Русские не понимают – против кого они воюют

“То ли против украинских фашистов, то ли против США”, объясняет финский эксперт. А другой специалист рассказывает о том, как появляются и распространяются слухи вокруг этой войны.

Россия рассчитывала на маленькую победоносную войну и захват Киева дня за три. К настоящему моменту боевые действия продолжаются уже более 300 дней, а Украина успешно сопротивляется.

Наступление нового года – серьёзный рубеж. Который заставляет задуматься над дальнейшими перспективами и Москву, и Киев. В конце декабря появились слухи, что Россия планирует оставить город Кременная Луганской области, который был захвачен ещё в апреле.

Выпускник и аспирант Хельсинского университета Джон Хелин, постоянный эксперт HS в вопросах нынешнего конфликта в Украине, считает подобное развитие событий маловероятным.

“В северо-западной части города, скорее, Россия оттеснила Украину немного западнее. В лесах к югу от города Украина и впрямь, похоже, находится достаточно близко к его границам. Однако слухи об освобождении поступают из достаточно сомнительных источников”, заявил он в специальной студии HS, посвящённой Украине.

По-настоящему серьёзных новостей с фронта не приходило достаточно давно.

"В Бахмуте и на севере Луганщины продолжаются затяжные бои в одних и тех же районах. Уже месяцами.”

4 декабря 2022 года. Разрушенной мост в Кременной. Россия захватила город в апреле и пока никаких признаков отвода войск не наблюдается. Фото: Сергей Моргунов / Getty Images

Позитивные слухи часто распространяются со скоростью снежного кома, так как многие источники, не заслуживающие особого доверия, начинают их активно подхватывать.

“Слух вроде информации об освобождении Кременной обычно исходит от одного канала, который ориентируется либо на домыслы, либо на один-единственный источник, либо на неточно нарисованную карту [боевых действий]. Затем его подхватывают другие ненадёжные ресурсы, и слух начинает циркулировать.”

При этом мало кто из них занимается проверкой источников. Вскоре первоисточники, в свою очередь, замечают, что их слухи активно ходят в народе и делают вывод, что, возможно, это вовсе и не слух, а правда.

“В разгар всего этого авторитетные эксперты начинают иногда анализировать слухи, после чего они уже попадают в серьёзные СМИ”, объясняет Хелин.

В понедельник Украина заявила, что при обстреле Макеевки погибло около 400 российских солдат. Россия подтвердила факт атаки, но насчитала всего 63 убитых.

“Существует две диаметрально противоположные оценки: Украины, которая публикует максимально возможные цифры, и России, которая, наоборот, пытается их занизить.”

Россия действительно понесла очень чувствительные потери на своей территории. В прошлом месяце авиабаза в Энгельсе трижды подвергалась различным атакам, после чего, как сообщается, была вынуждена увести свои стратегические бомбардировщики в более безопасное место.

Учитывая, что эти нападения произошли в 600 километрах от границы с Украиной, возникли большие сомнения в эффективности российских ПВО.

Джон Хелин предполагает, что “у России могут быть ограничения на удары по неопознанным целям в собственном воздушном пространстве, чтобы не сбить гражданские самолёты или собственную военную авиацию. Для подобной атаки требуется приказ сверху”.

Кроме того, Украина могла использовать беспилотники собственного производства, которые менее заметны для радаров, чем советские аналоги.

“Главное в этих атаках – то, что Украина в принципе на них способна. Это заставляет Россию перегруппировываться и отправлять свои силы ПВО вглубь собственной территории”, объясняет Хелин.

“Эти ресурсы оттягивают прямо с фронта.”

5 декабря 2022 года компания Maxar сделала аэрофотоснимок российской авиабазы в Энгельсе, где были дислоцированы стратегические бомбардировщики. Фото: Maxar

Боевой дух в тылу президент России Владимир Путин пытался поднять своей рекордной по продолжительности новогодней речью. Жертвы не напрасны, говорил он.

Кристина Сильван из финского Института внешней политики сравнила это выступление с обращением военного генерала. Она считает, что красной нитью через всю речь проходила мысль о том, что война будет продолжаться и для её победного завершения понадобится поддержка всего народа. При этом Сильван обращает внимание, что активных сторонников войны в России немного – всего около 17%.

"Соцопросы показывают, что россиянам до сих пор даже не до конца понятна причина украинской войны: то ли она идёт против украинских фашистов, то ли – против США.”

В то же время, новогоднее обращение президента стало первым после отмены серии других публичных выступлений в конце года. Сильван считает, что Путину, о состоянии здоровья которого ходят разные слухи, короткая речь в последний день года даётся значительно легче, чем многочасовые телевизионные передачи.

“Чтобы не случилось неприятных сюрпризов.”

В Новый год многие россияне больше смотрели на военных, чем на президента. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ

Статья впервые опубликована 3.1.2023.

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