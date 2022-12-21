News in Russian|Репортаж

Украина во мраке. История выживания

Журналисты HS посетили украинские “пункты несокрушимости”, в которых можно согреться и подключиться к сети Starlink. А также побывали в Буче, где восстанавливают торговый центр и где уже работает молодёжное кафе.

Море свечей в Костёле Святых Петра и Павла во Львове. Нечто подобное можно увидеть и в обычных домах во время отключений электроэнергии, вызванных российскими бомбардировками. Фото: Юха Салминен / HS

11:53

Львов-Киев-Буча-Бородянка-Ирпень

“Темно. Мой прекрасный город во тьме.”

Председатель туристической ассоциации Львова Диана Борисенко тяжело вздыхает, когда мы в полной темноте едем в исторический центр этого древнего города на западе Украины.

“Там – Филармония. Там – памятник сыну Моцарта Францу Ксаверу, который десятилетиями жил и работал здесь. Но без освещения мы ничего не увидим.”

Даже здесь, во Львове, который находится далеко от линии фронта, электрическая сеть сильно повреждена. Причина, разумеется, всё та же: Россия, которая постоянно бомбит инфраструктуру, чтобы погрузить всю Украину во тьму и холод.

“А за что? За то, что мы хотели вступить в НАТО? Но мы независимое государство с 1991 года и сами решаем – в какие союзы вступать!”

Об этом Борисенко спорит даже со своей матерью, которая живёт в оккупированном Крыму.

“Мама говорит, что скоро нас освободят от американцев, потому что она верит пропаганде российского телевидения. Но мы-то живём свободно, а они – нет!”

Во время 4-часового включения электроэнергии Диана Борисенко заряжает дополнительный источник питания. Фото: Юха Салминен / HS

Для львовских больниц электроэнергии всегда хватает, а вот обычные дома живут по схеме “4+4”. Это означает, что 4 часа электричество есть, а следующие 4 часа – нет.

Мы приходим в квартиру Дианы в удачное время. Электричество есть. Поэтому она сразу ставит заряжать резервный источник питания.

“Это устройство быстро заряжается и неплохо раздаёт энергию. Заплатила за него 600 евро.”

Для приусадебных домов, а также магазинов или отелей можно приобрести бензиновые или дизельные генераторы.

“Но даже самые простенькие стоят 800 евро, а это для многих украинцев слишком дорого.”

Поэтому Украине нужны не только системы ПВО, но и тысячи генераторов.

“Украинские компании уже импортировали около полумиллиона генераторов малой мощности”, сказал в прошлую пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

И добавил: “Но для того, чтобы перезимовать, нам надо около 17 000 больших промышленных генераторов.”

Антон и Дарья Михеевы отмечают 30-летие Антона во время отключения электричества в “Ресторации Бачевьских” в центре Львова. Фото: Юха Салминен / HS

В субботу на центральной площади Львова темно. Как и в традиционной “Ресторации Бачевьских”.

Однако внутрь можно входить. Здесь отличная еда, которую готовят на резервных источниках питания.

Раньше во Львове жили около 750 000 человек. Сейчас в город и его окрестности приехали сотни тысяч беженцев. Здесь, недалеко от польской границы, одно из самых безопасных мест Украины.

Правда, сюда ракеты тоже прилетают, хотя этой ночью обстрелов и не было. В 23:00 начинается комендантский час, но до этого момента на центральной площади много молодых украинцев, которые не прочь отдохнуть и развлечься.

В баре-пивоварне под названием “Правда” даже проходит пивной фестиваль. У этого заведения есть свой генератор. Самый популярный напиток – золотой эль, название которого в более литературном варианте может звучать примерно так: “Путин – ублюдок”.

Юмор бара-пивоварни “Правда”. Этикетка пива “Фрау Риббентроп” намекает на то, что Ангела Меркель зря заключала соглашения с Россией; “Джонсон UK” – в честь бывшего премьера Великобритании, который активно поддерживал Украину. Этикетка третьей бутылки в комментариях не нуждается. Фото: Юха Салминен / HS

Богослужение в Костёле Святых Петра и Павла во Львове.

На следующее утро в Костёле Святых Петра и Павла идёт богослужение. Люди ставят свечки за упокой умерших родственников. Чуть меньше свечей можно увидеть в окнах обычных домов во время отключения электроэнергии.

