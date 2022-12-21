Львов-Киев-Буча-Бородянка-Ирпень
“Темно. Мой прекрасный город во тьме.”
Председатель туристической ассоциации Львова Диана Борисенко тяжело вздыхает, когда мы в полной темноте едем в исторический центр этого древнего города на западе Украины.
“Там – Филармония. Там – памятник сыну Моцарта Францу Ксаверу, который десятилетиями жил и работал здесь. Но без освещения мы ничего не увидим.”
Даже здесь, во Львове, который находится далеко от линии фронта, электрическая сеть сильно повреждена. Причина, разумеется, всё та же: Россия, которая постоянно бомбит инфраструктуру, чтобы погрузить всю Украину во тьму и холод.
“А за что? За то, что мы хотели вступить в НАТО? Но мы независимое государство с 1991 года и сами решаем – в какие союзы вступать!”
Об этом Борисенко спорит даже со своей матерью, которая живёт в оккупированном Крыму.
“Мама говорит, что скоро нас освободят от американцев, потому что она верит пропаганде российского телевидения. Но мы-то живём свободно, а они – нет!”
Для львовских больниц электроэнергии всегда хватает, а вот обычные дома живут по схеме “4+4”. Это означает, что 4 часа электричество есть, а следующие 4 часа – нет.
Мы приходим в квартиру Дианы в удачное время. Электричество есть. Поэтому она сразу ставит заряжать резервный источник питания.
“Это устройство быстро заряжается и неплохо раздаёт энергию. Заплатила за него 600 евро.”
Для приусадебных домов, а также магазинов или отелей можно приобрести бензиновые или дизельные генераторы.
“Но даже самые простенькие стоят 800 евро, а это для многих украинцев слишком дорого.”
Поэтому Украине нужны не только системы ПВО, но и тысячи генераторов.
“Украинские компании уже импортировали около полумиллиона генераторов малой мощности”, сказал в прошлую пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
И добавил: “Но для того, чтобы перезимовать, нам надо около 17 000 больших промышленных генераторов.”
В субботу на центральной площади Львова темно. Как и в традиционной “Ресторации Бачевьских”.
Однако внутрь можно входить. Здесь отличная еда, которую готовят на резервных источниках питания.
Раньше во Львове жили около 750 000 человек. Сейчас в город и его окрестности приехали сотни тысяч беженцев. Здесь, недалеко от польской границы, одно из самых безопасных мест Украины.
Правда, сюда ракеты тоже прилетают, хотя этой ночью обстрелов и не было. В 23:00 начинается комендантский час, но до этого момента на центральной площади много молодых украинцев, которые не прочь отдохнуть и развлечься.
В баре-пивоварне под названием “Правда” даже проходит пивной фестиваль. У этого заведения есть свой генератор. Самый популярный напиток – золотой эль, название которого в более литературном варианте может звучать примерно так: “Путин – ублюдок”.
Богослужение в Костёле Святых Петра и Павла во Львове.
На следующее утро в Костёле Святых Петра и Павла идёт богослужение. Люди ставят свечки за упокой умерших родственников. Чуть меньше свечей можно увидеть в окнах обычных домов во время отключения электроэнергии.
У левой стены церкви – фотовыставка сирот войны. 7-летняя Злата Вовненко в подписи под фото делится своими мыслями:
“Лучше бы войны не было. Тогда папа был бы по-прежнему жив.”
Вечером едем в Киев, это 540 километров на восток от Львова. Нас везёт руководитель киевской академии журналистики Андрей Коваленко.
“Темно. Весь Киев во тьме”, говорит он когда мы въезжаем в столицу.
Это не совсем так. В Киеве тоже электричество дают на 4 часа, по районам. График известен заранее. Если, конечно, очередной ракетный удар опять всё не испортит.
Так случилось, например, в пятницу, когда даже после наступления темноты в жилых домах почти не было видно света.
Тем не менее, даже в тот день многие магазины оставались открытыми. Так же как гостиницы или рестораны. Терминалы для оплаты банковскими картами тоже работали.
Надо лишь привыкнуть к тому, что заведение может быть открыто, даже если все окна в нём тёмные. Всегда есть смысл дёрнуть дверь.
Наиболее серьёзные перебои с электричеством были в эти дни в городе Буча, примерно в 25 километрах от центра столицы.
“Мы уже 12 часов без света, температура в доме сейчас около +15 градусов”, говорит 34-летняя Анна Ларина.
Она пришла в специальный пункт на центральной площади, чтобы погреться у огня от двух печек.
“Я только что из больницы, была на плановом обследовании, жду третьего ребёнка. Осталось ещё три месяца.”
Интересуюсь – насколько она взволнована предстоящим событием?
“Только Бог знает, что произойдёт. Если мы сможем выгнать всех оккупантов с нашей территории, то быть может ребёнок родится [уже] в мирное время.”
