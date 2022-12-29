Источники информ-агентства Reuters говорят о возможном замедлении мобильного интернета, а также сбоях при телефонных звонках.

Существуют опасения, что из-за окончательного ухода Ericsson и Nokia в конце этого года, вся коммуникационная сеть России может обрушиться на длительный период времени. Эти европейские компании производили и обслуживали оборудование для функционирования сотовых систем.

Пять руководителей телекоммуникационной отрасли, а также другие источники сообщили Reuters, что предполагают замедление передачи данных, потерю связи при телефонных звонках, а также полное отсутствие соединений при вызовах.

Их прогноз основан на том, что после Нового года операторы связи больше не смогут обновлять программное обеспечение своих сетей, а в дальнейшем у них наверняка возникнет нехватка сетевого оборудования.

По данным Reuters, около половины базовых станций, которые работают в России, принадлежат либо Ericsson, либо Nokia. К тому же, эти компании в своё время продали российским операторам связи большое количество оптических сетей и другого сетевого оборудования.

Без обновления программного обеспечения все эти системы не смогут продолжить нормальное совместное функционирование.

“Мы работаем до конца года, пока не истечёт срок действия всех [санкционных] послаблений”, сказал Reuters финансовый директор Ericsson Карл Мелландер.

Шведские власти предоставили компании отсрочку от соблюдения всех санкционных правил до конца 2022 года.

“Наш уход [из России] завершается. Мы больше не планируем ничего поставлять в Россию”, в свою очередь, сообщил Reuters президент и исполнительный директор Nokia Пекка Лундмарк.

В прошлом году оборот Nokia составил 22 миллиарда евро. На российский рынок приходилось менее 2% от этих показателей. В связи с предстоящим уходом из России Nokia в начале года зафиксировала в своих финансовых документах резерв в размере 104 миллионов евро.

И Nokia, и Ericsson осудили российское вторжение в Украину ещё весной этого года.

Источники Reuters предполагают, что первыми с трудностями столкнутся жители российской деревни, так как сотовые операторы основное внимание уделяют обеспечению бесперебойной связи в крупных городах.

Кроме того, отсутствие обновления программного обеспечения приводит к росту уязвимости сетей для кибератак.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили информ-агентству ТАСС, что в стране нет недостатка в сетевом оборудовании. Уход Ericsson и Nokia, по их мнению, не создаст проблем для отрасли.

Министр Максут Шадаев в начале этой недели говорил о том, что четыре российских оператора связи планируют закупить отечественное сетевое оборудование на 100 миллиардов рублей или 1,3 миллиарда евро.

Правительство страны уже давно пытается продвигать идею использования российского оборудования и программного обеспечения для функционирования систем мобильной связи.

Крупнейший в России оператор, компания МТС, отказалась отвечать на вопросы Reuters о возможных проблемах со связью. Операторы “Мегафон”, “Билайн” и “Теле 2” в принципе не ответили на запросы агентства.

Китайская компания Huawei также приостановила поставку в России своих новых гаджетов, сообщили Reuters три источника, знакомых с ситуацией. Однако предоставление программного обеспечения продолжается. Так же как и услуги по обслуживанию сетей для российских операторов связи.

По данным Reuters, в прошлом году на компанию Huawei приходилось более трети российского рынка.

Статья впервые опубликована 26.12.2022.

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