У левой стены церкви – фотовыставка сирот войны. 7-летняя Злата Вовненко в подписи под фото делится своими мыслями:

“Лучше бы войны не было. Тогда папа был бы по-прежнему жив.”

Фотографии сирот войны. “Лучше бы войны не было. Тогда папа был бы по-прежнему жив”, написала 7-летняя Злата Вовненко. Фото: Юха Салминен / HS

Вечером едем в Киев, это 540 километров на восток от Львова. Нас везёт руководитель киевской академии журналистики Андрей Коваленко.

Киев без электричества. Количество ДТП в эти периоды увеличилось. Фото: Юха Салминен / HS

“Темно. Весь Киев во тьме”, говорит он когда мы въезжаем в столицу.

Это не совсем так. В Киеве тоже электричество дают на 4 часа, по районам. График известен заранее. Если, конечно, очередной ракетный удар опять всё не испортит.

Так случилось, например, в пятницу, когда даже после наступления темноты в жилых домах почти не было видно света.

Одинокий проблеск света в киевском мраке. Фото: Юха Салминен / HS

Тем не менее, даже в тот день многие магазины оставались открытыми. Так же как гостиницы или рестораны. Терминалы для оплаты банковскими картами тоже работали.

Надо лишь привыкнуть к тому, что заведение может быть открыто, даже если все окна в нём тёмные. Всегда есть смысл дёрнуть дверь.

Пункт несокрушимости на центральной площади Бучи отапливается печами. Фото: Юха Салминен / HS

Наиболее серьёзные перебои с электричеством были в эти дни в городе Буча, примерно в 25 километрах от центра столицы.

“Мы уже 12 часов без света, температура в доме сейчас около +15 градусов”, говорит 34-летняя Анна Ларина.

Она пришла в специальный пункт на центральной площади, чтобы погреться у огня от двух печек.

“Я только что из больницы, была на плановом обследовании, жду третьего ребёнка. Осталось ещё три месяца.”

Анна Ларина греется в одной из бытовок Бучи. Фото: Юха Салминен / HS

Интересуюсь – насколько она взволнована предстоящим событием?

“Только Бог знает, что произойдёт. Если мы сможем выгнать всех оккупантов с нашей территории, то быть может ребёнок родится [уже] в мирное время.”

Дым из трубы пункта обогрева на центральной площади Бучи. На заднем плане видна новогодняя ёлка. После ужасов оккупации горожане очень хотели видеть её в городе. “У детей должен быть Новый год”, говорят здесь. Фото: Юха Салминен / HS

В пунктах несокрушимости в Буче есть сеть Starlink, вырабатываемое генераторами электричество и другие услуги для жителей. Фото: Юха Салминен / HS

Рядом находится так называемый “пункт несокрушимости”. По всей Украине сейчас 5 000 таких пунктов и ещё 10 000 планируется открыть.

В каждом из них есть отопление, сеть Starlink и мобильная связь. А также горячие напитки и детский уголок.

16-летняя Виталина Скорохова пришла сюда вместе с мамой, чтобы сделать онлайн новое домашнее задание.

Её семье удалось уехать из родного города до того, как его оккупировали российские войска, и он на весь мир “прославился” массовыми убийствами и изнасилованиями.

“Отец моей одноклассницы был командиром территориальной обороны. Русские ворвались в их дом, убили мать, изнасиловали и убили одноклассницу.”

Виталина и Светлана Скороховы рассказали об ужасах оккупации Бучи. Фото: Юха Салминен / HS

Виталина говорит, что она поклонница финской группы The Rasmus и изучает финский язык.

“После школы хочу изучать юриспруденцию, а потом пойти работать в полицию Финляндии”, мечтает она.

Но пока у неё впереди – учёба во время войны.

“Мы не хотим переговоров с террористами вроде Путина. Мы не должны забывать, что эти сволочи сделали с нами”, говорит мать Виталины Светлана Скорохова.

Что случилось с отцом изнасилованной и убитой одноклассницы Виталины никто не знает. Не исключено, что он лежит в одной из многочисленных братских могил, где вместо имён цифры...

Могила номер 168 на свежем захоронении в Буче. Украинский флаг на кресте свидетельствует о том, что безымянная жертва была в военной форме. Фото: Юха Салминен / HS

Кошка на фоне разрушенного здания и творения Бэнкси. Фото: Юха Салминен / HS

Теперь мы направляемся к руинам Бородянки, где свой “автограф” оставил знаменитый уличный художник Бэнкси.

