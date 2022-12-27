Несмотря на миллиардные инвестиции, поддержка обороны Украины по-прежнему остаётся достаточно недорогой, но очень рентабельной деятельностью США. Анализирует международный обозреватель HS Пекка Мюкканен.

На американской военной базе в Делаваре грузят оружие и боеприпасы для отправки в Украину. 24 января 2022 года. Война начнётся ровно через месяц. Фото: Роланд Балик / ВВС США

16 августа 2021 года президент США Джо Байден произнёс в Белом доме речь, в которой обосновал причины окончательного вывода американских войск из Афганистана. По его мнению, дальнейшее участие в этой войне можно было охарактеризовать одним словом: “Бесполезно”.

“Сколько ещё поколений американских дочерей и сыновей я должен по-вашему отправить воевать против афганцев; на гражданскую войну, в которой афганская армия участвовать не хочет?”, задавал тогда риторический вопрос Байден.

Вывод американского контингента из Афганистана превратился в кровавый хаос, но об этом быстро позабыли. Большинство американцев признали процесс вывода войск неудачным, однако само решение пользовалось поддержкой большинства.

Афганская армия, в которую было вложено множество усилий и миллиарды долларов, рассыпалась; к власти вновь пришли радикальные исламские талибы, а афганские женщины опять оказались пленницами в собственных домах. Но Соединённые Штаты не могут решить все проблемы мира – так считают американцы.

В своей речи 16 августа 2021 года президент США Джо Байден объяснил, почему американцам пора покинуть Афганистан. Фото: Анна Манимейкер / Getty Images

В том обращении Джо Байдена о выводе войск есть одна фраза, которая оказалась куда более значимой, чем мог предположить даже сам президент. Она звучит так:

“Наши настоящие стратегические соперники – Китай и Россия – больше всего хотели бы, чтобы США продолжали бесконечно тратить своё внимание и ресурсы на миллиарды долларов на стабилизацию в Афганистане.”

Помню, тогда мне показалось немного странным, что в своей речи Байден, по сути, поставил Россию в один ряд с Китаем. Долгие годы США считали своим главным конкурентом именно Поднебесную. В начале XXI века Россию воспринимали там как куда меньшее зло. Москва вызывала определённое раздражение, однако была похожа, скорее, на безобидного тролля. Этакая потёмкинская деревня, а вовсе не потенциальная сверхдержава.

Мы не знаем, понимал ли Байден уже в конце лета 2021 года ту угрозу, которая представляет Россия для Украины. Кремль к этому моменту уже несколько месяцев перебрасывал свои войска к границе, однако во многих западных странах - да и в самой Украине - это по-прежнему считали блефом.

В большом исследовании, опубликованном этим летом газетой The Washington Post, сообщалось, что в августе 2021-го в Белом доме прошло экстренное совещание, на котором была представлена “чрезвычайно подробная” картина того, как Россия начнёт своё вторжение в Украину. Тогда Байден наконец понял всю серьёзность ситуации.

США стали бить в набат и делиться своими опасениями с Украиной. Однако ещё долгие месяцы и в столицах стран ЕС, и в самом Киеве преобладал скептицизм в отношении сигналов из Америки. Ещё 20 февраля этого года – то есть всего за четыре дня до начала атаки – президент Франции Эммануэль Макрон воображал, что войны можно избежать с помощью переговоров.

Украинские военные обследуют уничтоженный в Снегирёвке российский танк. Март 2022 года. Фото: Global Images Ukraine

Однако переговоров не было. Вместо них есть полномасштабная война, которая по-прежнему может перерасти во всемирный ядерный пожар. Но поскольку об этом страшно даже думать, то лучше подумать о другом.

Первая мысль заключается в том, что блестящее сопротивление Украины – это как часть ответа на молитвы Байдена о том, чтобы Соединённые Штаты оставались величайшей державой мира.

У США слишком много неудачных примеров того, как они пытались изменить мир на свой вкус: Вьетнам, Афганистан, Ирак... Искоренение коммунизма и терроризма, а также насаждение демократии превратились в долгие и сложные процессы, которые каждый раз испытывали американцев на прочность их сил и ценностей.

Иногда это удавалось. Например, в Боснии мирное урегулирование началось после бомбёжек. В других случаях считалось даже зазорным использовать силы сверхдержавы. Геноцид в Руанде – печальный тому пример. Перед этим была достаточно плачевная вылазка в Сомали. Страну решили покинуть после того, как 20 американских солдат были убиты в противостоянии местных, абсолютно чуждых американцам, группировок.

Неудач было так много и в таком большом количестве точек земного шара, впустую было потрачено такое огромное количество денег, что теперь американская “мировая полиция” крайне неохотно и избирательно реагирует на любые чрезвычайные вызовы.

Однако на экстренный звонок из Украины ответили быстро. И продолжают отвечать. Дело в том, что по соотношению затрат и выгоды Украина ведёт практически идеальную войну, отчасти ещё и за США и их европейских союзников. Война идёт против стратегически важного противника, однако вам совершенно не нужно участвовать в ней лично, да и ни один американский солдат не погибнет.

В США некоторые уже пришли в ужас от цены военной поддержки Украины. Суммы действительно впечатляют. По данным аналитического центра Совета по международным отношениям, в этом году Штаты предоставили Украине военную и гуманитарную помощь почти на 50 миллиардов долларов.

И всё-таки несмотря на эти миллиарды, военное сопротивление Украины по-прежнему остаётся для США довольно дешёвой войной. По оценкам специалистов Брауновского университета, в Афганистан Вашингтон влил около 2,3 триллионов долларов (то есть примерно 2200 миллиардов евро), если учитывать не только расходы военного времени, но и затраты на лечение ветеранов, а также военные кредиты. Это почти в девять раз больше валового национального дохода Финляндии.

Аналогичные суммы были потрачены и на войну в Ираке. Та “война против терроризма” по подсчётам того же университета, с осени 2001 года обошлась Америке в 8 триллионов долларов. 8 000 000 000 000 долларов!

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский передал спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси (справа) и вице-президенту США Камале Харрис украинский флаг с автографами и пожеланиями от украинских солдат. Фото: Эвелин Хокштейн / Reuters

Отважная оборона украинцев и их поддержка со стороны США обеспечили Соединённым Штатам, несмотря на все их внутренние разногласия, результат, которого там пытались добиться с момента окончания холодной войны. Причём, без особого успеха. Это можно было почувствовать в прошлую среду, когда президент Украины Владимир Зеленский обращался к американскому Конгрессу.

Колумнист The New York Times Дэвид Брукс отметил, что его поразило редкое единодушие, которое выразили конгрессмены после того, как “Зеленский и украинцы напомнили американцам о тех ценностях и идеалах, которыми мы привыкли восхищаться в себе”.

“Яростная жажда свободы, глубоко укоренившееся уважение к равенству и человеческому достоинству, готовность бороться с жестокими авторитарными правителями; с теми, кто готов топтать лица людей своими грязными сапогами”, написал Брукс.

Его статья называется “Америка Байдена обрела голос”.

В нынешней Украине многие американцы видят самих себя. Вернее, своё государство времён его зарождения.

Борьба украинцев за свободу против Владимира Путина во многом перекликается с историей появления Соединённых Штатов, поэтому явное большинство американцев выражают поддержку этой борьбе. Хотя многие также выражают надежду, что начнётся наконец хоть какой-нибудь переговорный процесс, который положит конец этой войне.

Для Байдена и других ветеранов американской внешней политики война тоже принесла немало дивидендов. Например, Европа проснулась и совершенно по-новому взглянула на вопросы собственной безопасности.

Согласно официальной информации британского парламента, в 2014 году только три из 30 стран-членов НАТО вкладывали в оборону 2% своего ВВП. В этом году таких стран уже девять.

Европа – отнюдь не идеальный союзник для США, однако отчаянная ругань на фоне войны в Ираке, постоянные встряски времён правления Дональда Трампа, а также неопределённость относительного истинного места Запада в современном мировом порядке теперь ушли в прошлое.

Китайский бомбардировщик H-6 над Восточно-Китайским морем в мае этого года. Фотография сделана представителем ВС Японии. Фото: Reuters

Вишенкой на торте стал тот факт, что даже Китаю пришлось переосмыслить своё агрессивное отношение к Америке и всему демократическому миропорядку, а также собственные властолюбивые планы.

Китай всегда был союзником России – например, в ООН – однако от украинской войны Пекин старается держаться подальше. К санкционному фронту западных стран Китай не примкнул, однако местные компании опасаются стать объектом санкций, да и лидеры страны выражают надежду на то, что Россия встанет наконец на путь дипломатии.

Во время рождественских каникул Китай устроил исключительно опасные воздушные учения вблизи острова Тайвань. Таким образом в Пекине напомнили не только о росте собственной военной мощи, но и о том, что там всё ещё мечтают о Тайване и считают своими 23 с половиной миллиона человек, которые живут на этом острове независимой от Китая жизнью.

Власти Тайваня, со своей стороны, объявили о проведении специального совещания, чтобы обсудить продление обязательной военной службы. Это сигнал американцам: в трудную минуту тайваньцы тоже готовы стать отважными воинами, которые будут отчаянно и храбро защищать себя. При вооружённой поддержке со стороны США. И как раз против другого стратегического оппонента Вашингтона.

Боевой дух украинцев красноречиво напомнил Китаю о том, чего может добиться даже против предположительно более сильного противника нация, которая защищает себя и чувствует, что правда на её стороне. Некоторые опросы продемонстрировали, что упорное сопротивление Украины широкомасштабной российской агрессии значительно повысило и готовность тайваньцев защищать свою страну.

В последние месяцы россияне узнали, что даже переход одной реки на чужой территории может быть опасным для жизни. Китайцам стоит учитывать, что ширина водной преграды, именуемой Тайваньским проливом, составляет 160 километров.

На протяжении десятилетий ширина этого пролива оставалась неизменной, однако воющие при поддержке Байдена украинцы заставили все страны мира задуматься над тем, что они могут сделать с точки зрения собственной географии.

Статья впервые опубликована 26.12.2022.

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