“Господин Президент! Мы – представители врачебного сообщества и граждане Российской Федерации. Наша работа – лечить людей и облегчать их страдания.”
Это – первые слова открытого письма президенту России Владимиру Путину, опубликованного на личной странице российского врача Александра Ванюкова в Фейсбуке.
“Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального, которое происходит в исправительной колонии №6 ФСИН по Владимирской области.”
Ванюков – бывший заведующий отделением 52-й московской клинической больницы. С марта прошлого года он находится в Риге. Второй автор письма – Александр Полупан – по-прежнему живёт в российской столице и работает в знаменитом НИИ нейрохирургии имени Н.Бурденко.
Никто из них лично не знаком и никогда не встречался с Навальным. Однако состояние здоровья российского оппозиционера сильно их беспокоит. По мнению медиков, оно заметно ухудшилось за время пребывания в тюрьме. Оценка основана на тех фотографиях и видео, которые иногда просачиваются в публичное пространство.
В открытом письме, которое было опубликовано 10 января, приводятся ссылки на Конституцию Российской Федерации и другие законы страны, в которых провозглашается неотъемлемое право каждого гражданина РФ – в том числе заключённых – на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Письмо могли подписать все представители медицинского сообщества, имеющие российское гражданство. Для этого было необходимо оставить в комментариях пост с указанием полного имени, должности и места проживания.
“Мы проверяли каждую подпись в ручном режиме”, рассказал в интервью HS Александр Ванюков. ”Всё-таки это открытое письмо врачей. Поэтому необходимо было удостовериться, что каждый подписант действительно имеет отношение к медицине.”
Впрочем, Александр надеется, что их инициатива сподвигнет и представителей других профессиональных сообществ сделать нечто подобное.
Электронное письмо было отправлено в официальном порядке в Кремль днём 12 января. К этому моменту под ним стояло 626 подписей. Однако возможность оставить комментарий под соответствующим постом в Фейсбуке по-прежнему сохраняется.
Как авторы оценивают общественную реакцию на их письмо?
“Не могу сказать, что шокирован, но, как минимум, приятно удивлён – так много людей готово поставить свои подписи! Для этого требуется мужество, особенно если вы живёте в России”, сказал Александр Ванюков.
В среду появились дополнительные основания для беспокойства о здоровье Навального: его жена – Юлия Навальная – опубликовала в Инстаграме тревожное сообщение.
Она написала, что в этом году она пока получила от мужа одно-единственное письмо. Оно было датировано 2 января и в нём Алексей сообщал, что он заболел.
“То есть уже больше недели ему не разрешают лежать в течение дня, несмотря на высокую температуру”, написала Навальная.
По её словам, адвокаты однажды разрешили передать заключённому лекарства, однако когда он вернулся из аптеки, руководители колонии уже передумали и не позволили ему пройти к своему подзащитному.
В своём открытом письме медики требуют допустить к Навальному гражданских врачей и “при наличии показаний госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения”.
“Мы требуем реализовать право Алексея Навального на полноценную медицинскую помощь и обеспечить исполнение статей Конституции Российской Федерации, гарантом которой Вы являетесь”, заканчивают своё послание российские врачи.
“Конечно, я уверен, что это ничего не изменит”, признаётся Ванюков журналисту HS. ”Однако во-первых, если есть даже маленький шанс, то почему бы не попробовать? А во-вторых, мы хотели показать людям, что таких, как мы, много. Никто не одинок.”
Статья впервые опубликована 12.1.2023.
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