Оригинальное видео опубликовало во вторник в твиттере Министерство обороны Украины.

Официальный твиттер-аккаунт Министерства обороны Украины опубликовал утром во вторник видео, в котором поблагодарил Финляндию за военную поддержку.

Основная часть 38-секундного ролика состоит из нарезки изображений зимней природы, похожей на финские леса. В конце неожиданно появляются несколько фотографий Симо Хяухя – легендарного финского стрелка времён Зимней войны, признанного одним из самых результативных снайперов в мировой истории.

Перевод сопровождающего текста:

”Нам часто говорят, что они намного крупнее; что их армия многочисленнее; что у них больше ресурсов, а нас гораздо меньше. Никогда не говорите это странам, которые любят Свободу больше всего остального! Не говорите это ни нам, ни нашим финским братьям. Эти слова – пустой звук. И для нас, и для них.”

В самом начале ролика в тексте говорится о том, что Финляндия к настоящему моменту передала Украине вооружений на общую сумму более 160 миллионов евро.

Почти так и есть. В конце декабря Министерство обороны Финляндии сообщило, что суммарная стоимость отправленных в Украину вооружений – примерно 190 миллионов евро. Параллельно было объявлено, что формируется очередной, уже одиннадцатый, пакет военной помощи. Его содержание по традиции держится в секрете.

Затем в тексте ролика говорится:

“Наши северные друзья просили нас не рассказывать о том, что именно они нам посылают. Кто мы такие, чтобы спорить с мастерами зимних сражений?”

Потом следует прямая отсылка к Зимней войне 1939-1940 годов:

“Кстати! Всё это время вы смотрели на [невидимых] финских снайперов.”

И на фоне зимнего пейзажа начинают выскакивать фотографии Симо Хяухя.

В конце видео его авторы ещё раз благодарят Хельсинки за поддержку.

Официальный твиттер-аккаунт правительства Финляндской Республики уже отреагировал на слова благодарности из Украины.

Финляндия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Делая это, мы защищаем наши общие демократические ценности. Финляндия выступает категорически за независимость, суверенитет и самоопределение Украины.

И, похоже, что следующий, двенадцатый, пакет военной помощи со стороны Суоми не за горами. О нём в субботу сообщил министр обороны Микко Савола.

Статья впервые опубликована 10.1.2023.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.