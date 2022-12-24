Супружеская пара из Турку организовала сбор и отправку в Украину большого количества гуманитарной помощи. Среди подарков есть даже автомобили.

Евгения Саянна и другие волонтёры из Турку мечтают подарить украинским детям праздник. Фургон на заднем плане доставит в Украину подарки, после чего его передадут военным. Фото: Тони Лехтинен / HS

В большом прохладном зале склада в одном из районов Турку гулко отражаются громкие звуки. Это загружают грузовик. Большие стопки красиво упакованных рождественских подарков. Они отправятся детям, которые живут посреди войны.

“Хотим подарить детям праздник. Мы собираем игрушки, тут же заворачиваем их в подарочную упаковку и отправляем в Украину. Туда, где сейчас особенно тяжело”, рассказывает Евгения Саянна.

Часть этих подарков как раз и загружают сейчас в машину для дальнейшей отправки в Харьков.

“Это – в дополнение к другим поставкам от города Турку”, говорит Саянна.

Лееви Мартискайнен (слева) изучает логистику в Профессиональном институте Турку. Вместе с Даниэлем Перальтой и их руководителем Сами Уггельдалем они загружают машину, которая затем отправится в сторону Харькова. Фото: Тони Лехтинен / HS

Турку и Харьков – города-побратимы. Помимо подарков грузовик везёт, например, больничную койку, а также тёплую одежду.

Детские новогодние презенты поедут отдельно, ещё на двух машинах. Волонтёры приобрели автомобили для украинских военных. Однако сначала в машины загрузят подарки.

Саянна рассказывает, что с начала войны волонтёры благодаря сбору средств смогли приобрести уже 15 автомобилей. Ещё четыре машины подарили частные лица. По словам Евгении, самые высокие потребности – в полноприводных авто.

Фургон, отправляющийся в Украину, полон коробок. Перед ним слева направо: Яана Вирко, Марина Мельничук, Евгения Саянна и Наталья Соловей. Фото: Тони Лехтинен / HS

Оформленные подарки готовы к отправке. Фото: Тони Лехтинен / HS

Пожертвования собирает не компания и не ассоциация. Саянна рассказывает, что ещё в феврале они начали заниматься этим вместе с мужем на добровольных началах. Позднее у них появились складские помещения, а основной костяк волонтёров увеличился примерно до 10 человек.

“Поначалу мы даже не спали ночами если в это время нам приносили вещи или мы ездили их забирать”, вспоминает Евгения Саянна.

Некоторые подарки в среду ещё ждали своей очереди на упаковку. Фото: Тони Лехтинен / HS

Здесь очень много самых разных вещей, которые призваны порадовать украинский детей. Фото: Тони Лехтинен / HS

Транспортировкой тоже занимаются, в основном, сами волонтёры. У них есть один знакомый шофёр. Евгения подчёркивает, что товар доставляется без посредников, поэтому он абсолютно точно дойдёт именно тем, кто в нём наиболее нуждается, а не, например, на распродажу.

Она подсчитала, что машины с гуманитарной помощью уже более 50 раз отправлялись благодаря волонтёрам в самые разные уголки Украины.

Евгения Саянна живёт в Турку последние два года. Она родом из столицы Украины, Киева. Её родители, да и вообще все родственники, по-прежнему в Украине.

Говорит, что ситуация в стране её, конечно, беспокоит, но сейчас она бы не хотела это обсуждать. Саянна знает, что в Украине идёт война, но не хочет в это верить.

Волонтёрская работа занимает основную часть её времени.

“Справляюсь, потому что это помогает мне отвлечься.”

Занимаясь этим, она меньше смотрит новости, поэтому волонтёрство стало для неё своего рода бегством и спасением.

Евгения Саянна говорит, что люди “просыпаются”, как только в Украине происходит что-нибудь серьёзное. Фото: Тони Лехтинен / HS

Саянна напоминает, что Украина по-прежнему нуждается в помощи. Нужно термобельё и другие тёплые вещи. А также спальные мешки, фонарики, свечи и газовые обогреватели. Больницам требуются всевозможные медицинские принадлежности, начиная с бинтов. Очень помогут и дефибрилляторы.

Саянна обратила внимание, что бывают периоды, когда помощи становится меньше. Однако как только в Украине случается, например, очередной мощный взрыв, люди просыпаются и начинают снова нести много самых разных подарков.

Статья впервые опубликована 15.12.2022.

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