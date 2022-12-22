К такому выводу пришли в Министерстве финансов США, изучив движение средств на счетах российских олигархов незадолго до начала вторжения в Украину.

Олигархи заранее знали о войне и готовились к санкциям. На фото: игрушки на руинах жилого дома в Днепре. В результате российской атаки здесь погибли не менее 40 человек. Фото: Глодах Килкойн / Reuters

Российские олигархи заранее знали о готовящейся войне против Украины и, опасаясь предстоящих санкций, перевели свои активы на ближайших родственников. Об этом сообщается в отчёте агентства при министерстве финансов США.

В свою очередь, информация об этом отчёте была опубликована в русскоязычном Телеграм-канале британской телекомпании ВВС.

Аккредитованное американским Минфином агентство Fincen, которое занимается борьбой с финансовыми преступлениями, в своём анализе подробно описало действия российских олигархов перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

ВВС добавляет, что данные о возможной осведомлённости российской элиты относительно военных планов Кремля, появлялись и раньше. Рапорт Fincen лишь подтверждает эту информацию. В отчёте сообщается о подозрительных переводах на миллиарды долларов между счетами и активами граждан России.

Ранее английское издание The Guardian сообщало что, например, Роман Абрамович незадолго до начала войны перевёл своим детям многомиллиардные суммы. Если быть точным, то речь шла об активах общей стоимостью около 4 миллиардов фунтов стерлингов.

По данным ВВС, в отчёте Fincen содержится информация и о других российских олигархах, которые действовали аналогичным образом. Однако имена остальных пока не разглашаются.

Статья впервые опубликована 16.1.2023.

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