Павел Филатьев – бывший российский десантник, который участвовал в войне против Украины. Вернувшись, он написал книгу с резким осуждением вторжения. Журналист HS Элина Саарилахти поговорила с Павлом по видеосвязи.

Бывший десантник Павел Филатьев уехал из России в августе 2022 года. Фото из личного архива П.Филатьева

”В России меня называют предателем. Но так говорят только те, кто не читал моей книги”, сразу заявляет Павел Филатьев.

Он сидит в углу парижского кафе и курит. Благодаря видеосвязи спокойный и серьёзный голос 34-летнего десантника доносится до Хельсинки.

Филатьев служил по контракту в 171-м отдельном десантно-штурмовом батальоне, который базировался в Феодосии, на оккупированном Крымском полуострове. К моменту начала вторжения в Украину его перевели в миномётную группу, которая принимала участие во взятии Херсона.

На фронте Филатьев был два месяца. Комиссован по состоянию здоровья: говорит, что помимо воспаления роговицы, у него было выпячивание позвоночных дисков, грыжа шеи и стеноз поясничного отдела позвоночника.

Отношения с офицерами его подразделения не сложились ещё до начала войны. Павел считает, что те уклонялись от своих обязанностей. Он говорит, что разочаровался в армейской службе и собирался уволиться как раз незадолго до вторжения.

Армия была знакому Павлу с самого детства: его отец тоже служил в ВДВ. Но коррупция её погубила, считает Филатьев. По его мнению, высшие командиры давно не являются ни для кого примером.

Филатьев говорит, что считает себя патриотом. Фото из личного архива П.Филатьева

В своей книге Филатьев вспоминает о личных встречах с жителями Херсона и о том, какие противоречивые чувства они у него вызвали. Фото: Reuters

Когда после эвакуации с фронта Филатьев лежал в больнице (он отдельно подчёркивает, что лечиться пришлось за свой счёт), то смотрел новости и задавался вопросом: почему то, что он видит по телевизору противоречит тому, что он видел на самом деле?

Так родилась идея написать книгу. Летом Филатьев опубликовал её текст в социальной сети ВКонтакте. Своё произведение он назвал ZOV 56 (в некоторых источниках – просто ZOV).

В книге Филатьева и российская армия в целом, и её агрессия против Украины подвергаются резкой критике. Автор разбивает все доводы, которыми оправдывалось вторжение, и осуждает россиян за недостаточное противодействие войне.

На собственном опыте он показывает тот хаос, который царил в армии, в том числе во время начала войны. Он рассказывает, что не было чёткого плана, не хватало снаряжения и продуктов питания. А ещё о том, как российские солдаты занимались мародёрством: крали еду и бытовую технику. Он описывает неосведомлённость солдат о причинах нападения, да и вообще обо всём, включая дислокацию своих и чужих войск.

” ”Всё выглядело как полномасштабная война, я пытался найти этому объяснение.”

Филатьев признаётся: в начале войны он верил, что её причиной была угроза безопасности России. Когда утром 24 февраля он переходил границу между оккупированным Крымом и южной Украиной, то вокруг видел самолёты, вертолёты и ракеты. По его словам, это было совсем не похоже на локальный военный конфликт.

”Всё выглядело как полномасштабная война, я пытался найти этому объяснение”, вспоминает Филатьев свои первые мысли.

”Не знаю... Я никогда не верил в угрозу со стороны НАТО, но я всё-таки пытался понять – почему всё это происходит.”

Антивоенная книга российского солдата привлекла внимание всего мира. Это – уникальные свидетельства очевидца, который был в центре событий, хотя и не все они могут быть проверены и подтверждены.

Первое издание вышло в свет во Франции в ноябре. Сейчас произведение доступно и на финском языке.

Филатьев надеялся, что его книга может изменить отношение россиян к войне, и даже её остановить. Но этого не случилось. А вот жизнь самого Павла она изменила.

По словам Филатьева, 24 февраля он действительно верил в то, что Россия начала СВО из-за угрозы собственной безопасности. Фото из личного архива П.Филатьева

”Как изменилась жизнь?.. Коренным образом”, Павел задумывается, начиная отвечать на наш вопрос.

”Честно говоря, вот я сижу сейчас здесь перед вами в красивом пальто, но у меня нет ни дома, ни родины, нет вообще никакой связи с моим прошлым. Деньги заморожены. Нет работы, постоянного дохода или страховки. Но я как-то живу здесь.”

