Война подогрела антироссийские настроения, напугала русскоязычных жителей Финляндии и разделила их на два непримиримых лагеря. Случаются и непосредственные угрозы в их адрес.

Баннер в поддержку Украины в центре Лаппеенранты в сентябре. Фото: Юха Метсо

В первые дни марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину, на двери центрального отделения общества “Русскоязычные Финляндии” в Хельсинки появилась написанная от руки записка. В ней содержались оскорбления и угроза: “Можем кинуть бутылку с зажигательной смесью в ваш дом”.

В апреле по Лаппеенранте разъезжал частный автомобиль с надписью “Рюсся – военные преступники” (Рюсся – крайне оскорбительное финское прозвище по отношению ко всем русским/российским).

В июле на машине российской семьи с детьми, приехавшей отдыхать в спа в Иматре, намалевали знаки Z.

В сентябре на детской площадке в Лаппеенранте оскорблениям подверглась женщина из русско-финской семьи, которая разговаривала со своими детьми по-русски.

В октябре живущая уже семь лет в Финляндии исполнительница, имеющая также российское гражданство, была исключена из списка участников финала конкурса The Voice of Finland на телеканале Nelonen. Несмотря на то, что она прошёл все отборочные туры.

Когда в феврале Россия развязала войну против Украину, отношение к русскоязычным в Финляндии резко ухудшилось. Причём, касалось это не только россиян. Даже украинцам, бежавшим от войны в Финляндию, приходилось слышать оскорбительное “рюсся” в свой адрес.

“Отношение изменилось. Возможно, сейчас господствует мнение, что негативные чувства можно спокойно выплёскивать на всех русскоязычных”, говорит Катя Марова, живущая в Лаппеенранте.

Катя Марова

Марова живёт в Финляндии вот уже почти 10 лет и хорошо говорит по-фински. Она состоит в политической партии “Союз левых сил” и входит в правление некоторых руководящих органов Лаппеенранты.

По просьбе журналистов HS она привела несколько конкретных примеров антироссийских настроений.

Катя Марова показывает на своём мобильном телефоне некоторые сообщения от других русскоязычных, свидетельствующие о том, что им приходилось сталкиваться с проявлениями расизма.

Марова думает, что ей чаще пишут о подобных случаях, потому что она занимается политикой и ведёт активную жизнь в соцсетях.

При этом она сама подчёркивает, что лично с проявлением ненависти по отношению к русским не сталкивалась: “И на работе, и в политике меня окружают образованные, открытые и думающие люди. У тех, кто вращается в других кругах, ситуация может быть иной”.

Финны много и активно помогают украинцам. Марова считает это оправданным и правильным. Однако она очень бы хотела, чтобы одновременно Финляндия раз и навсегда прекратила бы дискриминацию русских.

“В противном случае русскоязычные жители Суоми могут почувствовать, что финны осуждают вообще всех русских, а не только тех, кто начал и ведёт эту войну.”

Также Марова говорит о том, что хотела бы получать из СМИ и российский взгляд на происходящее. В частности, про опасения в отношении расширения НАТО.

Ольга Лиукконен распространила в соцсетях фотографию записки, которая появилась на двери общества "Русскоязычные Финляндии".

Фонд “Культура”, помогающим интеграции русских в Финляндии, летом провёл опрос о том, какие изменениями произошли в жизни русскоязычных финнов после начала войны. В нём приняли участие около 1600 человек.

82% сообщили, что никогда не сталкивались с дискриминацией в свой адрес из-за войны, однако 17% ответили на этот вопрос утвердительно.

Впрочем, понять и разобраться в причинах подобных проявлений достаточно сложно, говорит вице-президент фонда “Культура” и профессор научно-исследовательского института Карелии университета Восточной Финляндии Ольга Давыдова-Мингет.

Дело в том, что русскоязычные Финляндии – это неоднородная среда.

На основании личных впечатлений и жизненного опыта кто-то может посчитать проявлением антироссийских настроений, например, тот факт, что в школе или детском саду с родителями обсуждают проблемы воспитания их детей. В этом случае элементарное проявление заботы воспринимается абсолютно противоположным образом и превращается в “доказательство” предвзятого отношения к русскоязычным.

“Повесить всех собак на “антироссийские настроения” – самый простой ответ на любые жизненные трудности”, говорит Давыдова-Мингет.

