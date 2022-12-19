Медицинские поезда, которые эвакуируют раненых и больных, курсируют в самых опасных районах на востоке и юге Украины не реже двух раз в неделю. Уже тысячи человек доставлены на запад для дальнейшего лечения.

Эвакуационный поезд организации “Врачи без границ” перевозит пациентов из Покровска, расположенного на востоке Украины, на запад: там безопаснее и лучше медицинские условия. Фото: Юха Салминен / HS

Днепр - Покровск - Днепр

Медбрат Андрей Седюк ещё раз оглядывает перрон. Всё готово. В поезде, как и положено, два врача и дюжина медсестёр и помощников.

Эвакуационный поезд организации “Врачи без границ” стоит на вокзале Днепра. Он прибыл с Западной Украины, из Львова, и скоро продолжит свой путь на восток, чтобы забрать пациентов, которым требуется более серьёзная медицинская помощь, из города Покровск Донецкой области. Это в трёх с половиной часах езды от Днепра.

В этом важном составе едут и журналисты HS.

Медбрат Андрей Седюк. Фото: Юха Салминен / HS

Поезд достаточно старый и на то есть причины. Отапливаемые углём вагоны на вес золота в стране, где из-за российских обстрелов постоянно отключают электроэнергию.

Локомотив работает на электричестве. Но на всякий случай на следующей станции есть и тепловоз. Он поможет продолжить путь в случае отключения электросетей.

Вагоны отапливаются углём. Фото: Юха Салминен / HS

Внутри медицинские вагоны выглядят намного современнее, чем снаружи.

Медицинский вагон в ожидании пациентов. Фото: Юха Салминен / HS

35-летняя Наталья Кынив по образованию анестезиолог и врач скорой помощи. Сейчас она – главный врач эвакуационного поезда.

“У нас шесть отделений интенсивной терапии, много кислородного оборудования, и мы готовы к проведению операций, например, на грудной полости”, говорит она.

Между главврачом поезда и главврачом больницы есть, как минимум, одно отличие:

“Здесь нам не надо думать о бюджете. Мы можем сосредоточиться на пациентах”.

Наталья Кынив – главврач медицинского поезда “Врачи без границ”. Фото: Юха Салминен / HS

В вагоне появляются и другие сотрудники. 31-летняя Марина Баева тоже врач, 43-летняя Галина, которая назвала только своё имя, – одна из медсестёр.

Говорят, что самое тяжёлое – это видеть боль детей, покалеченных войной.

“У маленького мальчика из Харькова из-за ракетного удара были перебиты обе ноги”, вспоминает Галина.

Есть пожилые люди, потерявшие семьи и дома.

“Всё пропало. И надежда тоже. Они говорят, что у них нет больше причин жить”, вздыхает Наталья Кынив.

Впрочем, забавные моменты тоже случаются.

“Пациенты проявляют достаточно изобретательности, чтобы спрятать своих питомцев. Но они делают это зря. В этом поезде собаки и кошки только приветствуются.”

Ну, и конечно, есть приятные ситуации. Это когда пациентам удаётся помочь.

“Когда тяжелораненая женщина говорит, что после введения нужного лекарства она впервые за много месяцев спала без боли – это тот результат работы, который можно увидеть”, говорит Баева.

“Здесь есть самые лучшие лекарства, в отличие от многих больниц Украины.”

Медсестра Наталья переживает за детей, покалеченных войной. Самым сложным был рейс из освобождённого Херсона, когда поезд перевозил 92 человека, нуждающихся в психиатрическом лечении. “Они вели себя очень хорошо, но само количество пациентов было проблемой.” Фото: Юха Салминен / HS

За всё время работы поезда в нём не скончался ни один пациент. Это – предмет гордости. А ведь их было в общей сложности более 2600 человек. 76 поездок.

Этому способствует не только хорошее оснащение состава. Органы здравоохранения обращаются к организации “Врачи без границ” только в том случае, если считают, что пациент в состоянии выдержать транспортировку.

Со своей стороны, организация несёт ответственность только за перевозку и уход за больными во время дороги. О том, где следует забрать пациентов и куда их нужно отвезти, сообщают местные власти.

“У нас есть этот поезд и ещё поменьше”, рассказывает Кынив.

Составы ходят на окраины самых опасных районов не реже двух раз в неделю. Иногда едут на север, в Харьков. Иногда на юг, в Херсон. Сейчас мы двигаемся точно на восток, в город Покровск.

Скорость снижается, приближается вокзал Покровска. Врачи ещё раз напоминают о правилах безопасности.

Персонал не носит бронежилеты или каски, если только в этом районе не объявлена в данный момент воздушная тревога. Сейчас её нет. По крайней мере, пока.

Если же сигнал всё-таки поступит, а по вокзалу и окрестностям начнут стрелять, то мы (и персонал поезда) должны лечь на рельсы под вагонами.

Наконец, состав останавливается. Какие пациенты окажутся на борту на этот раз?

Так начинается путь медицинского поезда на востоке Украины.

Когда мы выходим на платформу, в Покровске хлещет дождь.

Это самое восточное место страны, до которого может добраться медицинский поезд. Сюда привозят эвакуированных пациентов, нуждающихся в более интенсивной терапии из тех населённых пунктов, что находятся ближе к линии фронта. Например, из печально знаменитых городов Славянск и Краматорск.

Одна за другим на платформу заезжают кареты скорой помощи самых разных размеров. Большинство пациентов – пожилые люди. Их спокойно переносят в поезд на носилках или инвалидных колясках, сопровождая процесс дружеской беседой. Некоторые заходят в вагон практически самостоятельно, лишь с небольшой помощью.

