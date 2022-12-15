Светлана Тихановская уверена, что Лукашенко не введёт войска в Украину

В интервью HS лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объяснила почему гражданское общество в её стране точно так же нуждается в постоянной поддержке Запада, как и украинское.

40-летнюю Светлану Тихановскую считают истинным победителем президентских выборов 2020 года в Белоруси. Лидер оппозиции называет ничтожной вероятность того, что самодержец Александр Лукашенко отправит войска в Украину для поддержки России.

“Лукашенко знает, что большинство белорусов против войны. И это главная причина его осторожности”, сказала Тихановская в интервью журналистам HS в этот вторник.

Несмотря на это, цепляющийся за власть президент всё равно является, по её мнению, военным преступником и предателем. Так как он позволил России вторгнуться в Украину через Беларусь.

По оценкам Тихановской, в её стране сейчас находится около 10 000 российских военных.

Выступление Светланы Тихановской в Хельсинки. На английском языке.

Вот уже 10 месяцев как и в Украине, и в России гадают – будет ли Беларусь отправлять своих солдат на эту войну? В октябре украинский аналитик Олег Жданов говорил в интервью AP, что Лукашенко может собрать отряд из 20 000 человек, которые попытаются перерезать линии снабжения Украины на западе страны.

Светлана Тихановская в это не верит.

“Максимум, 2 000 солдат. И в основном, это его собственная гвардия”, утверждает она.

Во вторник лидер белорусской оппозиции выступила в Хельсинки на конференции, организованной Институтом внешней политики Финляндии. Во вступительном слове она сказала, что в тюрьмах Белоруси сейчас находятся около 5 000 политзаключённых.

Это значительно больше того числа, о котором сообщает белорусская общественная организация “Весна”. По её данным, в списках по состоянию на вторник значилось 1437 политзаключённых.

“Есть масса осуждённых по политическим мотивам, которые не хотят признавать себя “политзаключёнными” и не хотят просить помощи у правозащитных организаций”, объясняет Тихановская.

По её мнению, люди боятся давления, а также окончательного лишения своих прав: “Прав у политзаключённых в тюрьмах явно меньше, чем у других осуждённых. Например, в отношении права на переписку. Кроме того, многие опасаются не только давления на себя, но и тех трудностей, с которыми могут столкнуться их родные и близкие”.

И это ещё не всё.

“По политическим причинам в тюрьмах находится достаточно много госслужащих и военных.”

Муж Светланы, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, был задержан 29 мая 2020 года. В прошлом году он был приговорён к 18 годам лишения свободы в том числе “за организацию массовых беспорядков и разжигание ненависти”.

Согласно официальным опросам общественного мнения, до 70% россиян поддерживают военную политику президента Владимира Путина.

Тихановская говорит, что знает об этих показателях, но не может сказать – насколько они соответствуют действительности. В Белоруси, по её словам, практически не наблюдается поддержки российского вторжения. Наоборот, 86% граждан выступают против этой войны.

“В Белоруси не поддерживают российский империализм. Кроме того, у нас удачное в этом смысле географическое положение.”

Под этим тезисом она подразумевает таких соседей, как, например, Литва и Польша, которые продемонстрировали, что благополучие и свобода могут быть достигнуты демократическими методами.

Тихановская считает, что Украине нужна достойная военная помощь, чтобы она могла “отвечать на вооружённые нападения”. При этом, она напоминает, что гражданские общества как в Украине, так и в Белоруси в равной степени нуждаются в европейской поддержке.

“Гражданское общество похоже на телефон”, объясняет она. ”Оно требует постоянной подзарядки. Люди должны знать, что их поддерживают и что их не оставят в одиночестве.”

Статья впервые опубликована 13.12.2022.

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