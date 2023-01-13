626 представителей врачебного сообщества России подписали открытое письмо к Владимиру Путину с требованием предоставить Алексею Навальному необходимый медицинский уход.

Алексей Навальный выступает перед судом по видеосвязи в октябре 2022 года. Фото: Reuters

“Господин Президент! Мы – представители врачебного сообщества и граждане Российской Федерации. Наша работа – лечить людей и облегчать их страдания.”

Это – первые слова открытого письма президенту России Владимиру Путину, опубликованного на личной странице российского врача Александра Ванюкова в Фейсбуке.

“Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального, которое происходит в исправительной колонии №6 ФСИН по Владимирской области.”

Ванюков – бывший заведующий отделением 52-й московской клинической больницы. С марта прошлого года он находится в Риге. Второй автор письма – Александр Полупан – по-прежнему живёт в российской столице и работает в знаменитом НИИ нейрохирургии имени Н.Бурденко.

Никто из них лично не знаком и никогда не встречался с Навальным. Однако состояние здоровья российского оппозиционера сильно их беспокоит. По мнению медиков, оно заметно ухудшилось за время пребывания в тюрьме. Оценка основана на тех фотографиях и видео, которые иногда просачиваются в публичное пространство.

В открытом письме, которое было опубликовано 10 января, приводятся ссылки на Конституцию Российской Федерации и другие законы страны, в которых провозглашается неотъемлемое право каждого гражданина РФ – в том числе заключённых – на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Письмо могли подписать все представители медицинского сообщества, имеющие российское гражданство. Для этого было необходимо оставить в комментариях пост с указанием полного имени, должности и места проживания.

“Мы проверяли каждую подпись в ручном режиме”, рассказал в интервью HS Александр Ванюков. ”Всё-таки это открытое письмо врачей. Поэтому необходимо было удостовериться, что каждый подписант действительно имеет отношение к медицине.”

Впрочем, Александр надеется, что их инициатива сподвигнет и представителей других профессиональных сообществ сделать нечто подобное.

Электронное письмо было отправлено в официальном порядке в Кремль днём 12 января. К этому моменту под ним стояло 626 подписей. Однако возможность оставить комментарий под соответствующим постом в Фейсбуке по-прежнему сохраняется.

Как авторы оценивают общественную реакцию на их письмо?

“Не могу сказать, что шокирован, но, как минимум, приятно удивлён – так много людей готово поставить свои подписи! Для этого требуется мужество, особенно если вы живёте в России”, сказал Александр Ванюков.

Юлия Навальная на выходе из колонии ИК-2 в феврале 2022 года. Фото: Денис Каминев / Reuters

В среду появились дополнительные основания для беспокойства о здоровье Навального: его жена – Юлия Навальная – опубликовала в Инстаграме тревожное сообщение.

Она написала, что в этом году она пока получила от мужа одно-единственное письмо. Оно было датировано 2 января и в нём Алексей сообщал, что он заболел.

“То есть уже больше недели ему не разрешают лежать в течение дня, несмотря на высокую температуру”, написала Навальная.

По её словам, адвокаты однажды разрешили передать заключённому лекарства, однако когда он вернулся из аптеки, руководители колонии уже передумали и не позволили ему пройти к своему подзащитному.

В своём открытом письме медики требуют допустить к Навальному гражданских врачей и “при наличии показаний госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения”.

“Мы требуем реализовать право Алексея Навального на полноценную медицинскую помощь и обеспечить исполнение статей Конституции Российской Федерации, гарантом которой Вы являетесь”, заканчивают своё послание российские врачи.

“Конечно, я уверен, что это ничего не изменит”, признаётся Ванюков журналисту HS. ”Однако во-первых, если есть даже маленький шанс, то почему бы не попробовать? А во-вторых, мы хотели показать людям, что таких, как мы, много. Никто не одинок.”

Статья впервые опубликована 12.1.2023.

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