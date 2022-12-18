Став членом НАТО, Финляндия должна помнить об опасениях других стран. Чтобы с её опасениями тоже считались. Своим мнением в рубрике “Точка зрения” делится известный финский журналист Кари Хухта, специализирующийся на вопросах политики безопасности.

Прошло совсем немного времени – и сражавшиеся плечом к плечу против фашистской Германии Восток и Запад снова стали врагами. Именно из-за этого в 1949 году западные державы подписали Североатлантический договор, появился блок НАТО.

Поначалу это был союз всего 12 государств. В настоящий момент – до вступления Финляндии и Швеции – их 30. Но есть одна проблема: среди первых членов союза “демократических” стран была Португалия во главе с матёрым диктатором Антониу де Оливейра Салазаром.

Западной Европе была столь важна защита США от Советского Союза, что приходилось терпеть даже португальскую диктатуру. Оно стоило того. НАТО оказалось прочным союзом, и в наши дни Португалия ничем не отличается от других европейских демократий.

Однако результатом тех событий стало появление неоднозначного военного союза. В Финляндии внешней политикой руководит министерство обороны. Обычно этим занимаются министерства иностранных дел.

Несмотря на это, именно на площадке НАТО пройдёт встреча министров иностранных дел, где будет обсуждаться политика Альянса. Саммит запланирован в Вильнюсе в июле. Это сочетание внешней и оборонительной политики как раз и называется политикой безопасности.

И всё же текущими вопросами, в том числе в сфере внешней политики, на практике занимаются министерства обороны.

Финляндию и финского президента это вполне устраивает, так как по Конституции именно президент принимает решения, относящиеся к сфере Минобороны.

Всё это выглядит немного замысловато и требует от Финляндии и Швеции определённого обучения, однако на самом деле – благодаря многолетнему партнёрству с НАТО – эти уроки уже извлечены.

Опыт НАТО в области внешней политики необходим для разрешения многочисленных вопросов, которые на первый взгляд могут выглядеть запутанными. Один из самых известных примеров – отношение Турции к принятию в Альянс двух новых стран.

Согласно Вашингтонскому соглашению 1949 года, все новые члены НАТО обязаны развивать демократию и защищать друг друга. В целом, это обещание выполняется. Однако одновременно члены союза научились закрывать глаза даже на вопиющие исключения из этого правила.

Турция была отличным доказательством этого тезиса задолго до того, как стала чинить препятствия на пути Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО.

И Турция, и её сосед Греция стали членами Альянса в 1952 году. В следующие десятилетия обе страны регулярно угрожали друг друга войной, и в обеих происходили военные перевороты. В минувшее воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции своими ракетами “Тайфун”.

В Сирии Турция регулярно выступала в качестве союзника России. Однако другие страны НАТО научились мириться с этим. Это была плата за баланс холодной войны.

В конце концов, СССР распался, а НАТО продолжало расширяться. В 2004 году членами Блока стали Болгария и Румыния. И никакие сомнения в уровне их демократии не могли воспрепятствовать этому. Ещё несколько лет этим странам потребовалось, чтобы убедить в своей демократичности и Евросоюз.

В настоящее время миссия НАТО близка к первоначальной. Это система коллективной военной безопасности на фоне угроз со стороны России, ставшей правопреемницей Советского Союза. Ещё есть Китай. О нём думают все, но вопрос по-прежнему открыт.

В такой ситуации принимать решения для НАТО достаточно сложно, однако кое-что несомненно: Альянс является политически ориентированной военной организацией.

Для Финляндии и Швеции это означает, например, то, что они должны искренне интересоваться вопросами безопасности Албании, чтобы их собственные опасения в отношении России интересовали ту же Албанию. Ведь в НАТО у каждого члена есть свой голос.

Россия является главной заботой НАТО. Поэтому у Финляндии и Швеции не должно возникнуть проблем с достижением взаимопонимания с Вашингтоном, Лондоном или другими столицами стран Альянса.

Однако у НАТО есть и другие соседи. Например, в Средиземном море. Став членом Блока, Минобороны Финляндии тоже должно принимать их в расчёт.

Статья впервые опубликована 15.12.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.