Опубликовав свою книгу в соцсетях, Филатьев спрятался от властей, но поначалу думал о том, чтобы лично явиться в военную прокуратуру Россию. Однако потом пришёл к выводу, что из тюрьмы распространять книгу и общаться с журналистами будет проблематично.

Из России Филатьев уехал в августе. В своих мемуарах он кратко упоминает, что по дороге во Францию пересёкся со спецслужбами. Как именно?

В ответ – молчание...

”Знаете... Чтобы всё это прояснить, понадобится серьёзное журналистское расследование, которое пока никто не проводил.”

Филатьев говорит, что убегая из России, он сначала отправился через Беларусь в Тунис. Там его на сутки задержали. По словам Павла, это сделала местная служба безопасности, которая знала, что он – российский солдат, написавший книгу о войне.

”Они пришли ночью ко мне в отель. Целая группа! Они подозревали меня в терроризме и экстремизме. Кто-то распространил слух, будто я шпион. После этого я понял, что за мной следят, и купил билет в Париж.”

Во Франции Филатьев попросил политического убежища. Он уверен, что в России ему грозит тюрьма на срок от 15 до 30 лет.

”Хотя главная проблема – то, что сейчас происходит с российским правительством, война в Украине”, добавляет Павел.

” Филатьев ругает офицеров, но выступает на стороне простых солдат.

Несмотря на критическое отношение к российской власти и войне, Филатьев разделяет далеко не все взгляды, которые характерны для западного общества. Книгу читать непросто, так же как и общаться с её автором.

Филатьев ругает офицеров, но однозначно выступает на стороне простых солдат. Армию он считает одним из важнейших институтов любого общества, целью которого является защита собственных граждан, а не нападение на других. Он утверждает, что профессиональные российские военные никогда не будут совершать зверства в отношении мирных жителей.

Однако в его книге рассказывается, например, о том, как на одном из блокпостов россияне посадили мёртвых украинцев в автомобильные кресла. Трупам дали ”имена” и засунули сигареты им в рот. В интервью Филатьев ещё раз подтвердил, что наблюдал это лично. Он сам называет это ”солдатской забавой”. Командиров моральная сторона такой "затеи", похоже, не очень интересует.

События в Буче Павел поначалу считал украинской или западной пропагандой. Сейчас он говорит слегка иначе: по его мнению, узнать кем и при каких обстоятельствах были убиты найденные в братских могилах люди, сейчас не представляется возможным.

В книге Филатьев пишет и о том, что украинцы отрезали российским военнопленным пальцы и гениталии. Во время нашего разговора он уточняет, что у него нет этому доказательств. Просто это история, которую он много раз слышал из самых разных источников.

Так выглядели окрестности международного аэропорта ”Херсон” в посёлке Чернобаевка 16 ноября 2022 года после отступления российских войск. В своей книге Филатьев рассказывает о своей службе в полку, которому было приказано захватить этот аэродром. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Павел считает, что Владимир Путин и его администрация эксплуатирует российских солдат.

Он говорит, что далеко не все российские солдаты могут сложить оружие, даже если понимают несправедливость этой войны. В силу самых разных причин. Филатьев верит, что его книга поможет понять душу простого русского солдата.

”Обычных россиян на Западе не понимают”, утверждает он.

”Хорошие мы – русские – или плохие, пусть каждый читатель решает сам.”

Сам Филатьев по-прежнему считает себя патриотом и, в первую очередь, желает добра именно России, которая, по его мнению, тоже страдает от этой бесмысленной войны.

”Украина вторая по значимости.”

Филатьев думает, что путинский режим в агонии. Он говорит, что ни аннексии Крыма, ни начала войны в 2014 году не должно было быть.

”Донецк и Луганск 2014 года тоже были ошибкой и нарушением международного права”, добавляет десантник и писатель.

” ”Россия однозначно должна вывести свои войска и сосредоточиться на собственных проблемах, а не на проблемах Украины.”

Вместе с тем, нынешнюю ситуацию в Крыму Филатьев называет ”куда более сложной”, чем в других оккупированных Россией регионах:

”Крым уже девять лет принадлежит России. Его нельзя просто взять и вернуть, как игрушку. Не нам с вами решать – кому принадлежит Крым. Пусть этот вопрос обсуждают специалисты международного права.”

”Что же касается остальных [украинских территорий], то Россия однозначно должна вывести оттуда свои войска и сосредоточиться на собственных проблемах, а не на проблемах Украины.”

Российская военная техника на улицах Херсона. 1 марта 2022 года. Фото: Reuters

” ”Если меня захотят убить, то они сделают это.”

В Европе проблемы Павла Филатьева не закончились.

