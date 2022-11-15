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13-летний Богдан из Украины играет в хоккей и изучает финский язык

13-летний поклонник хоккея из Украины вот уже почти год живёт и тренируется в Куопио. Свою родину он был вынужден покинуть из-за войны.

13-летний украинский хоккеист Богдан уже почти год живёт в семье Ансси Лайне в Куопио. Фото: Тимо Хартикайнен

10:35

Скоро будет уже год как 13-летний украинский мальчик Богдан живёт в Куопио.

В апреле 2022 года историю этого парня, который из-за войны был вынужден приехать в Финляндию и теперь живёт в семье Ансси и Кати Лайне, рассказывала газета Ilta-Sanomat.

Богдана и семью Лайне объединяет страсть к хоккею. Мальчик занимался этим видом спорта ещё в Украине, а Ансси Лайне – спортивный директор клуба ”КалПа”, выступающего в высшем дивизионе чемпионата Финляндии.

Богдан рассказывает о себе на английском. За время, проведённое в Финляндии, он значительно подтянул язык.

”Хожу в Куопио в школу, в украинский класс. Некоторые занятия проходят на финском. У меня несколько уроков финского ежедневно.”

Возобновил он и хоккейные тренировки: занимается вместе с юниорами команды ”КалПа”. Это ему нравится больше всего.

”У нас четыре тренировки в неделю, а по выходным – игры. Очень здорово! Мне кажется, что здесь, в Куопио, я стал играть в хоккей лучше. К тому же, в Финляндии у меня появились новые друзья.”

Родная семья Богдана находится в сложной ситуации. Мать Надя вместе с отцом и 8-летней младшей сестрой по-прежнему живут на западе Украины недалеко от польской границы. И хотя Богдан уверенно говорит, что всё в порядке, прошлый год выдался для семьи невероятно тяжёлым.

Дни Богдана заняты школой и хоккеем. Фото: Тимо Хартикайнен

Говоря о военном времени, Богдан вспоминает три ярких события.

Во-первых, это переезд в Куопио его старшей сестры Софии. Она живёт сейчас в студенческом общежитии и учится в международном классе гимназии.

”После того, как сестра приехала в Финляндию, мне стало легче. Теперь рядом есть близкий человек, с которым можно поговорить”, говорит Богдан.

Второе светлое воспоминание: два путешествия на родину. Богдану удалось съездить в Украину летом и на рождественские каникулы. Там мальчик смог встретиться со своей семьёй и друзьями.

И наконец у Ансси и Кати Лайне, у которых трое своих детей, Богдан овладел новым для себя навыком.

”Самое приятное воспоминание года – это когда мы впервые поехали кататься на горных лыжах”, улыбается Богдан.

В нашей беседе удалённо принимает участие и его мать. Из-за той ситуации, в которой она оказалась сейчас, согласовать время интервью было непросто.

Россия регулярно обстреливает инфраструктуру Украины, поэтому с электричеством постоянные трудности. Надя говорит, что наличие или отсутствие электроэнергии определяет теперь ежедневный быт её семьи.

”Наш график составлен с учётом того, есть свет или нет. Есть дела, которые можно делать и в темноте. Впрочем, если возникнет чрезвычайная ситуация, то мы сможем продержаться без электричества достаточно долго.”

Когда нет света она не может связаться со своими детьми, живущими в Финляндии. Но вообще ей удаётся ежедневно созваниваться с Богданом.

”Из-за отсутствия света страдают украинские дети. Школьные уроки идут дистанционно, а если нет электричества, то и учиться достаточно сложно”, добавляет Надя.

Весь год Надя, её муж и 8-летняя дочь были в относительной безопасности. Бои идут на востоке страны, однако Россия регулярно обстреливает всю территорию Украины.

Надя вспоминает про трагедию в Днепре, где за неделю до нашего разговора россияне разрушили 9-этажный жилой дом, убив десятки мирных жителей. Разумеется, это держит семью в напряжении.

”Трагедя в Днепре продемонстрировала, что даже если мы думаем, что находимся в безопасности, всё может измениться в любое мгновение.”

С апреля прошлого года Богдан живёт в семье тренера ХК ”КалПа” Ансси Лайне. Эта фотография сделана 14.04.22. Фото: Тимо Хартикайнен

Через неделю дочке Нади исполнится 9 лет. Она всё время с мамой. В начале войны они много времени проводили в бомбоубежище: авианалёты происходили ежедневно. Сейчас бывает, что целую неделю не звучат сирены.

В такое время Надя волнуется больше всего.

”После паузы в обстрелах Россия всё время совершает какую-нибудь особенно массированную атаку. Это очень страшно. Мы боимся, так как не знаем, какой именно регион Украины русские соберутся подорвать на этот раз.”

Мать трогательно рассказывает о том, как растит дочь посреди страшных военных будней. Она заметила, что чем младше дети – тем меньше они понимают происходящее, и тем больше боятся. Украинские родители стараются всеми способами защитить своих детей.

”Во время воздушных тревог мы рассказываем им всякие истории и разговариваем о самых разных вещах. Говорим о том хорошем, что есть в этом мире. Чтобы малыши не впадали в депрессию. Мы, взрослые, хотим показать, что всё будет хорошо”, рассказывает Надя.

Богдан говорит, что очень рад возможности жить в Финляндии. Фото: Тимо Хартикайнен

Можно только догадываться, в каком постоянном стрессе ей приходиться жить. Два старших ребёнка далеко в чужой стране, а младшая прячется в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Но Надя всё же находит откуда-то силы.

”Это может звучать неправдоподобно, но мы уже привыкли жить в стрессе”, признаётся она. ”Мы узнали, что человек действительно ко всему привыкает. Всего полгода назад мы не могли даже представить, что будет дальше и как мы будем жить.”

”Теперь мы осознаём риски, которые нас окружают, но всё же хотим оставаться сильными. Не хотим нервничать больше необходимости. Хотя, конечно, нам очень тяжело.”

Надя говорит о той огромной благодарности, которая она испытывает к семье Лайне, городу Купио и всей Финляндии, где её дети нашли спасение.

Они с мужем уезжать не собираются. Хотят жить и работать на родине.

”Мы хотим спасти нашу страну. И просто пытаемся выжить как можем.”

Интервью пора заканчивать: Богдан уже спешит на вечернюю тренировку. Однако Надя ещё просит, чтобы сын продемонстрировал свои успехи в финском языке.

Ансси Лайне спрашивает у мальчика, какие финские блюда ему особенно нравятся.

”Пицца”, отвечает Богдан.

”Это не финское блюдо”, смеётся Ансси.

”Такосы”, продолжает юный хоккеист.

”Да, мы действительно их едим довольно часто”, признаётся Ансси и добавляет: ”Ну, может быть, что-нибудь ещё?”

”Рыбу! Особенно лосось”, произносит Богдан теперь уже по-настоящему финские слова.

Хоккей играет важную роль в жизни Богдана и всей семьи Лайне. Фото: Тимо Хартикайнен

Статья впервые опубликована 23.1.2023.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

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Йоонас Куисма HS

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