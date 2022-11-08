В 2022 году пассажиропоток российского государственного авиаперевозчика сократился на 11%.

После начала российского вторжения в Украину США и Евросоюз запретили российским авиакомпаниям использовать свои аэропорты и воздушное пространство. Это – одна из основных причин значительного сокращения показателей ”Аэрофлота” по сравнению с результатами 2021 года.

В четверг пресс-служба авиакомпании сообщила, что за прошлый год её услугами воспользовались 40,7 миллионов пассажиров. Это – примерно на 11% хуже показателей 2021 года, когда крупнейший российский авиаперевозчик продал на свои рейсы 45,8 миллионов билетов.

В 2019-м – то есть за год до пандемии коронавируса, которая обрушила авиационный рынок – ”Аэрофлотом” летало ещё больше человек: 60,7 миллионов.

Отметим, что опубликованные пресс-службой данные включают и показатели всех дочерних компаний ”Аэрофлота”, в том числе лоукостера ”Победа”.

Из-за санкций российские авиакомпании перестали летать по многим зарубежным направлениям. Помимо внутренних рейсов, ”Аэрофлотом” можно отправиться сейчас в излюбленные места российских туристов: Турцию и страны Ближнего Востока. Однако на этих маршрутах ему приходится конкурировать с Turkish Airlines и Emirates.

Стоимость акций ”Аэрофлота” после начала вторжения в Украину резко упала. Ещё в начале прошлого года одна акция компании стоила около 61 рубля. Сейчас она торгуется в районе 27 рублей.

Стоимость одной акции ”Аэрофлота” (в рублях). Источник: Refinitiv

Статья впервые опубликована 26.1.2023.

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