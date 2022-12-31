Война повлияла на атмосферу на островах, рассказывает член некоммерческой организации “Резервисты Аландов” Хенрик Рундквист. Некоторые жители готовятся к обороне.

В этом году жители Аландских островов заинтересовались вопросами добровольной территориальной обороны.

В провинции появилось новое объединение: “Резервисты Аландов”. Его первое заседание прошло всего месяц назад, в ноябре. Крупнейшая финская национальная оборонная организация Союз резервистов, а также ВС Суоми дали добро на создание этой организации на островах.

“Большой интерес и большие обязательства!”, написал по-шведски председатель организации Йонас Бак в её твиттер-аккаунте.

6 декабря, в День независимости новое объединение резервистов вручило цветы ветеранам, а также приняло участие в церемонии возложения венков. На Аландах сейчас живут семь ветеранов войны: один мужчина и шесть женщин.

“Это было для нас очень важно. Думаю, что ветераны тоже это оценили. И такое случилось впервые. Раньше на Аландских островах не было никаких резервистов”, рассказал член правления нового объединения Хенрик Рундквист.

В планах организации – семинар или панельная дискуссия на актуальную тему. Например, о текущем статусе Аландских остров. Их хотят провести в апреле следующего года в Национальный день ветеранов.

Рундквист говорит, что нападение России на Украину “чрезвычайно” повлияло на атмосферу на островах.

“Я бы сказал, что до начала российского вторжения многие бы неоднозначно отнеслись к появлению объединения резервистов или к тому, что некоторые жители Аландских островов стали проходить обучение в добровольной организации Национальной ассоциации обучения обороны Финляндии.”

Теперь же, по словам Рундквиста, он слышит только положительные отзывы о создании союза резервистов.

“Люди поняли, что мир изменился. На Аландах обсуждают то, как организована наша оборона. Как я могу принять в этом участие? И что нужно делать, если что-нибудь произойдёт?”

Вообще, Рундквист – типичный аландский мужчина: срочную военную службу он не проходил. Он живёт со своей семьёй на островах и работает директором по закупкам в частной скандинавской инвестиционной компании.

Рундквист говорит, что всегда интересовался военной историей Финляндии и вопросами национальной обороны. Ещё будучи школьником, он планировал пойти в армию. Однако затем получил работу за границей, и этот вопрос закрылся сам собой.

“Тогда Земля была достаточно мирным местом. Добрососедские отношения выстраивались по всем направлениям. Это оказалось несвоевременным.”

Ситуация изменилась в 2008 году, когда война разгорелась в Грузии.

“Мы жили тогда в Лондоне”, вспоминает Хенрик. ”Я сказал жене, что если нечто подобное случится в Финляндии, то я не хочу оставаться в стороне.”

Нападение России на Украину, по его словам, ещё больше обострило это чувство.

“Я хочу помогать по мере возможностей, а не просто перечислять Украине деньги. Я хочу делать что-то для защиты Финляндии.”

Единственным шведоязычным подразделением ВС Финляндии является бригада Уусимаа в Таммисаари. Там готовят солдат береговой охраны. На фотографии учения “Единый трезубец” в Норвегии четыре года назад. Фото: Эмилия Анунди / HS

Согласно законодательству Финляндии, граждане, проживавшие на Аландских островах до достижения ими 12-летнего возраста, освобождаются от призыва на воинскую службу. Однако каждый год около десятка аландцев идут служить по собственному желанию.

Все они после этого зачисляются в резерв на случай военного времени и могут получить приказ о направлении на переподготовку. Однако есть нюанс: принимать участие в подобных учениях они не обязаны. Дело в том, что по законам Финляндии, жители Аландов освобождаются от воинской обязанности.

В общем получается, что службу нести можно, а воинской повинности нет. Впрочем, в окружном суде Юго-Западной Финляндии не смогли припомнить случая, чтобы кто-нибудь из аландцев обращался сюда для того, чтобы воспользоваться своим правом отказаться от военной переподготовки.

Итак, что же делать Аландским островам, если вдруг случится нечто крайне нежелательное?

