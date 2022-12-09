Во вторник президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Киев. О его визите заранее не сообщалось, поэтому для многих он стал большой неожиданностью.

Президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник побывал в столице Украины и её окрестностях и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Главы государств обсуждали вопросы, связанные с той поддержкой, которая Финляндия оказывала и продолжает оказывать Украине.

Зеленский поблагодарил Финляндию за помощь, особо отметив гостеприимство по отношению к украинским беженцам.

Президенты Финляндии и Украины в Мариинском дворце. Киев. 24 января 2022 года. Фото: Юхани Нииранен / HS

”Мы благодарны Финляндии за поддержку”, сказал Зеленский. ”Необходимо, чтобы Россия проиграла, и мы обсуждали, что для этого нужно.”

Сообщений о поставках новых вооружений не было, хотя президент Украины упомянул, что вопрос предоставления тяжёлой бронетехники тоже обсуждался.

Саули Ниинистё обратил внимание, что на прошлой неделе Финляндия объявила о 12-м – крупнейшем на данный момент – пакете военной помощи. Таким образом, суммарный объём военных поставок из Хельсинки достигнет примерно 600 миллионов долларов в денежном эквиваленте.

Во время пресс-конференции украинский журналист поинтересовался, планирует ли Финляндия передать Украине танки ”Леопард 2”?

Перевод: ”Сегодня встречался в Киеве с президентом Зеленским. Обсуждали текущую ситуацию в войне, развязанной Россией и необходимую Украине поддержку. Финляндия продолжит всемерно поддерживать Украину.”

”Хотелось бы напомнить, что из всех европейских стран, имеющих на вооружении танки ”Леопард”, только Финляндия не входит в блок НАТО. К тому же, у нас длинная граница с Россией, вторая по протяжённости после вас”, ответил глава финского государства.

Во время встречи с журналистами поднимался также актуальный на сегодня вопрос о возможном вступлении Финляндии в НАТО в одиночку, без Швеции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Стокгольм может больше не рассчитывать на одобрение шведской заявки со стороны Турции.

”Я бы объединил свои слова со словами нашего министра иностранных дел Пекки Хаависто: ”внимательно следите за мячом, но не становитесь сами мячом в чужой игре”. Надо сохранять хладнокровие и дождаться результатов выборов в Турции”, ответил Саули Ниинистё.

Владимир Зеленский со своей стороны прокомментировал процесс вступления двух северных стран в НАТО следующим образом:

”Мы поддерживаем стремление Финляндии и Швеции присоединиться к сильнейшему оборонительному союзу. Ждём, что мы не останемся в одиночестве, когда сами вступим на этот путь.”

Визит Ниинистё в Украину начался с посещения посёлка Бородянка, что находится примерно в 40 километрах от Киева. Прошлой весной российская армия практически уничтожила этот населённый пункт. Бойцы территориальной обороны подарили финскому президенту икону, написанную на крышке российского ящика от снарядов.

По правую руку от Саули Ниинистё – отец и сын Назаровы, оба – бойцы сил территориальной обороны. Президент Финляндии общался с ними в Бородянке возле памятника поэту Тарасу Шевченко. Фото: Юхани Нииранен / HS

Студент Игорь Назаров рассказал Саули Ниинистё, что в прошлом феврале вступил в отряд территориальной обороны Бородянки вместе со своим отцом, Назарием Назаровым. До российского вторжения никто из них не служил в армии. Отец взял позывной ”Дракон”, а сын – ”Змея”.

Защищая Бородянку, Игорь в одиночку уничтожил три бронетранспортёра и два танка.

Ниинистё поговорил с Назаровыми о призывной системе. Украинцы выразили надежду, что к Финляндии вернутся территории, отошедшие к Советскому Союзу.

”Это не является нашей целью”, ответил глава Финляндской Республики.

Саули Ниинистё общается с украинскими защитниками в Бородянке. Фото: Юхани Нииранен / HS

Саули Ниинистё побывал также в Буче, где весной прошлого года российские военные учинили массовые убийства и изнасилования.

”Мы увидели жестокость оккупантов и страдания мирных жителей. Однако я не могу сказать, что узнал о России что-то новое”, сказал Ниинистё во время пресс-конференции.

Это первый визит президента Финляндии в Украину после начала войны. В прошлый раз он встречался в Киеве с Зеленским в августе 2019 года.

Своё нынешнее выступление перед журналистами Ниинистё начал с напоминания о том, что Финляндия, скорее всего, была первой европейской страной, официально осудившей аннексию Крыма.

Вспомнил он и о своём телефонном разговоре с Зеленским 25 февраля 2022 года. Беседа прервалась, так как начался ракетный удар, и Зеленскому пришлось идти в укрытие.

Во вторник утром президент Финляндии побывал в Бородянке. Фото: Юхани Нииранен / HS

Одно из знаменитых творений Бэнкси в Бородянке. Фото: Юхани Нииранен / HS

Статья впервые опубликована 24.1.2023.

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