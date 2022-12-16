В субботу, 17 декабря, в Турку пройдёт премьера рождественского спектакля, в котором на сцене выступают российские и украинские дети. Директор театра уверен, что русскоязычные Финляндии куда более единодушны, чем это может показаться со стороны.

Исполнительница главной роли в спектакле “Золушка” молодёжного центра “Альбатрос” из Турку Анна Васильева (слева). Ей 17 лет и среди её ближайших предков представители корейского, русского и курдского народов. Фото: Вилле-Вейкко Каакинен / HS

У Короля – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Злая мачеха скачет по сцене под ритмы канкана. Отчим Золушки снова жалуется королю, что его жена – из такой токсичной семьи, что даже Чудовище погибло от отравления, съев её сестру.

“Мы бы ещё хотели вывести настоящих лошадей, но, к сожалению, сцена слишком маленькая”, досадует Константин Абакумов, создавший это театральное представление.

Рождественский спектакль русскоязычной молодёжной организации "Альбатрос” из города Турку – местами весьма безумный. По мнению Абакумова, это отражает наше время.

Но полное отсутствие одной очень актуальной темы бросается в глаза: о войне в Украине – ни намёка! А ведь в спектакле вместе выступают как российские, так и украинские дети и подростки.

В молодёжном центре района Руносмяки в эту субботу состоится премьера современной интерпретации классической “Золушки”.

Фея-Крёстная Гласира Сероглазова (справа) волшебным образом создаёт карету из тыквы и вечернее платье для Золушки Анны Васильевой. На заднем плане видны исполнители мыши. Некоторые из них приехали из Украины. Фото: Вилле-Вейкко Каакинен / HS

Рождественские спектакли – многолетняя традиция “Альбатроса”. Премьера всегда приходится на Рождество и Новый год.

В этот раз самому юному артисту – 7 лет, самому старшему – чуть больше 20. Трое из пяти украинских актёров приехали в Финляндию, из-за войны, развязанной Россией.

Россиян, как минимум, двое. Но всех без исключения связывает русский язык. Организация объединяет, в основном, выходцев из стран Восточной Европы. У себя на родине многие из них были представителями русскоязычного меньшинства.

На субботнюю премьеру приглашены около 30 украинских детей из Турку и соседних муниципалитетов. Подавляющее большинство из них оказались здесь из-за войны.

Рождественский спектакль – новогодняя традиция молодёжной организации “Альбатрос”, которая собирает представителей русскоязычного меньшинства Турку. Война не смогла нарушить традицию. Представление покажут, как минимум, дважды. Фото: Вилле-Вейкко Каакинен / HS

Председатель молодёжной культурной организации Константин Абакумов говорит, что в труппе театра война в Украине никогда не становилась причиной конфликтов.

“Мы все здесь друзья. Может быть, между взрослыми представителями разных объединений и возникали иногда разногласия, например, по поводу субсидий. Но между детьми – никогда!”

По мнению Абакумова, разделение людей, связанное с нынешней войной, со стороны может показаться куда более чёрно-белым, чем есть на самом деле. Он даже затрудняется сказать – сколько актёров в его “Золушке” на самом деле русские.

“Во времена Советского Союза люди сильно перемешались. Если покопаться в родословной, то, наверное, у каждого второго есть либо украинские, либо русские корни.”

Например, этот спектакль поставила жена Константина Елена Абакумова. Её мать родилась в России, а отец – то ли в Украине, то ли в Молдавии. Точно никто не знает.

Роль Золушки исполняет 17-летняя Анна Васильева. Она родилась в России, на Дальнем Востоке. Её мама – наполовину русская, наполовину кореянка. Отец – курд. Да и сам Константин Абакумов наполовину русский, а наполовину – ингерманландский финн.

Статья впервые опубликована 10.12.2022.

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