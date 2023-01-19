Глава МВД Финляндии Криста Микконен всего неделю назад встречалась в Киеве с Денисом Монастырским, который погиб в авиакатастрофе утром 18 января.

По словам министра внутренних дел Финляндии Кристы Микконен, её украинский коллега Денис Монастырский играл важную роль в обеспечении безопасности своей страны и защите гражданского населения, которое стало объектом российской агрессии.

”Это настоящая трагедия. Однако ежедневная работа по защите мирного населения Украины будет обязательно продолжена”, сказала Микконен журналистам HS.

Денис Монастырский погиб 18 января во время крушения вертолёта в городке Бровары под Киевом. По информации властей, катастрофа унесла жизни 18 человек. Среди них заместитель Монастырского Евгений Енин и другие высокопоставленные чиновники.

В прошлый понедельник, 9 января, Криста Микконен встречалась с Монастырским в Киеве. Вместе с министром развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скинари они были в столице Украины с официальным визитом. В том числе, осматривали временные домики для проживания обычных семей и специальные защищённые жилые контейнеры для спасателей, которые Финляндия передала в дар Украине.

Микконен говорит, что Монастырский был приятным и простым в общении человеком. Она неоднократно встречалась с ним во время различных мероприятий по линии Евросоюза.

”Он был очень активен в части работы со странами ЕС. Например, в вопросах беженцев и материальной поддержки гражданского населения”.

Криста Микконен выразила свои соболезнования в Твиттере.

Перевод: ”Ушли из жизни министр внутренних дел Украины и другие руководители ведомства. Глубокие соболезнования родным и всему украинскому народу. Всего неделю назад встречалась с Денисом Монастырским в Киеве. Смерть коллеги глубоко меня опечалила. Поддержка Украины со стороны Финляндии будет продолжена.”

Финские министры на прошлой неделе обсуждали в Киеве не только поддержку Украины, но и то, чему Финляндия может научиться у страны, ведущей сейчас борьбу за свою независимость. Например, Микконен обратила внимание на слова представителей украинского министерства о том, что за год их службы спасения смогли сохранить жизнь почти 4000 человек.

Глава МВД Финляндии Криста Микконен (в центре) и украинские официальные лица во время передачи специальных контейнеров для украинских спасателей. 9 января 2022 года. Фото: Павел Багмут / Укринформ

Статья впервые опубликована 18.1.2023.

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