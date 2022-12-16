Россиян, воюющих на стороне Украины, не так много. Однако их политическая значимость крайне высока. Материал подготовлен на основе информации агентства AFP.

50-летний петербургский физиотерапевт Цезарь воют на стороне Украины в легионе “Свобода России”. Журналисты AFP встречались с ним 26 декабря в селе Долина. Фото: Самир Аль-Думи / AFP

Для россиян, воюющих на стороне Украины, секретность – один из главных вопросов.

Дислокация легиона “Свобода России” и его численность не разглашаются, а все публичные комментарии предварительно проходят строгую проверку. Об этом рассказал в интервью информ-агентству AFP один из бойцов подразделения.

Пресс-офицер легиона (он носит позывной Цезарь) идёт вдоль разрушенного православного храма в селе Долина, которое находится в Славянском районе Донецкой области Украины. Россиян выгнали из этого населённого пункта осенью.

Из руин выглядывает позолоченный купол луковичной формы, декоративный лев и даже иконы. Эта разруха наглядно демонстирует “ценности Путина”, говорит Цезарь журналистам AFP.

“Я не воюю против своей родины. Я воюю против режима Путина, против зла”, объясняет он на смеси русского и английского.

“Я – не предатель. Я настоящий – патриот России, который думает о будущем страны.”

Цезарь на фоне руин правослоавного монастыря в Долине. Фото: Самир Аль-Думи / AFP

Российский легион, сформированный в начале войны, является частью иностранных добровольческих подразделений ВСУ. На его эмблеме – сжатый кулак и слова “Россия” и “Свобода”.

В интервью AFP Цезарь рассказал, что в легионе состоят сотни россиян, которые после двухмесячной подготовки были отправлены на Донбасс, который Кремль отчаянно пытается завоевать.

Некоторые из них в момент записи интервью сражались на передовой в районе Бахмута. Обычно они служат в артиллерийских расчётах под командованием украинских военных.

“Они мотивированные и профессиональные бойцы, которые качественно делают свою работу”, сообщил AFP на условиях анонимности один из украинских офицеров.

Он добавил, что для проверки соответствия все добровольцы прошли несколько собеседований, психологических тестов и даже исследование на полиграфе.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, главная значимость легиона “Свобода России” – отнюдь не на полях сражений:

“Они принимают участие в войне, но в силу своей относительной малочисленности не могут оказать на её ход значительное влияние.”

“В политическом смысле их значимость куда выше. Для Украины хорошо, что она может показать [всему миру], что есть россияне, которые поддерживают свободу и демократию, и воюют на правильной стороне.”

Легион публикует в соцсетях пропагандистские видеоролики и утверждает, что получает тысячи заявок от потенциальных добровольцев.

У каждого из бойцов – свои причины вступления в это формирование, у некоторых они не политические, а личные.

Когда началась война член подразделения с позывным Тихий вместе со своей женой-украинкой гостил у её родственников в Киеве.

“Она не поняла бы, если бы мы остались в России”, сказал AFP мужчина, который недавно разменял пятый десяток.

41-летний россиянин Тихий вступил в легион, потому что его жена – украинка. Журналисты AFP встречались с ним 26 декабря в селе Долина. Фото: Самир Аль-Думи / AFP

С российской частью своей семьи после начала вторжения он практически не общался:

“Им прополоскали мозги. Но я знаю, что они волнуются за меня.”

Что касается друзей Тихого, то они, по его словам, “сидят в России на своих диванах и повторяют: “Мы освободим Украину”. Мужчина считает российских солдат врагами, однако получить украинское гражданство он сможет только после окончания войны.

“Пока что у меня вражеский паспорт.”

На плече Тихого - эмблема легиона “Свобода России”. Фото: Самир Аль-Думи / AFP

До войны пресс-офицер легиона Цезарь работал в Санкт-Петербурге физиотерапевтом. Себя он называет “правым националистом”, который придерживается мнения, что режим Путина можно свергнуть только силой.

Российских солдат он называет марионетками:

“Русские не хотят ничего видеть и слышать.”

“Россия умирает. Съездите в деревню: посмотрите на алкоголиков, наркоманов, преступников... Люди страдают.”

Винит в этом он десятилетия правления Путина.

“Его система, его правительство, его помощники. Это всё – г... . Это неудачники, коррупционеры и воры, которые живут только ради денег и собственного удовольствия. Так нельзя управлять страной!”

В начале войны Цезарь перевёз семью в Киев. Он считает, что теперь может говорить свободно, потому что в Украине, по его мнению, семья находится в большей безопасности, чем в России.

“Да, они тоже живут в холоде и под страхом бомбёжек, но они согласны с моей позицией.”

Статья впервые опубликована 4.1.2023.

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