Рядом находится так называемый “пункт несокрушимости”. По всей Украине сейчас 5 000 таких пунктов и ещё 10 000 планируется открыть.
В каждом из них есть отопление, сеть Starlink и мобильная связь. А также горячие напитки и детский уголок.
16-летняя Виталина Скорохова пришла сюда вместе с мамой, чтобы сделать онлайн новое домашнее задание.
Её семье удалось уехать из родного города до того, как его оккупировали российские войска, и он на весь мир “прославился” массовыми убийствами и изнасилованиями.
“Отец моей одноклассницы был командиром территориальной обороны. Русские ворвались в их дом, убили мать, изнасиловали и убили одноклассницу.”
Виталина говорит, что она поклонница финской группы The Rasmus и изучает финский язык.
“После школы хочу изучать юриспруденцию, а потом пойти работать в полицию Финляндии”, мечтает она.
Но пока у неё впереди – учёба во время войны.
“Мы не хотим переговоров с террористами вроде Путина. Мы не должны забывать, что эти сволочи сделали с нами”, говорит мать Виталины Светлана Скорохова.
Что случилось с отцом изнасилованной и убитой одноклассницы Виталины никто не знает. Не исключено, что он лежит в одной из многочисленных братских могил, где вместо имён цифры...
Теперь мы направляемся к руинам Бородянки, где свой “автограф” оставил знаменитый уличный художник Бэнкси.
Недалеко от творения Бэнкси находится дом, восстановление которого продвинулось уже достаточно далеко. Максим Малыш заносит в него упаковку бутылок с водой и дружелюбно приглашает нас последовать за ним.
Лифт не работает, зато лестница на седьмой этаж уже отремонтирована.
Из окна виден разрушенный бомбёжками детский сад. А также остатки здания, в бомбоубежище которого женщины и дети умирали от голода и жажды: вход в него был заблокирован руинами.
“Во время оккупации мы были в эвакуации”, рассказывает Малыш. ”Когда вернулись, то стены не было и отсюда была видна соседская квартира. Ну, и все окна были выбиты, а двери сломаны.”
Администрация помогла с ремонтом, многое Максим сделал сам.
“Вот здесь мы снова живём с супругой. Здесь же удалённо занимаюсь своей работой в сфере IT.”
Журналисты HS на руинах Бородянки.
Россия разрушает, Украина восстанавливает. Так было и в Ирпене, где шли ожесточённые бои.
Останавливаемся возле разрушенного торгового центра “Жираф”. Раньше тут были, в том числе, кинотеатр, боулинг и детский игровой комплекс.
Строитель по имени Тарас кладёт кирпичи. Здесь будет новый торговый центр?
“Через год откроемся. Добро пожаловать!”, говорит владелец здания Андрей Дубенко. Он приглашает нас в свою бытовку, где показывает на телефоне снятые во время боёв кадры.
Мы видим стреляющих солдат на этой самой улице. Слышны также испуганная речь и плач Андрея, когда он подходит к разбитой машине. В салоне видны окровавленные, обожжённые и изрешечённые пулями тела молодой украинки и её маленького ребёнка.
Зрелище заставляет расплакаться и нас.
Но сейчас идёт восстановление города. В Ирпень возвращаются и его жители.
“Россия хотела, чтобы мы погибли, но мы решили жить.”
Буквально в 300 метрах от разрушенного торгового центра можно наблюдать, возможно, будущее Украины. Коктейль-бар Mr B. напоминает хипстерское кафе, здесь много молодых профессионалов.
“О, из Финляндии? Круто!”, говорит нам 22-летний Денис Запорожец, работающий удалённо на компанию цифрового маркетинга.
“Мой брат учится в Ваасе, а мама была беженцем в Курикке, но сейчас вернулась, чтобы помогать тяжело больной бабушке.”
Сам Денис занимается цифровой рекламой для стоматологических клиник.
“У меня 30 клиентов из этой сферы. Постепенно они все возвращаются к работе.”
За барной стойкой – 28-летний хозяин кафе Борис Ткаченко. Он живёт в Буче. Жену и маленького ребёнка ему удалось вывезти к словацкой границе ещё до начала оккупации.
“Я скучаю по ним, но наш ребёнок ещё малыш. Лучше им пока побыть беженцами в Швейцарии.”
Оккупанты ушли из Ирпеня 28 марта.
“Через неделю я вернулся в кафе и начал разгребать завалы. С 27 апреля кафе снова открыто. Каждый, кто возвращается в город, заслуживает хорошего кофе и бутербродов.”
Бориса знают в Ирпене и за его волонтёрскую деятельность.
“Ближним надо помогать, если можешь. А если вы можете праздновать и радоваться, то тоже должны делать это”, философствует он.
“Мы по-прежнему живы. И наше право – жить настолько нормально, насколько это возможно!”
Статья впервые опубликована 19.12.2022.
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