“Я доверяю финским властям. Уверен, что у них есть хороший и надёжный план на случай, если что-нибудь произойдёт”, отвечает Хенрик Рундквист.

Насколько велика готовность жителей Аландов защищать свой край?

“Конечно, я могу говорить только за себя. Лично я готов делать абсолютно всё, что будет необходимо властям. Если надо будет поделиться с кем-то едой – я сделаю это. Если надо будет взять в руки автомат – я тоже это сделаю. Хотя надеюсь, что для этого всё же найдутся более подходящие кандидатуры, чем 42-летний магистр делового администрирования. Я от многих слышал, что если будет требоваться сидеть с винтовкой где-нибудь в кустах, то вот есть мы, и мы готовы.”

Хенрик Рундквист называет себя “истинным аландцем”, для которого добровольная работа в области национальной обороны “в новинку”. Фото: Калле Копонен / HS

В этом году курсы добровольцев Национальной ассоциации обучения обороне были переполнены.

Юго-Западное отделение объединения в сентябре организовало на шведском языке базовый курс боевой подготовки в общине Сякюля. Шведоязычные инструкторы приехали в том числе из Остроботнии.

В курсах выходного дня приняли участие 53 человека; 47 из них были аландцами. 12 из них имели за плечами опыт военной службы.

Изучали военную технику и методы защиты, учили обращаться с оружием и средствами связи, объясняли принципы оказания первой медицинской помощи, а также противотанковой обороны с помощью минирования.

Сообщается, что участники курсов были действительно мотивированны и полны энтузиазма. Ответные отзывы со стороны обучающихся тоже излучали воодушевление.

В следующем году планируется продолжение курсов на шведском языке. Объединение Национальной ассоциации обучения обороне будет всё активнее работать со шведоязычным меньшинством, особенно в Остроботнии и на Юго-Западе.

“Это было прекрасное, отлично организованное мероприятие. Нам по-настоящему понравилось”, вспоминает курсы Хенрик Рундквист, который принимал в них участие.

“Всё было на шведском. Даже финноязычная группа сотрудников общалась на шведском, когда мы её встретили. Хотя их шведский, я думаю, был не лучше, чем финский в исполнении жителя Аландов. Все были очень доброжелательны. Мы это сильно ценим.”

Однако Рундквист обращает внимание, что не все участники курсов добровольной обороны проявляли интерес к деятельности новоявленного объединения резервистов.

“Зато у них была возможность посмотреть на то, как обстоят дела в финской армии: что это не угроза, а наоборот – наша безопасность. И что она готова защищать в том числе и Аландские острова.”

На Аландах, которые являются демилитаризованной зоной, есть и те, кто осуждает появление в прибрежных водах, например, финских военных кораблей.

Однако многие часто забывают о том, что во время последней войны острова не были ни нейтральными, ни безоружными. Мировые войны всегда приводили на архипелаг солдатов.

Рундквист подчёркивает, что демилитаризованный статус Аландов является важной частью идентичности многих местных жителей.

“Конечно, это необходимо уважать и к этому надо внимательно относиться. Впрочем, есть и другие. Которые считают, что безопасность обеспечивает армия.”

Рундквист называет “значительным сдвигом” тот факт, что в определённых кругах статус Аландских островов начал подвергаться сомнению. Однако он уверен, что инициатива должна исходить от самих жителей и подчёркивает, что новое объединение резервистов не будет поднимать этот вопрос.

“Я думаю, что нам надо налаживать больше связей. Я вижу, что объединение Национальной ассоциации обучения обороны Финляндии и наша ассоциация резервистов играют важную роль в привлечении людей. Мы помогаем им понять, что они сами могут принимать участие и делать важные дела. Лично я всячески приветствую финскую армию”.

У России на Аландах есть консульство. Формально оно по-прежнему отвечает за контроль над демилитаризованным статусом архипелага. Как это воспринимать?

“Надо бы, конечно, задуматься: какова миссия консульства и почему оно здесь существует? Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы Россия контролировала демилитаризацию? Это можно обсудить. Думаю, что необходимость в визовых услугах на Аландах крайне низка.”

Статья впервые опубликована 29.12.2022.

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