Консультативную миссию ЕС в Украине возглавляет бывший полковник Пограничной службы Финляндии и глава финской Таможни Антти Хартикайнен. Мы поговорили с ним по телефону.

Антти Хартикайнен делает селфи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариуполе. 16 февраля 2022 года. Война начнётся ровно через неделю. Фото: Антти Хартикайнен

“Киев на проводе. Антти Хартикайнен слушает”, произносит в телефонной трубке знакомый голос на финском языке.

Здравствуйте-здравствуйте, как дела?

“Ничего особенного. Когда ночами объявляли многочасовые воздушные тревоги, было куда сложнее. Несколько часов без сна, а на утро – рабочий день. Это тяжеловато.”

Бывший руководитель финской Таможни полковник Антти Хартикайнен – глава Консультативной миссии Евросоюза в Украине. Цель этой организации – помощь Украине в реформировании гражданских силовых ведомств. Таких как служба безопасности, полиция, пограничная служба, таможня и прокуратура. В общем, все подобные структуры, за исключением вооружённых сил.

С момента развала Советского Союза прошло уже 30 лет, но дел по-прежнему хватает. Сейчас в Комиссии работает около трёхсот человек, половина из которых – украинцы.

После начала войны европейской миссии пришлось приспосабливаться к совершенно новым условиям. У неё появились новые важные задачи.

Антти Харттикайнен – бывший офицер Пограничной службы Финляндии и глава финской Таможни. Фото: Антти Аймо-Койвисто / Lehtikuva

В прошлый раз мы общались с Хартикайненом около года назад, когда он посещал региональный офис Комиссии ЕС в Мариуполе.

Тогда он назвал обстановку в городе спокойной, никаких признаков напряжения ещё не наблюдалось.

Через три недели после того интервью Россия вторглась в Украину. Команда Хартикайнена успела выбраться из Мариуполя перед самым началом войны.

Сейчас – стараниями России – Мариуполь превращён в руины.

Финский полковник рассказывает, что в момент нападения россиян он спал у себя дома.

“Не оставалось ничего другого, как собрать вещи и отправиться пешком в офис. Начали собирать группу для эвакуации.”

Изначально планировалось отправить персонал в Польшу, однако из-за большого количества беженцев движение в том направлении было парализовано.

“Оценивая обстановку, я пришёл к выводу, что на нашем пути могут быть даже боевые действия”, вспоминает Хартикайнен.

Поэтому он принял решение изменить планы и перевезти сотрудников в Молдову. Это оказалось мудрым выбором.

Персонал Комиссии пару месяцев находился в Молдове, затем продолжил работу в Польше, откуда в конце весны стал постепенно возвращаться в Украину. За это время штат обновился: не все были готовы продолжать трудовую деятельность в стране, которая находится в состоянии войны.

“Но мы никогда не прекращали поддерживать украинцев”, подчёркивает Хартикайнен.

Например, всё оставшееся оборудование европейской Комиссии было в самом начале войны передано Украине. Оно включало в себя автомобили, защитную экипировку, предметы первой помощи и боевые сухпайки.

В марте специалисты Комиссии помогали наладить работу украинских погранпереходов, на которых скопилось огромное количество людей и техники.

В первую очередь, помогали беженцам. Впоследствии акцент был смещён на своевременную доставку гуманитарной помощи по назначению.

Параллельно занимались проблемами транспортировки критически важных грузов (например, топлива), а также общими вопросами процесса пересечения границы.

Весной перед Комиссией была поставлена задача участвовать в европейском проекте по развитию украинского экспорта сельскохозяйственной продукции.

В прошлом году Консультативная миссия ЕС в Украине помогала открыть новый переход на границе Украины и Румынии. На фото: Антти Хартикайнен с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Фото: Архив Антти Хартикайнена

В апреле Миссия ЕС получила новый мандат.

“Мы стали консультантами в расследовании международных – а по факту, военных – преступлений и уголовном преследовании тех, кто их совершил”, рассказывает Антти Хартикайнен.

“Мы очень активно занимаемся этим направлением и набираем под него дополнительный персонал.”

В расследовании военных преступлений есть две основные линии: непосредственно изучение фактов, а также судебное преследование.

Что касается обвинительной стороны, то эксперты Комиссии дали свои рекомендации по применению статей международного права, а также по вопросу – какие именно преступления должны расследоваться в приоритетном порядке.

Одной из проблем расследования военных преступлений является большое количество дел. Далеко не каждый случай можно исследовать с одинаковой тщательностью. Поэтому расстановка приоритетов становится одним из центральных вопросов, и эксперты команды Хартикайнена стараются помочь в его решении.

Кроме того, украинцев обучили современным технологиям, которые используются при расследовании военных преступлений.

