Этот материал был опубликован на финском языке днём 31 декабря в рамках серии “Письма из России”. Практически с самого начала войны HS следит за тем, как вторжение в Украину отражается на повседневной жизни обычных россиян. Имена авторов не публикуются по соображениям безопасности.

0 часов, 0 минут, 0 секунд... Начинается бой кремлёвских курантов. По всей стране россияне поднимаются из-за стола и чокаются друг с другом шампанским. Желательно осушить бокал до того как прозвучит последний, двенадцатый, удар. Ничего особенного, просто хорошая примета.

Затем раздаются первые аккорды государственного гимна. Наступил Новый год, самый главный российский праздник.

Но что будет происходить непосредственно перед описанной выше сценой? Какую картинку будут транслировать все телевизоры страны? Правильно: новогоднюю речь президента. Эту традицию не нарушила даже война.

В Новый год Путин приходит в дома всех россиян.

Можно сказать, что заложена она была ещё в 1941 году. В последний день первого года Великой Отечественной войны председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин обратился к согражданам с речью. Разумеется, по радио.

В современном – телевизионным – варианте она появилась в канун 1971 года. В исполнении Леонида Брежнева. Правда, до регулярности было ещё далеко. В последующие годы многие руководители Советского Союза находились в таком плачевном состоянии здоровья, что очень часто новогодние поздравления зачитывали либо начальники рангом пониже, либо – и вовсе дикторы программы “Время”.

Михаил Горбачёв сделал ежегодное обращение постоянной традицией. Дважды – в 1986 и 1988 годах – происходил настоящий прорыв. Вместе с главой советского государства к советским людям обращался тогда и президент США Рональд Рейган. Например, в 1988-м он озвучил планы по ядерному разоружению, а ещё произнёс следующие слова:

“Мы, американцы озабочены – и я знаю, что вы тоже – бессмысленными военными конфликтами в разных частях света. В некоторых случаях местные режимы при поддержке иностранной военной силы угнетают собственный народ, поднимая таким образом волну сопротивления и распространяя войну за пределы своих границ. Слишком много матерей – в том числе советских матерей – льют слёзы над могилами своих сыновей”.

После распада Советского Союза кто только не поздравлял россиян с Новым годом. Это были сатирики и музыканты (например, Михаил Задорнов в 1992-м или Алла Пугачёва в 1995-м, глава финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди в 1994-м и даже кукла Бориса Ельцина из одноимённого сатирического шоу ву 1999-м. На канале “MTV Россия” в сей почётной роли выступали Бивис и Батт-хед.

Алла Пугачёва поздравляет с наступающим 1995-м. Скриншот с ТВ-экрана.

Кукла Бориса Ельцина поздравляет с наступающим 1999-м. Скриншот с ТВ-экрана.

Однако затем наступила эра Владимира Путина.

Постепенно последние минуты старого года стали на российском телевидении одинаковыми. Абсолютно все телеканалы – в том числе детские и спортивные – начали транслировать “шоу одного актёра”. Вернее, президента. В последние годы к этому тренду присоединилось и радио. Включая обычные музыкально-развлекательные станции FM-диапазона.

Речь 31 декабря 2021 года стала на тот момент рекордной. Она продолжалась 6 минуты и 22 секунды. Впрочем, в этот раз Путин превзошёл сам себя и вещал ровно 9 минут.

Речь Путина 31 декабря 2022 года стала рекордной. Скриншот с ТВ-экрана.

В отличие от традиционных видов Кремля, на этот раз фоном служили люди в военной форме. Я насчитал 19 человек. Мужчины и женщины. Некоторые со свежими медалями, некоторые (в верхнем ряду) – с “обрезанными” головами.

Сообщалось, что запись производилась в штабе Южного военного округа, однако проверить эту информацию, разумеется, невозможно.

Что же касается самих слов, то у людей с либеральными ценностями они могли вызвать только раздражение, а вот скуку наверняка вызвали вообще у всех. Ничего нового. Всё это мы уже неоднократно слышали.

По мнению господина Путина, 2022 год “отделил мужество и героизм от предательства и малодушия”. “Запад врал о мире, а готовился к агрессии”. Ну, и, конечно же, Запад, по его мнению, поддерживал и продолжает поддерживать украинских неонацистов. Ещё одна ложь, думаю, была очевидна даже для “Z-людей”: президент сказал, что в уходящем году наблюдалась “мощная консолидация нашего общества”. Хотя все мы прекрасно видим, что российское общество, наоборот, никогда раньше не было столь разобщено. По крайне мере, в нынешнем тысячелетии – точно.

8 из 9 минут обращения были посвящены войне, которую здесь по-прежнему называют “специальной военной операцией”, даже несмотря на десятки тысяч погибших с обеих сторон.

Не считая небольшого срока президенства Дмитрия Медведева, никого кроме Путина россияне в этом тысячелетии под Новый год и не слышали. А поскольку Новый год – это время чудес и мечтаний, то почему бы не пофантазировать над другими кандидатами?

Хотя фантазия получается какая-то скудная. В голову приходят разве что Рамзан Кадыров на фоне мечети в Грозном или Евгений Пригожин из тюремного дворика. Алексей Навальный кажется куда более привлекательным вариантом, однако его мы, увы, привыкли видеть тоже в тюрьме. С противоположной от Пригожина стороны решётки.

Что ж остаётся верить в лучшее и скучать по Бивису с Батт-хедом.

Статья впервые опубликована 31.12.2022.

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