В Украине огромное количество минеральных богатств, которые могли бы пригодиться Евросоюзу, например, в энергетической отрасли. Однако около 20% полезных ископаемых страны находятся на оккупированных Россией территориях.

Горняк за работой на железном руднике в Запорожской области. Июль 2019 года. Фото: Дмитрий Смоленко / Укринформ

Пару лет назад Украина стала привлекать иностранные инвестиции на разработку многочисленных месторождений полезных ископаемых. Стране есть что предложить: от титана до кобальта, от лития до десятков других химических элементов.

В обнародованных материалах Центра геологических исследований Украины, посвящённых подземным хранилищам газа, сообщается, что страна вот-вот должна была начать добычу полезных ископаемых, которые в будущем могли бы обеспечить нулевые выбросы углерода.

Зарубежные партнёры имели шанс оказаться в первых рядах.

В течение 2020 года из-за границы поступило около 50 предложений о сотрудничестве. Ещё столько же – в начале 2021 года. Больше всего заявок пришло из Словакии и Турции.

Однако, по информации сайта S&P Global, который отслеживает тенденции сырьевого рынка, инвестиционный энтузиазм немного снизился на фоне пандемии коронавируса, а также украинских “политических рисков”, связанных с войной, которая началась на востоке страны ещё в 2014 году.

Однако интерес к полезным ископаемым Украины проявила и комиссия ЕС, отвечающая за торговую политику Евросоюза. В июле 2021 года заместитель председателя этой комиссии Марош Шефчович посетил украинский титановый рудник и объявил, что Украина и ЕС договорились о “стратегическом партнёрстве” в вопросах производства сырья.

Долгое время и комиссию, и страны ЕС в целом беспокоил тот факт, что, например, 98% редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов (для мобильных телефонов, автомобилей и даже ветряных турбин), импортируются из Китая. А зачем, собственно, Китай, если совсем рядом есть такой минеральный гигант, как Украина?

“Из 30 существующих в мире критических материалов 21 можно найти в Украине. Из 120 полезных ископаемых, которые используются в мире, 117 есть в Украине”, говорил Шефчович летом 2021 года.

Заместитель председателя комиссии ЕС Марош Шефчович на украинском титановом руднике в июле прошлого года. Фото: Женя Савилов / Комиссия ЕС

Пандемия пришла и ушла, а вот политический риск остался. И даже стал значительно выше. Через семь месяцев после подписания соглашения о партнёрстве между ЕС и Украиной Россия начала вторжение и разрушила украинскую горнодобывающую промышленность, как минимум, на несколько лет.

Специалист-исследователь Паси Эйлу

По словам специалиста Центра геологических исследований Финляндии Паси Эйлу, крупные горнодобывающие компании обычно проводят достаточно точный анализ рисков, прежде чем приступить к серьёзным долгосрочным проектам. Если выявляется даже небольшой риск, связанный со страной добычи, инвестиции быстро перетекают в другое место.

Также Эйлу рассказывает, что, например, в случае с крупными проектами по добычи меди от момента открытия нового месторождения до появления рудника и начала производства обычно проходит около 16 лет.

“Достаточно редко случается, чтобы этот процесс занимал меньше 10 лет”, добавляет он.

Что может произойти в Украине через 10 лет?

Если для зарубежных инвесторов перспективы просто безрадостные, то для самих украинцев они и вовсе шокирующие. Десятки тысяч людей погибли, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, сотни населённых пунктов разрушены.

Исполнительный директор ГНПП “Геоинформ Украины” Павел Бовсунивский

Исполнительный директор ГНПП “Геоинформ Украины” Павел Бовсунивский сообщил нам из Киева, что не может оперативно предоставить более подробную информацию о запасах полезных ископаемых Украины, потому что Интернет не работает, электричество выключено, а аккумулятор телефона почти разряжен.

“Пишу вам это сообщение во время утреннего удара России. Прошу прощения, если мои ответы далеки от совершенства в текущей ситуации.”

По мнению Бовсунивского, аннексия Крыма и развязанная в 2014 году война на востоке Украины свела на нет все усилия по достижению энергетической самодостаточности, основанной на обильных запасах газа в Чёрном море. К тому же, повстанцы при поддержке России захватили все районы Донецка, где добывался антрацит – основное сырьё для тепловых электростанций на востоке Украины.

В Финляндии говорили о возможном энергетическим кризисе нынешней зимой, однако можно сказать, что Украина живёт в таких условиях вот уже восемь лет. А в последнее время города и впрямь были обесточены.

Львов без электричества. 11 декабря 2022 года. Фото: Павел Паламарчук / Sopa Images

Начиная с февраля этого года, российские войска захватили районы, на которые приходится в общей сложности около пятой части украинских полезных ископаемых. По словам Бовсунивского, примерно половина промышленного потенциала Украины связана с минерально-сырьевой отраслью. Он говорит, что масштабы потерь украинской экономики, связанных с текущей войной, до конца ещё не изучены, однако “они огромны”.