Крупный план рисунка Бэнкси в Бородянке. Фото: Юха Салминен / HS

Недалеко от творения Бэнкси находится дом, восстановление которого продвинулось уже достаточно далеко. Максим Малыш заносит в него упаковку бутылок с водой и дружелюбно приглашает нас последовать за ним.

Дом Максима Малыша, находящийся среди руин Бородянки, снова пригоден для проживания. Фото: Юха Салминен / HS

Лифт не работает, зато лестница на седьмой этаж уже отремонтирована.

Из окна виден разрушенный бомбёжками детский сад. А также остатки здания, в бомбоубежище которого женщины и дети умирали от голода и жажды: вход в него был заблокирован руинами.

“Во время оккупации мы были в эвакуации”, рассказывает Малыш. ”Когда вернулись, то стены не было и отсюда была видна соседская квартира. Ну, и все окна были выбиты, а двери сломаны.”

Администрация помогла с ремонтом, многое Максим сделал сам.

“Вот здесь мы снова живём с супругой. Здесь же удалённо занимаюсь своей работой в сфере IT.”

Рабочее место Максима Малыша. Стены на заднем плане недавно ещё не было. Её разрушили бомбардировки. Фото: Юха Салминен / HS

Журналисты HS на руинах Бородянки.

Россия разрушает, Украина восстанавливает. Так было и в Ирпене, где шли ожесточённые бои.

Останавливаемся возле разрушенного торгового центра “Жираф”. Раньше тут были, в том числе, кинотеатр, боулинг и детский игровой комплекс.

Строитель Тарас восстанавливает торговый комплекс “Жираф” в центре Бородянки. Фото: Юха Салминен / HS

Строитель по имени Тарас кладёт кирпичи. Здесь будет новый торговый центр?

“Через год откроемся. Добро пожаловать!”, говорит владелец здания Андрей Дубенко. Он приглашает нас в свою бытовку, где показывает на телефоне снятые во время боёв кадры.

Мы видим стреляющих солдат на этой самой улице. Слышны также испуганная речь и плач Андрея, когда он подходит к разбитой машине. В салоне видны окровавленные, обожжённые и изрешечённые пулями тела молодой украинки и её маленького ребёнка.

Зрелище заставляет расплакаться и нас.

Владелец разрушенного комплекса “Жираф” показал нам кадры боёв в Бородянке и их невинных жертв. Фото: Юха Салминен / HS

Но сейчас идёт восстановление города. В Ирпень возвращаются и его жители.

“Россия хотела, чтобы мы погибли, но мы решили жить.”

Денис Запорожец во время отключения электроэнергии работает в коктейль-баре Mr B. в Ирпене. Фото: Юха Салминен / HS

Буквально в 300 метрах от разрушенного торгового центра можно наблюдать, возможно, будущее Украины. Коктейль-бар Mr B. напоминает хипстерское кафе, здесь много молодых профессионалов.

“О, из Финляндии? Круто!”, говорит нам 22-летний Денис Запорожец, работающий удалённо на компанию цифрового маркетинга.

“Мой брат учится в Ваасе, а мама была беженцем в Курикке, но сейчас вернулась, чтобы помогать тяжело больной бабушке.”

Сам Денис занимается цифровой рекламой для стоматологических клиник.

“У меня 30 клиентов из этой сферы. Постепенно они все возвращаются к работе.”

За барной стойкой – 28-летний хозяин кафе Борис Ткаченко. Он живёт в Буче. Жену и маленького ребёнка ему удалось вывезти к словацкой границе ещё до начала оккупации.

“Я скучаю по ним, но наш ребёнок ещё малыш. Лучше им пока побыть беженцами в Швейцарии.”

Оккупанты ушли из Ирпеня 28 марта.

“Через неделю я вернулся в кафе и начал разгребать завалы. С 27 апреля кафе снова открыто. Каждый, кто возвращается в город, заслуживает хорошего кофе и бутербродов.”

Бориса знают в Ирпене и за его волонтёрскую деятельность.

“Ближним надо помогать, если можешь. А если вы можете праздновать и радоваться, то тоже должны делать это”, философствует он.

“Мы по-прежнему живы. И наше право – жить настолько нормально, насколько это возможно!”

Владелец кафе и волонтёр Борис Ткаченко предлагает вернувшимся в Ирпень жителям кофе и бутерброды. Фото: Юха Салминен / HS

Статья впервые опубликована 19.12.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

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Веса Сирен HS

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