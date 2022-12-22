В декабре экспорт российского нефти – особенно в Европу – значительно сократился. Снижалась и её стоимость.

Перевозки российской нефти водным транспортом значительно сократились после того, как вступил в силу потолок цен, согласованный странами G7 и Евросоюзом. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

C 5 декабря максимально возможная цена за баррель российской нефти составляет 60 долларов.

Если точнее, то западным юрлицам, обслуживающим морские перевозки (а это, в первую очередь, судоходные и страховые компании) разрешено предлагать свои услуги и заключать контракты на транспортировку российской нефти только в том случае, если она приобретались по цене, не превышающей данный лимит.

Согласно собранным Bloomberg данным, за неделю после введения потолка цен среднесуточный экспорт российской нефти сократился на 54%. В период с 10 по 16 декабря он составил 1,6 миллионов баррелей в день.

Поставки российской нефти в Европу практически прекратились. В течение четырёх недель до 16 декабря в этом направлении транспортировалось всего 146 000 баррелей в сутки, причём единственным пунктом назначения была Болгария. Правда, экспорт в Турцию в этих данных не учитывается.

В северные регионы Европы российская нефть в указанный период по морю не доставлялась, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Это же относится и к Германии, Франции, Польше и Нидерландам – странам, куда ещё в начале декабря продолжала поставляться российская нефть, пусть и в меньших объёмах, чем раньше.

Страны Северной Европы прекратили импортировать нефть из России ещё в конце лета. В августе последняя поставка небольшой партии этого топлива была совершена в Финляндию.

До этого по морю из России в Европу поставлялось в среднем около полутора миллионов баррелей ежедневно. По информации агентства Reuters, до начала февральского вторжения в Украину на Европу приходилась примерно половина всего российского экспорта нефти.

Впрочем, Bloomberg обращает внимание, что значительное снижение показателей в рамках одной недели может быть обусловлено различными причинами. Например, в некоторых портах в это время шли масштабные ремонтные работы.

За первые недели декабря экспорт нефти из России сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом ноября, пишет российское издание “Коммерсант”. Эти данные включают в себя поставки топлива во все страны, кроме государств бывшего Советского Союза. Причём, как морские, так и по трубопроводу.

В потолке цен на российскую нефть была очень заинтересована администрация США. Это позволяет одновременно и сократить доходы России, и обеспечить поступление российской нефти на мировой рынок, и удержать мировые цены на нефть на достаточно низком уровне.

Мириться с положением дел Россия не намерена, теперь вместо Запада там обратили взор на Индию и Китай. В эти страны Москва поставляет сейчас больше нефти, чем раньше. Важным партнёром в этой области для России остаётся и Турция.

По оценке Bloomberg, за четыре недели вплоть до 16 декабря Россия поставляла в Турцию, Индию, Китай и по остальным направлениям суммарно около 2,53 миллионов баррелей в сутки. Ранее этот показатель составлял 2,7 миллиона баррелей. Это по-прежнему примерно в 4 раза больше, чем в феврале, когда Россия только начала своё вторжение.

Цена на российское топливо после введения потолка рухнула. В среду утром нефть бренда Urals торговалась примерно по 53,7 доллара за баррель. До этого её продавали по 70 долларов за баррель.

Статья впервые опубликована 21.12.2022.

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