. Если бы объектом атаки стала бы какая-нибудь страна ЕС, солидарность была бы, как минимум, такой же. Идея о том, чтобы никогда не оставаться в одиночестве, похоже, отчасти реализуется и с помощью ЕС. НАТО даёт гарантии и создаёт средства сдерживания.

В будущем Евросоюз по-прежнему останется самой важной точкой опоры и каналом влияния для внешней политики Финляндии.

” В области разоружения наши цели остаются неизменными.

Финляндии не требуется изобретать для себя велосипед в коридорах НАТО. Так же, как и в ЕС, в НАТО мы будем продвигать внешнюю политику, основанную на правах человека. Финляндия хорошо известна в мире как конструктивная страна, нацеленная на решения. Наши партнёры по НАТО ожидают от нас того же.

В области разоружения наши цели остаются неизменными. Финляндия будет и впредь поддерживать договор о нераспространении ядерного оружия, который способствует международной безопасности, и работать над его укреплением. Мы продолжим нашу деятельность в качестве активного миротворца.

ООН, ОБСЕ и Совет Европы сохранят важное место во внешней политике и политике безопасности Финляндии как значимый элемент международной структуры, основанной на чётких правилах. Мы будем и впредь подчёркивать необходимость соблюдения международного права, а также прав человека, демократии и верховенства закона. Мы приглашаем гражданское общество за стол переговоров.

Так мы продвигаем основы прочного мира и защищаем собственную независимость Финляндии.

Наше вступление в НАТО открывает новые возможности для более тесного сотрудничества между Евросоюзом и Альянсом, а также взаимодействия северных стран в вопросах обороны. Укреплять наши отношения с Соединёнными Штатами и другими ключевыми партнёрами также можно будет по новым каналам.

Согласно недавнему отчёту МИД, наш бренд в мире в результате запуска процесса вступления в НАТО, стал ярче и лучше. Финляндия хорошо известна своей системой управления, равенством, образованием и окружающей средой. Мы с гордостью будем продвигать эти ценности и в дальнейшем. Важная роль парламента в вопросе вступления в НАТО является свидетельством успешного функционирования республиканской системы Финляндии.

Статья впервые опубликована 7.12.2022.

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