Он говорит, что Посольство Украины во Франции приглашало его на встречу, но он не пошёл. Боялся, что украинцы возьмут его в плен и передадут потом России. Павел по-прежнему очень осторожно относится ко всем новым контактам и встречам. Не секрет, что российский режим пытался устранять неугодных ему людей даже за границей.

”Даже с журналистами я встречаюсь только в публичных местах”, признаётся Павел.

”Хотя, конечно, если меня захотят убить, то они сделают это. И всё же о базовых вопросах безопасности я пытаюсь заботиться. Стараюсь не узнавать слишком многого.”

Затем следует длинный и достаточно запутанный рассказ о его взаимоотношениях с руководителем общественной организации Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

Уже больше десяти лет эта организация помогает заключённым в России. Она разоблачала пытки в российских тюрьмах, а самое последнее нашумевшее событие вокруг живущего в Париже Осечкина – его участие в судьбе Андрея Медведева, бойца и командира группы ”Вагнер”, сбежавшего в Норвегию.

Европейские СМИ, в том числе HS, писали о том, что Осечкин помог Филатьеву бежать из России. Сам Павел говорит, что предложения о помощи поступали ему и из других организаций, однако, находясь в России, он не знал, кому можно доверять. Первым на него вышел именно Осечкин, про его фонд Филатьев на тот момент ничего не знал.

Наш собеседник утверждает, что ещё до побега в Европу он неоднократно предлагал Осечкину права на свою книгу. Филатьев опасался, что если будет пойман, то не сможет рассказывать людям свою историю и распространять своё произведение. В итоге теперь идёт борьба за авторские права и, соответственно, прибыль от распространения книги.

Осечкин же обвиняет Филатьева в том, что тот хочет забрать доход от книги себе, а не передать на помощь украинцам, как обещал сам Павел. Филатьев это отрицает. По его словам, он не получил пока за книгу ни копейки. Конфликт между двумя россиянами давно стал публичным: скриншоты их переписок и взаимные обвинения выложены как в личных аккаунтах обоих действующих лиц, так и на многих других ресурсах.

Филатьев говорит, что судебный процесс по делу о правах на его книгу начнётся в Париже уже в феврале.

”Не могу обещать, что на этом всё закончится. Этот человек сейчас утверждает, что мою книгу вообще нельзя издавать, потому что в ней написана ложь.”

” ”Я хотел показать, что не все русские – плохие.”

Впрочем, на финском языке книга в любом случае уже опубликована. Она вышла 25 января в издательстве Bazar под названием ZOV: русский солдат, который сказал войне ”нет”. И издатели, и сам Филатьев уверяют, что судебный процесс во Франции на распространение произведения в Финляндии не повлияет.

”Соглашения с Финляндией и рядом других стран были подписаны ещё до того, как я оказался во Франции. Они просто купили права на публикацию”, объясняет автор.

”В соцсетях распространяется большое количество ложной информации на эту тему. На нас тоже оказывалось давление, чтобы мы не публиковали книгу”, сообщил HS в электронном письме руководитель издательства Bazar Маркус Ляхдесниеми.

”Согласно полученным нами данным, спор был о том – кому будут пожертвованы вырученные [от продажи книги] средства, а не о том, собирается ли автор жертвовать в принципе.”

HS ознакомился с некоторыми сообщениями, которые были получены издательством Bazar в связи с данным вопросом. В них зарубежным издательствам и, в частности, конкретно Bazar, рекомендуют не публиковать книгу. У отправителя некоторых из этих сообщений украинское имя.

Ляхдесниеми предполагает, что это могла быть организованная кем-то кампания: поток подобных сообщений начался в первых числах декабря, а затем иссяк.

Филатьев обещал пожертвовать выручку от книги на помощь украинцам, однако из-за судебного спора он, по его словам, до сих пор не получил ни копейки. Фото из личного архива П.Филатова

Павел Филатьев говорит, что средства, полученные от продажи книги, заморожены из-за судебного процесса. Поэтому сейчас передать их Украине и украинцам невозможно.

Он добавляет, что раньше никогда не сталкивался с издательским бизнесом, поэтому его было легко обвести вокруг пальца. Кроме того, из-за незнания языка и нюансов процесса предоставления убежища ему во Франции достаточно тяжело.

Филатьев заявляет, что, как и обещал, пожертвует прибыль от книги на помощь украинцам, несмотря на то, что по Сети гуляет противоположная информация.

”Я хотел показать, что не все русские – плохие.”

Статья впервые опубликована 26.1.2023.

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