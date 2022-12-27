Путин практически в одиночку ведёт войну против всего Запада. Это непосильная задача, считает обозреватель HS Петтери Туохинен.

Во время своего недавнего визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин излучал уверенность в себе.

”Победа обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений”, сказал он на встрече с рабочими оружейного завода.

Вообще-то, поначалу в России говорили о том, что победа будет обеспечена уже в самые первые дни войны. Киев должен был пасть, а украинцы – броситься с цветами встречать российских ”освободителей”.

Вышло иначе. Русских встретили по-другому: свинцом. И унизили.

Развязанная россиянами война обернулась для них же кровавой бойней. Боевой дух украинцев, которые встали на защиту своей страны, оказался сильнее. Украинская сторона утверждает, что российские потери составили уже около 120 000 человек. И хотя эти данные невозможно проверить, ясно одно: российская кровь уже пролилась на украинской земле гектолитрами.

” ”Гитлера нужно было остановить. То же самое касается и Путина.”

Боевой настрой агрессоров предсказуемо ослаб. Несмотря на активную промывку мозгов, многие российские солдаты всё же задаются вопросами: что они делают в Украине? За что воюют и гибнут? Действительно ли России кто-то угрожал?

Путин давно живёт в какой-то собственной параллельной реальности, поэтому его восприятие слова ”победа” может означать что угодно. Но если говорить о той реальности, в которой живут все остальные, то в ней победитель уже очевиден: это Украина и поддерживающие её страны Запада.

Начать обоснование этой точки зрения можно с моральных, международно-правовых и исторических аспектов.

Если бы Путин получил то, что хотел, и смог бы завоевать всю Украину – это было бы унижением для всего Западного мира. Это означало бы, что Россия может делать всё, что угодно. Несмотря на техническое, экономическое и научное превосходство стран Запада. Для них подобный исход был бы неприемлем.

А ещё если бы Россия захватила всю Украину, то кровожадность и мания величия руководства этой страны только разгорелись бы. Можно даже догадаться – куда бы Москва направила свои танки дальше. Гитлера нужно было остановить. То же самое касается и Путина. Американцы помогли спасти Европу от Гитлера. В случае с Путиным происходит нечто подобное.

Об этом говорил, в частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравцекий во время своего визита в Германию.

”Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей Мировой войне, поэтому нет причин блокировать поддержку Киева или постоянно её откладывать”, написал он в Твиттере.

Война продолжается уже почти 11 месяцев, и военная, экономическая и гуманитарная помощь Запада даже не собирается сокращаться. Наоборот: Украине дают всё больше денег, всё больше тяжёлых вооружений и другой техники.

В финансовом эквиваленте западные поставки в Украину превысили прошлогодний оборонный бюджет России. Нет сомнений в том, у кого раньше закончатся деньги и оружие – у России или у западной коалиции.

Россия участвует в этой войне практически в одиночку, а Украину поддерживает весь Западный мир. В конце концов, Путин умрёт, а страны Запада останутся.

Путин уже проиграл войну ещё и потому, что на десятилетия вперёд сделал свою страну изгоем международного сообщества. Ей не доверяют, её намерения вызывают подозрения и ей же придётся отвечать за историческую несправедливость.

Россияне заплатят за это высокую цену. Это тяжёлое бремя для будущих поколений. Германия в своё время смирилась и признала своё прошлое. Такой же честный самоанализ необходим и России. Если она, конечно, намерена процветать хоть когда-нибудь. Однако в наличии подобного желания приходится сомневаться. Ведь даже к тирании советских времён в России сейчас другое отношение.

Владимир Путин на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Фото: Илья Питалёв / Спутник

Во время визита на Обуховский завод Путин объяснил войну исторической необходимостью и назвал украинские регионы «нашими историческими территориями».

С таким же успехом он мог бы оправдать и нападение на Финляндию, которая была частью Российской Империи с 1809 по 1917 годы.

Впрочем, такого развития событий можно не опасаться. Россия уже проиграла свою войну. Никто не восстанет из пепла, чтобы напасть на Финляндию.

Когда Путин сказал о том, что «победа обеспечена» и он «в этом не сомневается», то был абсолютно прав.

Он лишь перепутал имя победителя.

Статья впервые опубликована 19.1.2023.

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