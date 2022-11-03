В ближайшее время Министерство обороны Финляндии примет решение о самой важной сделке этого года: закупке новых систем ПВО.

В ближайшем будущем Финляндия объявит о самом крупном военном заказе текущего года.

Министерство обороны закупает новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Его тактико-технические возможности примерно в два раза выше стоящих на вооружении аналогов.

Новый ЗРК закроет одну из самых существенных брешей в оборонительной системе Финляндии. Её наличие продемонстрировала текущая война в Украине.

С тех пор как ВС Финляндии отказались от российского комплекса ”Бук”, на вооружении страны не было ЗРК, способных поражать цели на больших высотах.

В последнее десятилетие ”Бук” был признан устаревшим, ему на смену пришли норвежские комплексы Nasams. Они более современные, однако считаются системами средней дальности. Их ракеты Amraam не предназначены для высотного перехвата.

В том, что касается больших высот, обороноспособность Финляндии сейчас практически целиком зависит от истребителей Hornet. В министерстве говорят, что решение о закупке ЗРК будет обнародовано в течение нескольких недель.

Бывший советский ”Бук” на вооружении ПВО Финляндии. Фото: Эмма Карасйоки

Ранее о приобретении нового ЗРК практически не сообщалось. Да и сейчас в ведомстве отказываются раскрывать, например, финансовую составляющую покупки.

”На данном этапе размер сделки не может быть обнародован. Посмотрим, что произойдёт когда будет принято окончательное решение”, сказал представитель отдела Минобороны Франс Пелтонен.

Даже точная информация о высотном потолке новой системы вооружений является секретной.

Исторически считается, что под высотной обороной в Финляндии понимают поражение целей противника на высоте более семи километров. Например, предполагаемая дальность работы ЗРК Nasams, оснащённой ракетами Amraam, составляет от 6 до 10 километров. В 2017 году Министерство обороны заявляло о намерениях получить противовоздушные установки, дальность действия которых в два раза превышала бы возможности Nasams.

Испытания ракеты типа ER в израильской пусковой системе Barak. Фото: IAI

ЗРК в ближайшем супермаркете не купишь: это очень дорогие системы.

Стоимость ракетного комплекса Patriot, которую пять лет назад Швеция заказала в США, оценивалась более чем в миллиард евро. И это при том, что, по данным шведской стороны, в сделку входило сравнительно небольшое количество ракет.

Nasams, купленный Финляндией у Норвегии, стоил около 366 миллионов евро. И это вообще без ракет.

Когда в начале прошлого десятилетия Финляндия стала выстраивать новую систему обороны для ВВС, тогдашний испектор ПВО в интервью HS назвал этот проект "дорогим удовольствием".

Изначально на столе в Хельсинки лежали предложения от пяти производителей: двух израильских, и по одному – из Германии, Норвегии и Великобритании.

В итоге Минобороны остановилось на израильских компаниях IAI и Rafael. С одной из них в ближайшее время и будет заключён контракт.

Новый ЗРК будет полностью укомплектован. В поставку войдёт пусковая установка, радар и ракеты.

IAI готова поставить систему под названием Barak-MX с ракетами LRAD ER и радаром Elta. В маркетинговом предложении Rafael - установка David’s Sling (”Праща Давида”), ракеты Stunner и такой же радар Elta.

ЗРК стали активно обсуждаться во время войны в Украине, в которой Россия постоянно атакует гражданские объекты своими ракетами и беспилотниками. Украина просит и получает системы ПВО от своих западных союзников.

Израиль отказал Украине в военной помощи. Считается, что главная причина – нежелание Тель-Авива нервировать Москву на фоне неоднозначной ситуации в Сирии. К тому же, в Израиле проживает немало русскоязычных.

Запуск ракеты David’s Sling производства израильской компании Rafael. Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Учитывались ли опасения Израиля в отношении России при обсуждении закупок систем ПВО для Финляндии? Этот вопрос мы задаём Франсу Пелтонену.

”Основная часть факторов рассматривалась ещё на этапе создания тендера на закупку. А также на следующем этапе, в прошлом году, когда было решено выбрать поставщика из двух израильских предложений.”

Пелтонен добавляет, что в комплект войдут также запчасти и боеприпасы.

”Тот факт, что мы остановились на этих двух системах, означает, что все факторы учтены.”

Финляндия решила приобрести ЗРК у Израиля всего через пару недель после начала российского вторжения в Украину. Тогда о позиции Израиля в отношении военных поставок в Украину ещё не было известно.

”Скажем так: мы заранее продумали это. У нас нет опасений по этому поводу”, говорит Пелтонен.

”Мы заказывали и другие системы оттуда, [из Израиля]. Процесс закупки подразумевает и обеспечение безопасности обслуживания. Кроме того, у нас есть действующие договорённости с Израилем о сотрудничестве в области оборонительных технологий.”

Транспортировка ракет David’s Sling. Фото: Rafael Advanced Defenced Systems

В октябре Финляндия и 14 европейских стран-членов НАТО подписали меморандум, в котором обозначены возможности европейского сотрудничества в области противовоздушной и противоракетной обороны.

Инициатором проекта выступила Германия. В этом ”соглашении о намерениях” провозглашается стремление европейских стран к совместным закупкам систем ПВО, которые были бы совместимы друг с другом.

Исходя из информации, имеющейся в открытом доступе, речь идёт об установках Iris-T и Patriot, а также – возможно – о совместном американо-израильском проекте Arrow 3. Примечательно, что в Финляндии не используется ни одна из этих систем.

Инспектор ПВО Микко Мянтюнен сообщил HS в электронном письме, что приобретаемые установки ”получат совместимые со стандартами НАТО характеристики и, таким образом, смогут подключаться к необходимым системам управления”.

”По информации Минобороны, возможные совместные закупки будут согласовываться отдельно, а ”Соглашение о намерениях” юридической или экономической силы для Финляндии не имеет.”

Идея Германии во многом основана на её желании получать финансовую выгоду от совместных закупок. Финляндия подобных преимуществ не получает. По крайней мере, на данном этапе.

Франс Пелтонен согласен с тем, что приобретаемые ЗРК могут стать частью общеевропейской системы позднее.

”На наш взгляд, самое главное – это соответствие стандартам НАТО и совместимость установок с будущими союзниками по Альянсу. Вот почему мы участвуем в проекте и, конечно же, будем получать информацию обо всех новых системах ПВО.”

Зенитно-ракетный комплекс Nasams производства норвежской компании Kongsberg. Фото: Рейо Хиетанен

Статья впервые опубликована 22.1.2023.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.