В Украине нет проблемы влияния представителей власти на ход расследования. Там есть другая проблема: преступлений так много, что просто не хватает следователей и прокуроров, а также их квалификации.

“Они не могли быть готовы к чему-то подобному. Поэтому большое значение имеет дополнительное обучение специалистов”, объясняет Хартикайнен.

Украинские специалисты на братской могиле в Изюме прошлой осенью. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Он говорит, что Комиссия ЕС активно помогала, в том числе, Службе безопасности (СБУ) и Службе внешней разведки (СЗРУ) Украины.

Работа была направлена, например, на развитие контактов между этими ведомствами и соответствующими службами ЕС. Такими как Разведывательный центр ЕС или Спутниковый центр ЕС.

Более подробно на эту тему Хартикайнен распространяться не хочет: “Она достаточно щекотливая”.

Евросоюз и Украина уже думают и о тех проблемах безопасности, которые встанут после окончания войны. Миссия ЕС консультирует Украину по вопросам предотвращения несанкционированного оборота огнестрельного оружия.

“Мы готовимся к этому”, говорит Хартикайнен. ”После любой войны подобный риск значительно возрастает.”

Впрочем, финский специалист считает, что украинское правительство держит вопрос нелегального оборота оружия под контролем.

“В самом начале войны оружие раздавали без регистрации, тогда это было просто невозможно, но впоследствии украинцы активно занимались учётом.”

Наконец, Консультативная миссия ЕС пытается помочь наладить жизнь в освобождённых районах.

“Сейчас мы активно занимаемся восточными регионами”, говорит Хартикайнен.

Например, постоянное представительство Комиссии должно появиться в Днепре. В Харькове пока нет: он ещё слишком близко к линии фронта и там можно попасть под артиллерийский обстрел.

Хотя, конечно, об абсолютной безопасности речь не идёт нигде. В октябре в штаб-квартиру Миссии прилетела крылатая ракета. К счастью, это случилось ранним утром: здание было практически пустым, и никто не пострадал.

Офис Антти Хартикайнена после прилёта крылатой ракеты в октябре. Специальные плёнки на окнах предотвратили разлёт осколков. Фото: Антти Хартикайнен

“Конечно, это напрягает, когда начинается авианалёт, и ты не знаешь, что происходит вокруг. Вроде бы грохочут, в основном, зенитки, но ты же никогда не можешь быть уверенным в этом до конца”, делится впечатлениями Антти Хартикайнен.

По его словам, на работе “вполне приличные бомбоубежища”. А вот дома – особенно, ночью – сложнее. Идти на станцию метро рискованно, так как ночью действует комендантский час.

“Во время комендантского часа особого желания бегать по улицам как-то не возникает”, иронизирует Хартикайнен.

Он говорит, что дома следует “правилу двух стен”: то есть ищет укромное место, как минимум, между двумя стенами и подальше от окон. Говорят, что для этого неплохо подходит пространство перед входной дверью.

Штаб-квартира Консультативной миссии ЕС в Киеве. Всего в украинской столице – три офиса организации. Фото: Архив Антти Хартикайнена

Хартикайнен отмечает, что очень важно поддерживать украинскую власть на освобождённых территориях.

“В освобождённых районах должен быть восстановлен закон и порядок. Некоторые люди там сотрудничали с россиянами: по собственной воле или вынужденно. Это вызывает сложности.”

“Наша задача: стремиться к тому, чтобы обращение с людьми и деятельность властей были адекватными, чтобы власти держали ситуацию под контролем, и никто другой не действовал бы там от имени закона.”

В этом вопросе ключевым партнёром является полиция, хотя во время войны она тоже перегружена работой.

Полицейские помогают в эвакуации людей, занимаются наведением порядка, дежурят на блокпостах, охраняют различные объекты и следят за соблюдением комендантского часа.

Летом прошлого года Украина стала официальным кандидатом на членство в ЕС. Хартикайнен говорит, что украинцы оказались весьма эффективными в этом вопросе.

“Несмотря на войну, у них есть сильное желание продвигать необходимые реформы.”

В конце прошлого года здесь в очень сжатые сроки была разработана концепция реформирования правоохранительных органов.

Важную роль в работе над этой стратегией сыграл ещё один финский сотрудник Консультативной миссии ЕС в Украине, бывший заместитель начальника Полиции безопасности Финляндии Сеппо Руотсалайнен.

В организации вообще работает достаточно много финнов – не менее 20 человек.

“Как в целом обстановка сейчас в Украине?”, задаём мы Хартикайнену последний вопрос.

“Украинцы всё больше и больше верят в победу в этой войне. Да, они постоянно умудряются удивлять россиян. Успехи поддерживают нашу веру в победу.”

Статья впервые опубликована 9.1.2023.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.