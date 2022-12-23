Запрещённую в России литературу объединяет представление о сексуальности. А ещё эти книги популярны у читателей.

Московские библиотеки получили список книг, которые они должны уничтожить в связи с недавно принятым законом о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщают российские сетевые СМИ. Всего в документе 53 книги, однако часть из них – это разные издания одних и тех же произведений. Поэтому под запретом – по крайней мере, в настоящий момент – 34 оригинальных сочинения. Документ в начале этой недели опубликовал в своём телеграм-канале “Книгижарь” российский писатель и публицист Сергей Лебеденко.

Никаких объяснений касательно включения именно этих 34 книг в данный список не приводится. Впрочем, их всех объединяет описание сексуальности. Как в художественной, так и в документальной форме.

“Всё, что связано с гомосексуализмом, трактуется сейчас в России как пропаганда”, говорит диссертант Хельсинского университета филолог Рику Тойвола.

Совсем недавно он закончил переводить на финский язык роман Оксаны Васякиной “Рана”, который тоже попал в запретный список. Книга будет опубликована в Суоми издательством “Отава” в феврале 2023 года.

“Оксана в достаточно пёстрой компании авторов. Изъятию из библиотек подлежат также произведения Майкла Каннингема, Джона Бойна, Харуки Мураками, Стивена Фрая и Эдуарда Лимонова. Конечно, это не стало для неё сюрпризом. Она лишь написала в соцсетях, что несколько дней болела, встала чтобы почитать электронную почту – а после этого решила снова пойти спать.”

Роман Васякиной, рассказывает Тойвола, – о женщине, которая везёт урну с прахом своей матери в Сибирь и ведёт с ней внутренний диалог. “В нём есть достаточно явные описания того, как она просыпается от собственной гомосексуальности.”

Рику Тойвола не знает – почему именно эти книги попали в список. Ведь в мире существует большое количество и других произведений, посвящённых ЛГБТ-тематике. Возможно, причина кроется в популярности отдельных авторов.

“По крайней мере, Стивен Фрай и Харуки Мураками в последние десятилетия были очень популярны в России. Хотя, возможно, в этом и нет никакой системы.”

Английский актёр Стивен Фрай является также весьма плодовитым автором, который написал, в частности, несколько мемуаров. В списке подлежащих к уничтожению значится вторая книга из трёх – “Хроники Фрая”. Фрай защищал идею полноценного брака для представителей сексуальных меньшинств.

Тойвола также упоминает работу философа, психолога и сексолога Игоря Кона “Введение в сексологию”, которая появилась на рубеже 90-х годов.

“Это одно из первых объяснений понятия сексуальности на русском языке. Книга до сих пор очень важна для геев. Помню, как она попала мне в руки в начале 2000-х годов, когда я учился в Санкт-Петербурге. Тогда я почувствовал облегчение от того, что об этом говорят и в России.”

Тойвола жил в Петербурге с 2003 по 2013 год. Особенно хорошо он помнит 2011-й, когда отношение к гомосексуальности начало меняться. По его мнению, закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и список запрещённых книг – это прямые следствия тех изменений, который начались в 10-х годах этого столетия.

“Тогда геев стали систематически отождествлять с западничеством и педофилией. Это определённое смешение терминов, путаница мировоззрений, а также поиски общего врага.”

Тойвола напоминает, что указ об уничтожении книг резонирует в сознании людей, живших в советское время:

“Макулатура– это романтическое воспоминание из советских времён: тогда можно было приобрести книги, сдав определённое количество бумаги для типографий. Теперь эти книги превращаются обратно в макулатуру.”

А ещё в советское время был распространён так называемый “Самиздат”: передача нелегальных копий запрещённых сочинений из рук в руки. В наши дни эти функции выполняют соцсети, говорит Тойвола.

“Творчество Оксаны Васякиной востребовано на Западе. Её книги переводят на многие языки. Их можно найти в Интернете. Остальные [авторы] тоже наверняка продолжат публиковаться в Сети”.

Московским библиотекам приказано уничтожить следующие книги:

Антония Сьюзен Байетт. “Обладать”, 1990

Хлоя Бенджамин. “Бессмертники”, 2018

Джон Бойн. “Абсолютист", 2011

Джон Бойн. “Лестница в небо”, 2018

Бланка Бускетс. “Свитер”, 2006

Оксана Васякина. “Рана”, 2021

Дарья Вильке. “Шутовской колпак”, 2013

Патрисия Данкер. “Джеймс Миранда Барри”, 1999

Роберт Джонс-мл. “Пророки”, 2021

Банана Ясимото. “Ящерица”, 1993

Жан Жене. “Богоматерь цветов”, 1988

Жауме Кабре. “Я исповедуюсь”, 2011

Майкл Каннингем. “Снежная королева”, 2014

Майкл Каннингем. “Начинается ночь”, 2010

Эмма Клайн. “Девочки”, 2016

Игорь Кон. “Введение в сексологию”, 1989

Агота Кристоф. “Толстая тетрадь”, 1986

Дэвид Левитан. “Каждый новый день”, 2012

Эдуард Лимонов. “Это я - Эдичка”, 1979

Ребекка Маккаи. “Запретное чтение”, 2011

Колум Маккэн. “Танцовщик”, 2003

Харуки Мураками. “Мой любимый sputnik”, 1999

Мари-Од Мюрай. “Oh, Boy”, 2016

Франсиш ди Понтиш Пиблз. “Воздух, которым ты дышишь”, 2018

Василий Розанов. “Люди лунного света”, 1911

Мэгги Стивотер. “Воронята”, 2012

Мэгги Стивотер. “Похитители снов”, 2013

Даниэла Стил. “Семейный альбом”, 1994

Сара Уотерс. “Бархатные коготки”, 1998

Сара Уотерс. “Маленький незнакомец”, 2009

Стивен Фрай. “Как творить историю”, 1996

Стивен Фрай. “Хроники Фрая”, 2011

Стивен Чбоски. “Хорошо быть тихоней”, 1999

Тод Штрассер. “Волна”, 1981

Статья впервые опубликована 22.12.2022.

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