Возможные поставки в Украину танков “Леопард 2” – один из главных вопросов европейской политики безопасности в начале 2023 года. На вооружении финской армии тоже есть эти современные боевые машины. Планирует ли Суоми передавать “Леопарды” Киеву? Журналисты HS задали эти вопросы новому министру обороны и председателю парламентского комитета обороны.

Финские “Леопарды” во время учений сухопутных войск в Ниинисало. Фото: ВС Финляндии

Если в Европе будет принято принципиальное решение помочь Украине танками “Леопард 2”, Финляндия могла бы передать обороняющейся стране несколько таких боевых машин.

“Поставки Украине такого оружия, как бронетехника, должны осуществляться под руководством крупных стран НАТО: Германии и Франции. После этого свою позицию по данному вопросу может выработать и Финляндия”, заявил председатель комитета обороны Эдускунты Антти Хяккянен.

“Ведущие страны НАТО руководят поставками, потому что именно они несут основную ответственность за предоставление этой помощи. Мы же в Финляндии никогда не должны забывать о собственной политике безопасности. Ведь наша страна граничит с Россией”, добавил он.

“При этом главную роль в принятии решения о том, какие именно материалы могут быть предоставлены Украине, играет оценка Министерства обороны Финляндии.”

Председатель комитета обороны парламента Финляндии Антти Хяккянен. Фото: Сеппо Кярки / IS

Украина очень надеется на то, что Запад предоставит ей танки типа “Леопард 2”. Возможные поставки этих машин из Финляндии в минувшие выходные активно обсуждались в Украине. Этот вопрос, в частности, затронули журналисты MTV Uutiset.

Основная боевая задача “Леопардов” – уничтожать аналогичную боевую технику противника. Появление таких танков в ВСУ дало бы украинцам серьёзное технологическое преимущество перед врагом.

В настоящий момент одно из главных препятствий – отсутствие согласования со стороны Германии. Считается, что для передачи танков немецкого производства требуется заручиться немецкой поддержкой.

При этом Антти Хяккянен подчёркивает, что Германия в вопросе предоставления военной помощи Украине ориентируется на общеевропейский консенсус:

“Германия напомнила, что должно быть совместное решение о помощи, а также единое понимание объёмов этой помощи. И в этом смысле основная ответственность лежит на более крупных странах НАТО.”

Депутат парламента Микко Савола в прошлый четверг был назначен министром обороны. Фото: Хейкки Сауккомаа / Lehtikuva

Микко Савола, заступивший на должность министра обороны Финляндии несколько дней назад, предпочитает не комментировать возможную передачу Украине финских танков “Леопард 2”.

“Поддержка должна соответствовать потребностям Украины, но и наша собственная обороноспособность не должна сокращаться”, так сформулировал свою позицию министр.

Савола сообщил, что министерства обсуждают с вооружёнными силами – что именно и в каком количестве будет передано Украине.

Среди тех, кто недавно высказался в поддержку отправки нескольких финских “Леопардов” в Украину, были депутаты парламента Андерс Адлеркрёйтц и Атте Харьянне. По их мнению, Европе необходимо предоставить Киеву значительное количество танков, небольшая часть из которых могла бы поступить из Финляндии. Всего на вооружении Суоми сейчас около 200 “Леопардов”.

Предложения Адлеркрёйтца и Харьянне министр обороны Савола комментировать отказался:

“Общеевропейские проекты, разумеется, обсуждаются совместно с другими странами. Я приветствую совместное желание найти способы помочь Украине.”

Обсуждала ли Финляндия этот вопрос непосредственно с Германией?

“Без комментариев. Мы и ранее не сообщали публично о содержании предыдущих пакетов военной поддержки. Безусловно, правительство позитивно относится к вопросам помощи Украине. В ближайшие недели будет принято решение по 12-му пакету.”

К настоящему моменту Финляндия предоставила Украине военную помощь на общую сумму около 190 миллионов евро.

Идея Адлеркрёйтца и Харьянне о предоставлении Украине целого подразделения “Леопардов” не нова. Ещё летом прошлого года Испания хотела передать Киеву 40 списанных танков этой модели.

Однако, так и не получив разрешения от Германии, Мадрид в августе отказался от этой затеи. Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что танки оказались в плохом техническом состоянии.

“Они могли представлять опасность для тех, кто ими бы пользовался”, сказала она.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в настоящий момент работает заместителем министра иностранных дел. Фото: Фабрицио Бенш / Reuters

В октябре аналогичную идею высказал уже посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он предложил канцлеру Олафу Шольцу создать “европейский танковый альянс” на базе “Леопардов 2”.

Этот боевой танк очень популярен в Европе. В общей сложности, здесь на вооружении находится около 2000 таких машин.

“Если бы Украине передали каждый десятый европейский “Леопард”, оккупированные территории можно было бы освободить быстрее”, заявил в октябре Мельник в интервью Die Welt.

Недавно о своём желании передать Украине “Леопарды” заявила Польша. Там ждут лишь пополнения своей собственной армии, а также согласия Германии. Эти танки стали одним из центральных вопросов политики безопасности именно сейчас, так как на этой неделе Франция, Германия и США объявили о формировании очередных пакетов военной помощи Украине.

Франция отправляет боевые машины AMX-10 RC, Германия – БМП “Мардер”, а Соединённые Штаты – БМП “Брэдли”.

Перспективы появления в Украине ещё и “Леопардов” сейчас кажутся более реальными, чем раньше.

В обнародованных решениях Германии и Франции Антти Хяккянен выделяет три важных момента:

“Во-первых, бронетехника, разумеется, укрепит обороноспособность Украины. Во-вторых, это чёткий сигнал для России, что мощная поддержка продолжается и нет даже признаков каких-либо сомнений.”

В качестве третьего пункта Хяккянен называет формирование новой системы европейского руководства.

“Хорошо, что страны центральной Европы – Германия и Франция – начинают играть всё более важную роль в европейской политике безопасности. Возникла такая необходимость. Война может затянуться. Да и после её окончания долгосрочная политика в отношении России требует наличия единого европейского руководства в этом вопросе.”

“Военная помощь очень важна для Украины, а исход противостояния очень важен для всей Европы. Для Финляндии также очень важно, чтобы Украина победила и сохранился принцип европейской безопасности, согласно которому границы не меняются силовыми методами.”

Статья впервые опубликована 7.1.2023.

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