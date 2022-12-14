Россия отчаянно пытается захватить Бахмут – город, который она же разрушила практически до основания. Здесь уже почти не осталось жителей.

“Бахмут – старейший исторический и культурный центр Донецкой области, расположенный на берегу реки Бахмутовка примерно в 65 километрах к северо-востоку от Донецка.”

Так описывается Бахмут в украинском интернет-путеводителе. До начала широкомасштабного российского вторжения в соседнюю страну здесь проживало около 71 000 человек.

Сейчас ни города, ни его жителей практически не существует.

Так выглядел Бахмут до начала войны. Фотография с туристического сайта. Фото: Сергей Потапенко

“Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... Уже давно на земле в этих краях не осталось ни одного живого места, не разрушенного снарядами и огнём. Оккупанты на самом деле уничтожили Бахмут – ещё один город, который российская армия превратила в выжженные руины”, сказал президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих декабрьских видеообращений.

Уже давно поступающие из Бахмута фотографии демонстрируют лишь тотальную разрушительную силу войны. Они напоминают разбомбленные дотла сирийские города. Такие как Хомс, где военные самолёты практически не оставили от домов камня на камне. В Сирии России также внесла свой вклад в это уничтожение.

На подступах к городу давно идут кровопролитные бои. В последние недели они только усилились. Количество людей, который ежедневно гибнут и получают ранения здесь, исчисляется сотнями. Новости о боях под Бахмутом тоже поступают ежедневно. Например, в этот вторник Украина сообщила, что россияне обстреляли из пушек 20 целей на линии фронта в Бахмуте.

До войны Денис Христов был известным телеведущим. Сейчас он волонтёр: вывозит людей из самых горячих точек Украины. Таких как Бахмут.

Война в Бахмуте началась не 24 февраля. Поддерживаемые Россией войска вторглись в город ещё весной 2014 года. Тогда он носил сохранившееся ещё с советских времён название Артёмовск. Той же весной украинская армия отбила Артёмовск обратно, а с 2015 года война на востоке Украины превратилась в позиционную.

Горящие руины Бахмута. 4 декабря 2022 года. Фото: Евгений Титов / AFP

Эксперты неоднократно задавались вопросом о причинах навязчивой идеи россиян овладеть Бахмутом. У города нет важного стратегического значения, а вся его инфраструктура всё равно разрушена бомбёжками. И всё же здесь идёт сейчас кровавое противостояние, смысл которого, наверное, в большей степени всё же символический.

Разрушенный мост в Бахмут. Фото: Селестино Арсе Лавин / Zuma

Бахмут – далеко не единственный украинский город, который в результате российского вторжения был значительно или почти полностью разрушен. Например, в Мариуполе уничтожены или повреждены около 90% жилых домов.

Оставшиеся горожане смотрят на то, как горит их дом. 9 декабря 2022 года. Фото: Евгений Титов / AFP

Бахмут становится новым символом тотального разрушения. Ещё пару месяцев назад губернатор города заявил, что Бахмут покинули 90% его жителей. На поступающих из этих мест фотографиях можно лишь иногда увидеть отдельных пожилых людей, которые пытаются выжить на развалинах без воды и еды.

Собака выглядывает из разбитого окна. Бахмут. Декабрь 2022 года. Фото: Евгений Титов / AFP

Статья впервые опубликована 13.12.2022.

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