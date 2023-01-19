News in Russian|Финляндия и Украина

Министр внутренних дел Финляндии вспоминает погибшего украинского коллегу

Глава МВД Финляндии Криста Микконен всего неделю назад встречалась в Киеве с Денисом Монастырским, который погиб в авиакатастрофе утром 18 января.

Фотография, которую Криста Микконен опубликовала в Твиттере после встречи с Денисом Монастырским 9 января.

18:00

По словам министра внутренних дел Финляндии Кристы Микконен, её украинский коллега Денис Монастырский играл важную роль в обеспечении безопасности своей страны и защите гражданского населения, которое стало объектом российской агрессии.

”Это настоящая трагедия. Однако ежедневная работа по защите мирного населения Украины будет обязательно продолжена”, сказала Микконен журналистам HS.

Денис Монастырский погиб 18 января во время крушения вертолёта в городке Бровары под Киевом. По информации властей, катастрофа унесла жизни 18 человек. Среди них заместитель Монастырского Евгений Енин и другие высокопоставленные чиновники.

В прошлый понедельник, 9 января, Криста Микконен встречалась с Монастырским в Киеве. Вместе с министром развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скинари они были в столице Украины с официальным визитом. В том числе, осматривали временные домики для проживания обычных семей и специальные защищённые жилые контейнеры для спасателей, которые Финляндия передала в дар Украине.

Микконен говорит, что Монастырский был приятным и простым в общении человеком. Она неоднократно встречалась с ним во время различных мероприятий по линии Евросоюза.

”Он был очень активен в части работы со странами ЕС. Например, в вопросах беженцев и материальной поддержки гражданского населения”.

Криста Микконен выразила свои соболезнования в Твиттере.

Перевод: ”Ушли из жизни министр внутренних дел Украины и другие руководители ведомства. Глубокие соболезнования родным и всему украинскому народу. Всего неделю назад встречалась с Денисом Монастырским в Киеве. Смерть коллеги глубоко меня опечалила. Поддержка Украины со стороны Финляндии будет продолжена.”

Финские министры на прошлой неделе обсуждали в Киеве не только поддержку Украины, но и то, чему Финляндия может научиться у страны, ведущей сейчас борьбу за свою независимость. Например, Микконен обратила внимание на слова представителей украинского министерства о том, что за год их службы спасения смогли сохранить жизнь почти 4000 человек.

Глава МВД Финляндии Криста Микконен (в центре) и украинские официальные лица во время передачи специальных контейнеров для украинских спасателей. 9 января 2022 года. Фото: Павел Багмут / Укринформ

Статья впервые опубликована 18.1.2023.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

Lue lisää kirjoittajalta

Минна Налбантоглу HS

Aiheeseen liittyvää

Антти Хартикайнен делает селфи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариуполе. 16 февраля 2022 года. Война начнётся ровно через неделю. Фото: Антти Хартикайнен

Вторжение России|Финский советник на украинской войне

News in Russian
Фотография знаменитого снайпера Симо Хяухя в библиотеке Симпеле. Фото: Ханну Риссанен / Lehtikuva

Финляндия и Украина|Украина поблагодарила “мастеров зимней войны” и вспомнила легендарного финского снайпера

News in Russian
Финские “Леопарды” во время учений сухопутных войск в Ниинисало. Фото: ВС Финляндии

Финляндия и Украина|Будет ли Финляндия поставлять Украине танки “Леопард”?

News in Russian

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita