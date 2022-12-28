Бывшего игрока финского клуба РоПС из Рованиеми хотели призвать на войну в Украине, сообщает издание Satakunnan Kansa.

По информации Satakunnan Kansa, 35-летний житель Пори Александр Кокко несколько месяцев назад получил сообщение из Санкт-Петербурга, от сестры. Сестра информировала, что ему пришла повестка из российского военкомата.

Повестку нашли в петербургской квартире Александра, куда время от времени наведывается его сестра.

Кокко – в прошлом достаточно известный в Финляндии футболист. Он родился в России, но в раннем возрасте переехал вместе с родителями в Суоми. Дважды становился лучшим бомбардиром высшего дивизиона чемпионата Финляндии. У него двойное гражданство, а по происхождению он – ингерманландский финн.

Примечательно, что Кокко получил повестку в России, хотя он уже прошёл военную службу в ВС Финляндии.

“Я сообщил обо всём этом российским властям, и они ответили, что всё понятно, всё в порядке. Но всё-таки я не собираюсь ехать в Россию в ближайшее время. Родители меня бы туда и не отпустили”, рассказал бывший футболист журналистам SK.

Семья Александра переехала из России в Пори когда ему самому было 10 лет.

“У моего отца был советский паспорт, но в графе национальность значилось “Финн”. Его семья когда-то давно поселилась в Узбекистане, откуда мой отец приехал в Ленинград, где я и родился. Оттуда впоследствии мы и перебрались всей семьёй в Пори”, поделился Кокко историей своих предков.

До сезона 2020 года включительно Александр Кокко играл за РоПС, а после этого какое-то время жил в Петербурге. Однако, по информации SK, ешё до начала войны уехал оттуда в Финляндию.

Недавно он начал работать в системе клуба “Джаз” из Пори в качестве помощника главного тренера основной команды, а также тренера юниоров.

В Финляндии у Кокко была блестящая футбольная карьера. В 2008 и 2015 годах он становился лучшим бомбардиром чемпионата страны. Кроме того, в 2015-м был выбран “Футболистом года Вейккауслиги”.

В 2016 году Александр Кокко сыграл один товарищеский матч за национальную сборную Финляндии, до этого неоднократно выступал в молодёжной сборной. В 2009 году принимал участие в чемпионате Европы для футболистов не старше 21 года.

Статья впервые опубликована 24.12.2022.

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