Вещей у них с собой немного. У большинства из багажа – лишь полиэтиленовый мешок с одеждой. У некоторых – пара небольших сумок.

У некоторых – вообще ничего. Кроме достоинства и гордости.

Вечером, в сумерках, произошло нечто удивительно символическое. Жёлтые огни машин скорой помощи стали ярко отражаться на синих вагонах поезда. Получился украинский флаг.

Огни карет скорой помощи и синие вагоны поезда “нарисовали” на составе украинский флаг. Фото: Юха Салминен / HS

После 65-минутной стоянки поезд отправляется обратно на запад. Там более безопасно и лучше уровень медицинского обслуживания.

В первый час пути проверяются личные данные пациентов, а также их физическое и психологическое состояние.

Медбрат Андрей Кораблин меряет пациенту давление. Фото: Юха Салминен / HS

После того, как завершены эти процедуры, а также получено разрешение на интервью и видеосъёмку, пациентам разрешают пообщаться с журналистами.

Клавдия Хрущак едет делать операцию на сердце. Фото: Юха Салминен / HS

83-летняя Клавдия Хрущак разговаривает с нами, сидя на своей койке, хотя у неё очень высокое давление и впереди – неизбежная операция на сердце.

“Я жила в Краматорске, но пару недель назад возникли проблемы с сердцем, и сын отправил меня в больницу.”

Выяснилось, что необходима операция на сердце, которую невозможно сделать в Краматорске. Поэтому её везут на запад, в больницу Хмельницкого.

“О будущем можно будет думать только после операции”, говорит Клавдия.

“Безумная война. В Советском Союзе мы были с русскими как одна семья. Я не понимаю – зачем они сейчас нас бомбят? Может, Путин хочет захватить всю Украину и стать каким-нибудь князем Владимиром? Это необходимо предотвратить, поэтому спасибо всем странам, которые нам в этом помогают.”

Медсестра Лиза Грузина (слева) принесла воды Валентине Курюшко. Главврач Наталья Кынив и медсестра Виргиния Монетти оценивают физическое и психологическое состояние пациента. Фото: Юха Салминен / HS

На одной из соседних коек – 72-летняя Валентина Курюшко.

“Я на пенсии, бывший врач. Всю жизнь я помогала, а вот теперь помощь потребовалась мне самой.”

Её пальцы рук и ног опасно чернеют.

“Риск гангрены очевиден, но пока течение моей хронической болезни удалось замедлить”, профессионально объясняет она.

Валентина родилась в Латвии, но переехала в Украину, выйдя замуж за украинца.

“К сожалению, муж скончался 10 лет назад от тяжёлой болезни. Через несколько месяцев умерла и мама. Других близких родственников у меня нет.”

Она продолжала жить в Славянске пока ситуация не стала абсолютно невыносимой.

“Там нет газа, не работают лифты. Я жила на восьмом этаже. С моими ногами подниматься туда по лестнице просто невозможно. К счастью, добрые соседи иногда приносили мне хлеб и воду.”

Наконец друзья взяли жить её к себе, в Краматорск. Их квартира расположена очень удобно, на первом этаже. Оттуда она слушала грохот обстрелов – и самого Краматорска, и её родного Славянска, расположенного в 15 километрах.

“Мне оставалось только сидеть и молиться. Я так и делала, когда ударная волна выбила все окна в моей временной квартире.”

Если угроза гангрены будет сохраняться, то Валентину могут ждать ампутации. Но она пока не потеряла надежду.

“Хотелось бы ещё прокатиться на велосипеде. И искупаться на родном пляже. Я ходила туда ещё летом, пока на моих глазах в озеро не прилетела российская ракета. С тех пор купание пришлось отложить.”

Врач Марина Баева сверяет данные Оксаны Рязановой. Фото: Юха Салминен / HS

48-летняя Оксана Рязанова – самый молодой пациент нашего поезда.

“Я живу Славянске. Работала в другой благотворительной организации, которая помогает людям с ограниченными возможностями. Была для них дополнительной парой ног.”

Затем её собственная нога сломалась рядом с тем местом, где был старый перелом.

“Бродячие собаки путались под ногами, и я упала. Кость оказалась сильно раздроблена. В Славянске такую операцию не сделаешь. Тем более, что у нас всё равно ничего не работает: очень плохие люди постоянно бомбят наш город.”

К поезду Рязанову доставили волонтёры.

“Хочу поблагодарить их, а также всех иностранцев. Спасибо, что не оставляете нас одних в этой войне, которую развязала Россия.”

У Оксаны уже есть чёткий план что делать после выздоровления:

“Вернусь в Славянск. Буду помогать инвалидам и всем остальным, кому будет нужна помощь.”

Поезд возвращается к месту нашего отправления, в Днепр. Больницы города уже заполнены, поэтому наш состав принимает новых пациентов, чтобы отвезти их ещё дальше.

В вагоны загружают двух человек, нуждающихся в реанимации, а также восемь больных сотрудников благотворительных организаций.

В Украине чем ближе вы к западу и чем дальше от востока – тем лучше условия и качественнее доступные лекарства.

“При этом удары по гражданским объектам продолжаются и продолжаются. И нет света в конце туннеля”, говорит нам на прощание медсестра Галина.

В Днепре тоже можно увидеть цвета украинского флага благодаря машинам скорой помощи. Фото: Юха Салминен / HS

Статья впервые опубликована 15.12.2022.

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