После масштабного вторжения россиянам достались десятки рудников и других перспективных месторождений, однако, по мнению Павла Бовсунивского, борьба за сырьевые ресурсы – вовсе не главный мотив нынешнего конфликта:

“Нет, это не война за минералы. Русские [просто] не признают Украину как нацию, они хотят уничтожить наше государство. Это, скорее, геноцид. Они хотят испепелить всё, что связано с украинством.”

Шахтёры собираются, чтобы послушать президента Владимира Зеленского. Червоноград. Февраль 2020 года. Фото: Алёна Николаевич / Укринформ

Современному обществу нужно всё больше и больше видов полезных ископаемых. И Украина тоже имеет на это право. Но пока с этим приходиться повременить.

“Верю, что потенциал Украины станет очевиден после войны. Украина будет неотъемлемой частью промышленности Евросоюза, что обеспечит Европе глобальное конкурентное преимущество”, говорит Бовсунивский.

Этим летом Евросоюз признал Украину официальным кандидатом на вступление в свои ряды. Впервые в истории это случилось со страной, находящейся в состоянии войны. Это решение демонстрирует повсеместную солидарность с Украиной, но одновременно оно подкреплено геополитическими и экономическими расчётами.

Нападение России заставило весь мир осознать, что очень опасно зависеть от одного-двух источников производства, вне зависимости от того, идёт ли речь о российском газе или украинском зерне.

Производство сырья в Украине

В скобках указано место Украине в мировом рейтинге по данному виду сырья. Столбики демонстрируют долю Украины в мировом рейтинге по данному виду сырья.

Составил: Пекка Мюкканен / HS

Источники: World Mining Data, Комиссия ЕС

По словам Паси Эйлу, все страны Запада сейчас лихорадочно думают над тем, где взять сырьё – особенно критическое и стратегическое – в условиях, когда система его добычи нарушена. Самые большие опасения вызывает Китай с его авторитарностью и непредсказуемостью помноженными на технологическое превосходство в вопросах добычи очень многих минералов.

Эйлу приводит конкретный пример: ни в одной из стран ЕС не производится металлический магний, необходимый для авиационной промышленности. Что касается мирового рынка магния, то на долю Украины приходится 1%, на Россию – 6%, а на Китай – колоссальный результат в 81%.

По мнению Эйлу, Украина действительно дала реальные обещания стать крупным поставщиком сырья для стран ЕС, однако на данный момент все эти планы выглядят весьма туманно. Поскольку сейчас совершенно непонятно – когда закончится война и в каких границах останется Украина.

“Сама по себе война не может забрать ископаемые. Вопрос в том – останутся ли они у украинской власти или Россия приберёт их себе”, говорит финский специалист.

Рудник в Днепропетровской области. Фото сделано в мае 2019 года. Фото: Александра Бутова / Укринформ

Если война когда-нибудь закончится, и Россия будет сама по себе, то у Украины появится огромное количество возможностей. Согласно базе данных World Mining Data, в Украине подтверждено наличие порядка 8800 различных месторождений, содержащих 95 полезных ископаемых, необходимых промышленности. Их стоимость оценивается в триллионы евро.

Например, Украина может стать крупнейшим производителем лития в Европе. Литий абсолютно необходим для производства аккумуляторов. Запасы этого химического элемента, хранящиеся в земле Украины, стоят десятки миллиардов евро, однако он по-прежнему там, в земле. В том числе в районах, где идут боевые действия.

Павел Бовсунивский считает, что в условиях мирного времени первый украинский литиевый рудник можно было бы запустить через 5-7 лет. Конечно, в том случае, если бы нашлось несколько миллионов евро для реализации такого проекта.

Кроме того, Бовсунивский высоко оценивает перспективы использования графита в качестве замены лития для производства аккумуляторов нового поколения. Первый графит был добыт в Украине ещё в 1931 году. По мнению специалиста, в Украине около сотни графитовых месторождений разной степени потенциальной эффективности. На мировом рынке графита доля Украины составляет 1,6%, России – 2,6%, Китая – 79%.

Бовсунивский возлагает большие надежды и на редкоземельные металлы, хотя признаёт, что их утилизация – это сложный в промышленном отношении процесс, неоднозначный с точки зрения экологии.

Паси Эйлу напоминает, что если война закончится, то украинские минералы и другие полезные ископаемые могут стать участниками “гонки ресурсов”, в которой страны Запада проиграют Китаю.

“Как вы знаете, Китай десятилетиями продавал себя в самых разных точках земного шара, самыми разными способами и с самой разной маржой. В том числе, такими методами, которые ни на секунду нельзя представить в Европе”, говорит Эйлу.

Павел Бовсунивский добавляет, что война подвесила над многими горнодобывающими проектами знаки вопроса, однако в конечном итоге жизнеспособность каждого из них будут определять рыночные механизмы.

Инвесторам нужна максимальная прибыль от своих вложений, а отрасль ищет надёжные цепочки поставок, которые будут работать в следующем десятилетии и далее. Бовсуновский в это верит. Теперь в это должны поверить и остальные.

“Мы верим в нашу победу и в нашу армию. Мы ещё победим!”, говорит специалист.

Статья впервые опубликована 28.12.2022.

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