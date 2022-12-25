Музыканты познакомились друг с другом сравнительно недавно и практически случайно.

Несмотря на продолжающуюся войну, Украине удалось организовать традиционный ежегодный национальный отбор на Евровидение. Конкурс, который в этой стране известен под названием “Видбир”, был организован в Киеве на станции метро “Майдан Незалежности”, которая, как и остальные станции столичной подземки, в эти дни часто служит в качестве бомбоубежища.

Победителем стал электронный дуэт Tvorchi с англоязычной песней Heart of Steel. Медленная и достаточно мрачная электронная композиция рассказывает о бездушии, у её лирического героя, от лица которого идёт рассказ, “сердце из стали”. В припеве исполнитель призывает честно сказать, что ты думаешь. “Потому что как бы это ни было плохо, кто-то всё же слушает.”

Песня Heart of Steel набрала наибольшее количество голосов зрителей. Впрочем, и жюри оценило её высоко.

Tvorchi – это дуэт Джеффри Кенни и Андрея Гуцуляка. Они познакомились четыре года назад, когда оба изучали в Украине медицину. Музыканты пользуются огромной популярностью. За короткое время они выпустили уже четыре альбома и несколько хитов.

Второе место заняла певица и композитор Марина Круть, которая на сцене выступает под ником Krutь. Она – участница конкурсов X-Factor и “Голос Украины”, а в своих композициях использует традиционный национальный инструмент, бандуру.

На третьем месте – певица Джерри Хейл, которая благодаря “Ютубу” прославилась ещё 10 лет назад. Представленная ею на конкурс песня была характерна для украинской поп-музыки последних лет. Она сочетала в себе и фолк, и электронную музыку.

Всего в национальном отборочном туре приняло участие 10 исполнителей.

Прямую трансляцию конкурса вели представители Украины на Евровидении прошлых лет: Катерина Павленко из группы Go_A, участница конкурса 2013 года Злата Огневич, а также Тимур Мирошниченко, который в 2017 году был ведущим Евровидения, которое проходило как раз в Киеве.

Весной следующего года Tvorchi, как победители национального отбора, поедут в Ливерпуль, где будут представлять Украину на международном конкурсе.

Действующими чемпионами Евровидения является украинская группа Kalush Orchestra, однако из-за войны финал конкурса 2023 года пройдёт не в Украине, а в Англии.

Статья впервые опубликована 19.12.2022.

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