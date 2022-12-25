Ржавые, сожжённые, изогнутые и дымящие обломки автомобилей, на которых видны следы от пуль. Внутри – огонь и клубы дыма. Как будто машины взорвали совсем недавно...
Всего год назад эти автомобили радовали своих владельцев и разъезжали по улицам Бучи, Гостомеля и Ирпеня.
До тех пор, пока не пришла война, которая разрушила надежды и лишила имущества. Люди были вынуждены бежать, имущество досталось оккупантам. Когда захватчикам пришлось отступить, вскрылись истинные масштабы катастрофы.
Теперь эти машины – “Джип” Анны Денисовой, “Волга” Алексея Кабанца, “Ауди” Александра Ковальчука и “Мини” Татьяны – стали частью хельсинского пейзажа в рамках перформанса чешского дизайнера Максима Вельчовского.
Его экспонат называется Физическая возможность смерти в сознании живущего. Он выставлен в самом центре, возле Хельсинского Дома музыки в рамках традиционного светового арт-фестиваля Lux Helsinki, который проходит с 4 по 8 января.
С каждым автомобилем связана личная история. Её тоже можно прочитать.
“5 марта русские зашли в Ирпень, поэтому мы решили бежать через Романовский мост”, пишет, например, Алексей Кабанец.
”К сожалению, у нас не было бензина. С этим ничего нельзя было сделать, поэтому мы решили оставить машину и пойти пешком. <...> Уже вечером я узнал от соседей, что после нашего ухода случился тяжёлый разрушительный обстрел. Наш дом и соседний были повреждены. Как раз с соседнего и свалилась горящая крыша на нашу машину, которая и подожгла её. Сейчас на остатках машины можно увидеть надпись “К 22-3", что означает “Киевская улица, дом 22-3". Её сделали наши соседи, чтобы автомобиль можно было впоследствии опознать.”
Максим Вельчовский говорит, что главная цель его работы – продемонстрировать какой реальной может быть война в центре города. Такого как, например, Хельсинки.
“Первая мысль сделать подобный перформанс появилась у меня после того, как я прочитал в Фейсбуке посты некоторых чехов о том, что война якобы идёт только в Донецке и Луганске, а у остальных украинцев никаких проблем нет: они смотрят войну по телевизору и отдыхают на своих дачах”, рассказал дизайнер.
В Хельсинки творения Вельчовского приехали из его родной Праги. Они выставлялись там в октябре в рамках фестиваля “Сигнал”, который заказал эти работы на свой 10-летний юбилей. “Сигнал” посвящён современным трендам в цифровом и световом искусстве.
“Сигнал” всегда в курсе последних веяний и новейших экспериментальных технологий. Там обычно царит приятная фестивальная атмосфера: народ гуляет по городу, иногда попивая пивко. Там были выставлены и мои горящие машины”, рассказывает Максим Вельчовский.
Благодаря таким экспонатам люди могут получить представление о том, в какой реальности живёт страна, находящаяся в состоянии войны. А также о последствиях этой войны. Художник говорит, что в Праге многие останавливались, чтобы прочитать тексты об этих машинах и их владельцах – и отходили взволнованные. Автомобили для перформанса были специально отобраны именно из тех районов, где оккупанты проявили особую жестокость по отношению к местному населению.
“Фейсбук и телевидение не могут дать реальное представление о ситуации. Как это ни прискорбно, но многие устали думать о войне, которая продолжается уже почти год.”
“Люди думают, что Украина далеко от нас, в каком-то другом мире, хотя это совершенно не так. Тем более, что в Чехии большая украинская диаспора. Многие из них десятилетиями жили и работали в Чехии, а сейчас уехали на фронт защищать Украину.”
Название работы намеренно отсылает к одному из самых известных произведений современного искусства – работе английского художника Дэмьена Хёрста Физическая невозможность смерти в сознании живущего. В ней мёртвая тигровая акула плавает в резервуаре с формальдегидом.
Вельчовский в названии своего произведения убрал всего две буквы: вместо “физической невозможности смерти” получилась “физическая возможность”.
В работе Хёрста важную роль играет мёртвая акула, которую зрители поначалу обычно не замечают. Поэтому люди могут не отождествлять себя с грозным хищником, точно так же как смерть кажется нам чем-то очень далёким.
Вельчовский преследует противоположную цель: его работа состоит из знакомых, но полностью уничтоженных транспортных средств. Поэтому мысли о смерти, о живых и погибших людях, неизбежно появятся в голове практически у каждого.
“Сгоревшие машины в моей работе – это свидетельство ужасов войны, которая идёт совсем рядом. И они выглядят здесь точно так же, как подразумевал Дэмьен Хёрст в своём произведении”, объясняет автор.
Помимо Физической возможности смерти в сознании живущего в рамках фестиваля Lux Helsinki в финской столице представлены и другие работы. Их можно увидеть не только в центре, но и в других районах – Руохолахти и Сувилахти, а также в культурных центрах Хельсинки и Коркеасаари.
Основные даты фестиваля – 4-8 января. Однако две работы останутся в Хельсинки до конца месяца. Это Аналемма Ясухиро Чиды (она выставлена в художественной галерее современного искусства Muu) и Танцы в темноте финской художницы Ирины Потт, которые входят в дополнительную программу фестиваля. Их можно увидеть в окнах Шведского театре на Эспланаде.
В самом центре после просмотра Физической возможности смерти в сознании живущего около входа в Дом музыки, удобно прогуляться через Ярмарочную площадь (где демонстрируется работа команды авторов Collectif Coin Абстракция) в сторону залива Тёёлёнлахти и дальше к Олимпийскому стадиону, где на стене и башне музея спорта Tahto можно увидеть Лицо города в исполнении финских художников Маури Ахолы и Теему Кокконена.
В районе Руохолахти выставлена, в частности, инсталляция Рост голландской арт-группы Hypar Collective, а также видеопроект Бирюза Анны Нюккури и Кайсу Койвисто (Финляндия).
В Сувилахти – Платья Тай Гон Кима (Южная Корея) и Великий совет нерешительности Ромэна Тардю (Франция).
Статья впервые опубликована 4.1.2023.
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