Раньше Владимир Путин преуменьшал влияние развязанной им же войны на жизнь российского народа. Теперь президент, наоборот, готовит его к затяжной борьбе и большим жертвам.

Фотография сделана во время записи новогоднего обращения Путина. Существует версия, что некоторые военные, которые здесь служат фоном для президента, до этого уже позировали вместе с ним в качестве гражданских лиц. Фото: Михаил Климентьев / Zuma

Президент России Владимир Путин готовит свой народ к затяжной войне.

Традиционное новогоднее обращение было практически целиком посвящено боевым действия в Украине, которые он начал в прошлом феврале.

Отчаянное сопротивление Украины явно выводит Путина из себя. Поэтому он заявил, что там идёт война против Запада, который мечтает об ослаблении и развале России. Соответственно, в Украине Россия якобы борется за собственное существование. Чтобы сделать выступление особенным, одетый в гражданский костюм Путин декламировал свои постулаты на фоне толпы военных. Это сильно контрастировало с зимними видами Москвы, которые являются традиционным фоном новогодних речей.

В ту же ночь Украина нанесла ракетный удар по ПТУ в Макеевке на востоке Украины, в котором оккупационные власти разместили своих призывников. Минобороны России подтвердило атаку и сообщило о десятках погибших военных. Итоговая российская оценка в 89 жертв значительно ниже данных украинской стороны. Однако удивительно, что Кремль в принципе признал факт больших потерь. Впрочем, вину за случившееся в министерстве возложили на самих военных.

Изменения налицо. Несколько месяцев московское руководство пыталось убедить простых россиян, что нападение на соседнюю страну (которое здесь называют “специальной военной операцией”) не повлияет на их жизнь и находится под полным контролем. Иллюзия развеялась осенью вместе с объявлением “частичной мобилизации”, однако даже тогда делали вид, что всё идёт по плану. Теперь главный посыл звучит иначе: победа неизбежна, но ради неё придётся терпеть тяжёлые времена и большие жертвы. Следующим месседжем, видимо, будут жертвы, но уже без победы.

Масштабное вторжение, начатое Путиным 10 месяцев назад, явно пошло совершенно не так, как ожидалось. Выяснилось, что российская армия – это всего лишь шайка головорезов и насильников, чья военная мощь оказалась значительно слабее, чем все думали.

На Западе нынешние деяния России запомнят надолго. Ведь они подтолкнули наши страны к объединению и окончательному снижению зависимости от российских энергоресурсов. Одновременно ослабли позиции России и на постсоветском пространстве. Другим странам этого региона наглядно продемонстрировали природу российского империализма и относительную слабость российской армии.

А вот внутри страны ситуация кажется стабильной. По крайней мере, со стороны. Российская экономика оказалась прочнее, чем ожидалось. Хотя официальные данные, конечно, ненадёжны, а перспективы на будущее выглядят мрачновато.

Все протесты были жестоко подавлены, а новые законы окончательно превратили Россию в тоталитарное государство. Одновременно власть отпустила из страны сотни тысяч противников Путина, по ходу дела заклеймив их предателями. Пассивное большинство активно накачивают пропагандой, основанной на великодержавной ностальгии, империалистическом мировоззрении и вере в победу. Беспощадность, которую Россия проявляет к украинцам в том числе и от их имени, это самое большинство, похоже, не слишком беспокоит.

Однако на самом деле, истинную прочность нынешнего российского уклада оценить, как обычно, весьма непросто. Так же как спрогнозировать время и причины возможного общественного подъёма. Главными союзниками Путина за время его длительного правления были равнодушие и политическое невежество большинства. С этим всё в порядке. По крайней мере, пока.

Россия живёт сейчас в обстановке, когда она не может выиграть развязанную ею войну, но и морально не готова её проиграть.

Путину приходится выдумывать глобальную войну против Запада, потому что иначе получается, что героическая борьба идёт всего лишь против одной-единственной Украины. Как-то неловко для великой державы... Впрочем, не исключено, что сам Путин действительно верит в священную борьбу против западного мира. Когда он приравнял инакомыслие к измене, правительство стало лояльным и заискивающим. Одновременно укрепились позиции самых радикальных представителей власти.

Это не только угроза применения ядерного оружия. Но не исключено, что это ещё и понимание того, что победа невозможна. Ради того, чтобы её достигнуть руководство готово сколь угодно долго жертвовать любым количеством российских мужчин.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 7.1.2023.

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