Они публично критикуют тех, кого считают виноватыми в военных поражений. И набирают за счёт этого популярность.

Блогер-националист Роман Антоновский во время концерта в Москве в конце ноября. Фото: Александр Неменов / AFP

Раньше считалось, что националистические группировки представляют определённую опасность для нынешней российской власти. Война в Украине изменила ситуацию.

Националисты стали публично критиковать тех, кого они сами считают виновными в неудачах на поле боя. Они выражают недовольство военачальниками, призывают к всеобщей мобилизации и даже применению ядерного оружия.

Одним из тех, чья популярность на фоне войны значительно выросла, стал блогер и публицист Роман Антоновский. После начала вторжения он стал появляться в публичном поле значительно чаще, чем раньше.

“Патриотизм – это новый российский тренд”, произносит 42-летний маркетолог перед тем как прочитать со сцены стихи националистического характера во время патриотического концерта в Москве.

Националисты, которые совсем недавно считались маргиналами, теперь стали очень полезными для верховной власти: они отчаянно поддерживают войну, а это именно то, что нужно Кремлю.

Научный руководитель “Левада-центра” социолог Лев Гудков в интервью AFP рассказал, что националисты требуются российскому правительству для продвижения идеи поддержки “спецоперации”. Согласно результатам проведённого центром опроса, 78% россиян считают, что они живут в великой стране, которую окружают враги. Растущее ощущение мировой изоляции России – то чувство, на котором с удовольствием “сыграют” новые патриоты.

В своём блоге и выступлениях по радио Антоновский называет Российскую Империю последним оплотом традиционных ценностей. По отношению к западным странам он использует ругательство “либеральный”, а Россию требует очистить от русофобии и провести национализацию СМИ.

В августе, во время похорон дочери “идеолога русского мира” Александра Дугина Дарьи рост влияния националистов ощущался особенно остро. Дугина погибла из-за взрыва заминированного автомобиля. Россия обвинила в этом теракте Украину, однако последняя отрицает свою причастность.

Сотни людей пришли попрощаться с Дарьей Дугиной в Москве. Соболезнования поступили со всех сторон: в том числе из Кремля, от Владимира Путина.

Раньше основным ретранслятором идей блогеров и журналистов с ультраправыми взглядами были социальные сети. Теперь им дают много времени на государственных российских телеканалах.

19-летний студент Валерий Романов говорит, что многие люди его поколения интересуются историей России и националистической идеологией отчасти потому, что хотят лучше разобраться в текущих событиях.

“Национализм – это необязательно экстремизм. Это – высшая форма патриотизма”, заявил он в интервью AFP.

Романов работает в издательстве “Чёрная сотня”, названном так в честь знаменитого русского националистического движения начала прошлого века. Он говорит, что двое его друзей взяли академический отпуск на год, чтобы уехать воевать в Украину. Сам же Романов собирал пожертвования для покупки лекарств, продуктов и одежды российским солдатам.

27-летний Данил Махницкий, который называет себя “национал-демократом”, основал движение “Общество.Будущее”. Среди прочего, оно тоже собирает пожертвования для российской армии.

“Европа думала, что санкции заставят нас свергнуть Путина. Но они имели обратный эффект: настоящий подъём российского патриотизма”, говорит Махницкий.

И добавляет, что не испытывает иллюзий относительно истинных причин благожелательного отношения властей к его организации:

“Это брак по расчёту. Как только будет подписан мирный договор, сделка закончится”.

Социолог Лев Гудков обращает внимание, что хотя рост национализма сейчас на руку российскому правительству, не только оно получает от этого выгоду.

“Этот империалистический шовинизм может быть очень опасен. Он вообще может стать доминирующей силой в стране, если гражданское общество слишком слабо.”

Статья впервые опубликована 1.1.2023.

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