Этим пользуется и Кремль, который делает частью своей пропаганды любые проявления ненависти к России в Финляндии и других западных странах. Реальные или выдуманные.

” “Русскоязычные ругаются в пух и в прах. Как в соцсетях, так и внутри своих семей.”

Ольга Давыдова-Мингет переехала из Петрозаводска в Йоэнсуу более 30 лет назад. Она помнит, как в 1990-е в Восточной Финляндии в магазины пускали одновременно не более двух россиян.

Позднее россияне и русскоязычные стали нормальной и привычной частью повседневной жизни. Пока Россия не вторглась в Украину. Это снова охладило отношение.

“Война обостряет чувства и мнения. Она влияет на все отношения. Это делает ситуацию весьма трагичной”, считает Давыдова-Мингет.

По её мнению, война запустила своего рода противостояние не только между Россией и Финляндией, но и между русскоговорящими финнами – в зависимости от их отношения к действиям Кремля и лично к президенту Владимиру Путину.

“Русскоязычные ругаются в пух и в прах. Как в соцсетях, так и внутри своих семей.”

"Рюсся – военные преступники". Надпись на машине в Лаппеенранте. Фото: Катя Марова

В Лаппеенранте на парковке возле школы Восточной Финляндии (здесь обучение ведётся не только на финском, но и на русском языке) Мария Середёнок ждёт окончания учебного дня. Она приехала забрать из школы дочь.

В конце июня семья из Петербурга решила кардинально изменить свою жизнь. Они собрали чемоданы, приехали на машине в Лаппеенранту и оставили всё прошлое позади.

“Мы не хотим, чтобы наши дети росли в нынешней российской атмосфере”, говорит Мария.

Она считает, что война принесла огромные страдания не только украинцам, но и россиянам. Россия превратилась в воинственную тоталитарную страну, миллионы граждан которой были вынуждены бежать от войны и безысходности.

“В России нельзя называть вещи своими именами. Например, войну нельзя называть войной. За это могут посадить в тюрьму.”

Осенью последствия войны наблюдались и в школе Восточной Финляндии. Количество учеников немного сократилось, рассказывает директор школы в Лаппеенранте Яни Наскали.

Вполне вероятно, что причиной этого стало нежелание изучать русский язык в качестве протеста против развязанной Россией войны.

Отделения школы Восточной Финляндии, где изучают не только русский язык, но и русскую культуру, помимо Лаппеенранты находятся также в Иматре и в Йоэнсуу. Примерно треть учеников здесь – из полностью русскоязычных семей. Остальные – дети от смешанных браков и дети финнов. Для трети учителей и сотрудников родным также является русский язык.

Тенденция к отказу от русского языка наблюдается и в Южно-карельском центре обучения для взрослых. Он тоже находится в Лаппеенранте. Этой осенью здесь не было сформировано ни одной группы для изучения русского языка с нуля. Это первый случай за всю историю заведения, которое начало свою работу в 2005 году.

Сразу после начала войны школа Восточной Финляндии, пытаясь защитить своих учеников, вела себя максимально сдержанно. Здесь, например, не сделали ни одного официального заявления для СМИ, хотя запросы приходили, в том числе, из-за рубежа.

Некоторые из учеников школы не осмеливались разговаривать на русском в публичных местах, потому что боялись реакции окружающих. Впрочем, сейчас ситуация успокоилась, говорит Наскали.

А в стенах школы, по его словам, никакой ненависти к русским никогда и не было.

“Возможно, это связано с тем, что здесь давно сообща работают две группы людей. Мы являемся примером того, что люди могут жить в гармонии, несмотря на ситуацию в мире.”

Впрочем, в соцсетях некоторые называли это учебное заведение “школой Путина” и предлагали его упразднить.

Однако Наскали подчёркивает, что школа Восточной Финляндии – это обычная финская школа, финансируемая государством. И добавляет: “В любой ситуации знание русского языка и культуры будет востребовано в Финляндии”.

Он считает, что главную ответственность за формирование образа России несут СМИ.

“В медиа рисуют картину будто бы одна страна – а именно Россия – представляет собой абсолютное зло. Что вовсе не соответствует действительности.”

Статья впервые опубликована 5.12.2022.

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