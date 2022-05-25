News in Russian|Письма из России

«Когда-нибудь мы с украинцами снова станем друзьями»

Петербургский журналист Михаил в рамках серии «Письма из России» поговорил с двумя представителями творческого сообщества, которые не скрывали своего негативного отношения к нынешней власти и были вынуждены покинуть страну в прошлом году. Знакомьтесь: режиссёр и сценарист Иван Проскуряков и журналист Настя Красильникова.

Кадр из видеоклипа рэп-исполнителя Влади «Статья, которой нет».

13:04

Иван Проскуряков – автор целого ряда документальных фильмов на актуальные политические и социальные темы, которые практически всегда шли вразрез с официальным курсом Кремля.

Иван Проскуряков сейчас живёт в Узбекистане. Фото: Дмитрий Гусев

Одно из его самых известных творений – 2-часовой документальный фильм «Сахаров. Две жизни», премьера которого состоялась в России в мае 2021 года. Проскуряков снял его в соавторстве со своим давним партнёром, режиссёром и сценаристом Романом Супером.

Уже из названия ясно, что картина посвящена легендарному советскому учёному и диссиденту Андрею Сахарову. Лауреат Нобелевской премии мира 1975 года и обладатель самых разных наград и почётных званий на родине был лишён всех регалий и депортирован после того, как открыто выступил против введения советских войск в Афганистан. В 1990-х он был настоящим символом демократии, однако нынешняя российская власть предпочитает о нём не вспоминать. Памятник Сахарову в московском Парке Горького осенью 2021 года неожиданно исчез.

В общем, даже для того, чтобы снять фильм, посвящённый этому человеку, в современной России требуется определённое мужество.

«Мы надеялись, что кино может поменять сознание народа. Но оказалось, что оно влияет только на зрителей. А это не вся страна», рассказал Иван Проскуряков в рамках нашей онлайн-беседы.

С марта прошлого года Иван живёт в Ташкенте. Его давний друг и коллега Роман Супер – в Латвии. Оба никогда не боялись открыто выражать свои взгляды. Например, во время парламентских выборов на балконе Проскурякова в Москве висел постер с именем Алексея Навального. В общем, поводов опасаться за свою безопасность в России было предостаточно.

Один из самых главных – душераздирающий видеоклип «Статья, которой нет» на песню известного российского рэп-исполнителя Влади, снятый в соавторстве с Филиппом Юрьевым. Достаточно просто прочитать описание к видео: «В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток».

«Этот клип – одна из причин моей релокации. И большая гордость, что напоследок я с командой очень талантливых и смелых людей совершил гражданский поступок. Бездушная система умудряется спасти свою задницу, скрывая факты насилия против людей и превращая таким образом нас в мебель, в фон. Мы кричим этим клипом: «Смотрите! Задумайтесь! Сделайте правильный выбор. Будьте бдительными, боритесь!»

Сейчас у этого видео – почти 900 000 просмотров на Ютубе.

Проскуряков верит, что нынешняя российская власть рано или поздно окажется в тупике. Фото: Парвиз Яхьяев

Опасения за собственную безопасность были не единственной, а для многих – и не самой главной – причиной отъезда десятков тысяч россиян после того, как их страна развязала в Украине полномасштабную войну. Оставаться в этом государстве стало эмоционально невозможно. Особенно представителям творческих профессий.

Многие из тех, с кем мне довелось пообщаться, говорят, что вряд ли бы вернулись даже если бы им и их семьям была гарантирована безопасность.

«Я жду всего самого плохого теперь. Мне не хочется возвращаться туда, где государство паталогически не уважает личность. Но я верю, что в течение 3-5 лет ситуация перестанет развиваться в таком русле. Рассчитываю на тупик, к которому так или иначе придёт сегодняшняя власть. Вопрос исключительно в том, сможет ли этот системный абьюз развалиться с минимальными жертвами. Этого я не знаю. Могу лишь надеяться на вселенскую случайную справедливость.»

История известной российской феминистки и журналиста Насти Красильниковой во многом перекликается с судьбой и взглядами Проскурякова.

Настя Красильникова сейчас живёт в Израиле. Фото: Соня Пугачёва

Её подкаст «Ученицы» о многолетнем сексуализированном насилии в детском лагере стал одним из самых популярных российских подкастов прошлого года, а издание «Медуза» назвало его одним самых значимых медиа-проектов года.

Красильникова ведёт два телеграм-канала: «Дочь разбойника» и «Вашу мать!», у которых в совокупности около 45 000 подписчиков. В них она открыто говорит о своих антивоенных и оппозиционных взглядах. В марте 2022 года Настя вместе с мужем и 5-летним сыном уехала из России. Сейчас они живут в Израиле, так как её семейные корни позволяли получить израильское гражданство.

Настя считает, что агрессия России на международном уровне перекликается с теми проблемами, которые она изучает как феминистка.

«Отношение к женщинам в России имеет много общего с отношением России к Украине: культ силы, право сильного. Неумение решать вопросы переговорами, неумение идти на компромисс. Представление о себе как о чём-то исключительном, и о каком-то своём великом праве.»

Красильникова говорит, что раньше ей нравилась Москва. Она считала её лучшим местом для жизни.

”Я ошибалась”, говорит она сейчас. ”Я не хочу возвращаться в ту жизнь. Для меня Москва теперь ассоциируется с заборами, ментами и тем чувством липкого страха, которое я испытывала, выходя даже на самые ”травоядные” протесты в последние годы”.

Подкаст Красильниковой о насилии в летнем лагере стал заметным событием в российских медиа в прошлом году.

Большинство из тех, кто уехал ”всерьёз и надолго”, с трудом представляют своё возвращение обратно. Все понимают, что ситуация в России если и поменяется, то далеко не сразу. А это означает, что к этому времени они, скорее всего, уже обживутся в новой стране.

”Не знаю, вернёмся мы в Россию или нет, но уверен, что когда-нибудь мы снова будем дружить с украинцами. А я смогу беспрепятственно навестить живых и невредимых родственников в Киеве: крёстную мать, брата, сестру, племянницу”, верит Иван Проскуряков.

Настя Красильникова на вопрос о возможном возвращении в Россию отвечает куда более категорично: ”Пока я себе такой сценарий не представляю вообще”.

Она уверена, что итогом этой войны станет разгром российской армии и конец правления Владимира Путина. Тем не менее, её прогноз на будущее довольно мрачен:

«Думаю, что смена власти всё равно будет достаточно уродливая. И менять эту раскачанную пропагандой страну в сторону толерантности, взаимопонимания и способности договариваться, будет очень сложно.»

HS публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чьё настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Статья впервые опубликована 13.1.2023.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

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HS

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